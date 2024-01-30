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На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских

На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских

Автор:
30 января 2024 16:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   КИтай   пекин   полицейский   робокоп   робот   
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Они будут круглосуточно патрулировать город и выискивать негодяев.

Во многих странах обсуждают опасность развития искусственного интеллекта и замену людей роботами. А в Китае ИИ скоро уже будет в каждом утюге, а роботов всё больше.

А в Пекине появились «робополицейские» - беспилотные авто, они будут отслеживать ситуацию на дорогах и фиксировать нарушения. Запас хода железяки - 100 километров. Машина своевременно приезжает подзарядится или заменить аккумулятор. Кстати, его меняют за 30 секунд, после этого робот снова готов к патрулированию.

Он должен контролировать светофоры, фиксировать нарушения ПДД и выдавать предупреждения водителям. Если водила - злостный нарушитель, тогда робот может лишить его прав.

Также робокоп будет распознавать лица в поисках должников и преступников. Он сканирует местность на 360 градусов вокруг себя и способен распознать нарушение на расстоянии до 120 метров. Муха не пролетит.

На борту «киберкопа» есть спасательное оборудование и огнетушители. А если ситуация будет швах - тогда робот вызовет подкрепление. В будущем его оснастят электрошокером. Чтобы безжалостно вырубал негодяев и круглосуточно берёг в городе мир и покой. Роботизацию полиции уже внедряли на севере Китая городе Шицзячжуан. Дело было ещё в 2019 году и «электроники» были послабее нынешних и не так функциональны.

Теперь ждём новостей о том, как машину переклинит и она поджарит шокером безобидного пенсионера. Хотя до этого может и не дойдёт - железяки умнеют буквально на глазах. Да и сказки о Робокопе скоро станут реальностью.

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Метки: Видео   КИтай   пекин   полицейский   робокоп   робот   
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2  комментария
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Александр Полчаса назад
Совсем людей не хватает в Китае
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
мусар он и в Китае мусар
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August

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