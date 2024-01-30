На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских

А в Пекине появились «робополицейские» - беспилотные авто, они будут отслеживать ситуацию на дорогах и фиксировать нарушения. Запас хода железяки - 100 километров. Машина своевременно приезжает подзарядится или заменить аккумулятор. Кстати, его меняют за 30 секунд, после этого робот снова готов к патрулированию.

Он должен контролировать светофоры, фиксировать нарушения ПДД и выдавать предупреждения водителям. Если водила - злостный нарушитель, тогда робот может лишить его прав.

Также робокоп будет распознавать лица в поисках должников и преступников. Он сканирует местность на 360 градусов вокруг себя и способен распознать нарушение на расстоянии до 120 метров. Муха не пролетит.