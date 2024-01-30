Цирковых животных спасли из горящего трейлера

На шоссе в американском штате Индиана загорелся трейлер с цирковыми животными. Это случилось около двух часов ночи, но к счастью, перепуганных зверей удалось спасти. На инцидент оперативно отреагировала местная полиция: стражи порядка спасли пять зебр, четырёх верблюдов и миниатюрную лошадь, выведя их из дымящегося трейлера. Ни одно животное не пострадало, и их спокойно проводили до обочины. Однако, пострадали двое полицейских.