FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15847 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Цирковых животных спасли из горящего трейлера

Цирковых животных спасли из горящего трейлера

Автор:
30 января 2024 21:30
Сообщество : Животные
Метки: Разное   США   животные   инциденты   пожар   происшествия   события   цирк   цирки   
826
8
1

В американском штате Индиана загорелся трейлер, перевозивший цирковых животных. Зверюшки перепугались — но к счастью, рядом оказались участливые полицейские.

На шоссе в американском штате Индиана загорелся трейлер с цирковыми животными. Это случилось около двух часов ночи, но к счастью, перепуганных зверей удалось спасти. На инцидент оперативно отреагировала местная полиция: стражи порядка спасли пять зебр, четырёх верблюдов и миниатюрную лошадь, выведя их из дымящегося трейлера. Ни одно животное не пострадало, и их спокойно проводили до обочины. Однако, пострадали двое полицейских.

Двум офицерам оказали медицинскую помощь из-за отравления дымом — но позже их благополучно отпустили. После инцидента животных переместили в другой трейлер, и они продолжили путь. Во время спасения животные вели себя достаточно спокойно, хотя сначала напугались пожара. Как видно на кадрах с места происшествия, некоторые лошади спокойно ели траву на обочине, ожидая спасения.

Всех животных везли из Флориды в Форт-Уэйн для участия в четырехнедельных благотворительных цирковых представлениях. Их проводят для цирка Mizpah Shrine Circus, и собирают средства на лечение детей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Разное   США   животные   инциденты   пожар   происшествия   события   цирк   цирки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104756



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Как создавалась кинолегенда «Броненосец «Потемкин»
Как создавалась кинолегенда «Броненосец «Потемкин»
Американской пицце в СССР быть
Американской пицце в СССР быть
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#позитив#история#факты#улыбнуло#кот#полиция
#животные#автомобили#Прикол#интересное#аварии#Россия#Автовсячина#Разное#милота#забавно
#Юмор#автомир#интересно#ДТП#авто аварии#новости#кино#Жизнь#собака#КИтай
А что вдруг случилось с нашим кинематографом? А что вдруг случилось с нашим кинематографом? В США арестовали учительницу, которая держала дома 309 животных В США арестовали учительницу, которая держала дома 309 животных 25 жутких происшествий в парках развлечений 25 жутких происшествий в парках развлечений "Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным "Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным "Магазинные" коты захватывают Нью-Йорк "Магазинные" коты захватывают Нью-Йорк Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад

На что жалуетесь?

Вернуться