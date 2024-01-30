Цирковых животных спасли из горящего трейлера

В американском штате Индиана загорелся трейлер, перевозивший цирковых животных. Зверюшки перепугались — но к счастью, рядом оказались участливые полицейские.
На шоссе в американском штате Индиана загорелся трейлер с цирковыми животными. Это случилось около двух часов ночи, но к счастью, перепуганных зверей удалось спасти. На инцидент оперативно отреагировала местная полиция: стражи порядка спасли пять зебр, четырёх верблюдов и миниатюрную лошадь, выведя их из дымящегося трейлера. Ни одно животное не пострадало, и их спокойно проводили до обочины. Однако, пострадали двое полицейских.
Двум офицерам оказали медицинскую помощь из-за отравления дымом — но позже их благополучно отпустили. После инцидента животных переместили в другой трейлер, и они продолжили путь. Во время спасения животные вели себя достаточно спокойно, хотя сначала напугались пожара. Как видно на кадрах с места происшествия, некоторые лошади спокойно ели траву на обочине, ожидая спасения.
Всех животных везли из Флориды в Форт-Уэйн для участия в четырехнедельных благотворительных цирковых представлениях. Их проводят для цирка Mizpah Shrine Circus, и собирают средства на лечение детей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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