Что произойдёт, если выйти в открытый космос без скафандра

В космосе нет ни атмосферы, ни давления, а в отсутствие давления вода в наших телах закипела бы, превратившись из жидкости в газ. Учитывая, что люди на две трети состоят из воды, это очень важно.

«Учитывая, что человеческое тело на 60 процентов состоит из воды, это серьезная проблема, — сказал в интервью Live Science доктор Крис Ленхардт, сотрудник программы исследований человека в НАСА. — По сути, все ткани вашего тела, содержащие воду, начнут расширяться».

Одним из астронавтов, который был близок к тому, чтобы испытать это на себе, был аэрокосмический инженер НАСА Джим Леблан. В 1966 году он проверял работоспособность скафандров в вакуумной камере. В какой-то момент шланг, подающий воздух под давлением в скафандр, отсоединился. Леблан объяснил, что начал ощущать последствия, прежде чем окончательно потерял сознание.

«Когда я попятился назад, я почувствовал, как слюна на моем языке начала пузыриться, как раз перед тем, как я потерял сознание, и это последнее, что я помню», — объяснил он в документальном сериале Moon Machines.

Звучит жутко. Удивительно, что люди по-прежнему хотят летать в космос.