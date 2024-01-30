Что произойдёт, если выйти в открытый космос без скафандра

Создана симуляция, показывающая, что произойдёт с человеком в космосе без скафандра.
Спойлер: выглядит так жутко, как только можно себе представить.
Видео на Youtube-канале DG EYE science показывает, что именно может ожидать человека, если с него снимут скафандр и выбросят в открытый космос.
Ситуация для него сложится, мягко говоря, неидеальная.
Видеоролик показывает, насколько жуткой она является на самом деле. В описании говорится: «Удивительно, но вы, наверное, не взорвётесь. Хотя то, что произойдёт, вероятно, будет не менее шокирующим».
Итак, вот эта анимация.
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В первые несколько секунд газы в человеческом теле начнут расширяться, что приведет к разрыву легочных тканей. В течение пяти секунд вода на поверхности глаз, кожи и рта начнет испаряться, а вода в крови «закипит». Тело разбухает и становится больше, потому что кожа «достаточно эластична и прочна, чтобы выдержать давление». Наконец, после всего этого сердце замедляется и останавливается, и человек умирает от удушья.
В космосе нет ни атмосферы, ни давления, а в отсутствие давления вода в наших телах закипела бы, превратившись из жидкости в газ. Учитывая, что люди на две трети состоят из воды, это очень важно.
«Учитывая, что человеческое тело на 60 процентов состоит из воды, это серьезная проблема, — сказал в интервью Live Science доктор Крис Ленхардт, сотрудник программы исследований человека в НАСА. — По сути, все ткани вашего тела, содержащие воду, начнут расширяться».
Одним из астронавтов, который был близок к тому, чтобы испытать это на себе, был аэрокосмический инженер НАСА Джим Леблан. В 1966 году он проверял работоспособность скафандров в вакуумной камере. В какой-то момент шланг, подающий воздух под давлением в скафандр, отсоединился. Леблан объяснил, что начал ощущать последствия, прежде чем окончательно потерял сознание.
«Когда я попятился назад, я почувствовал, как слюна на моем языке начала пузыриться, как раз перед тем, как я потерял сознание, и это последнее, что я помню», — объяснил он в документальном сериале Moon Machines.
Звучит жутко. Удивительно, что люди по-прежнему хотят летать в космос.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Этот случай хорошо описан и с человеком не произошло ничего из того, что показывается в ролике. Резкий выход воздуха из лёгких, потеря сознания через 25-30 секунд. Его быстро смогли достать и он отделался незначительными последствиями для здоровья.
Исследования были довольно серьёзно проведены еще до полётов в космос - полеты на стратосферу. НАСАвцы отсняли кучу материала и поделились впоследствии с Дискавери - вот эти ребята и собрали достаточно наглядный фильм.
По простому нет мгновенного замерзания, нет никакого раздувания. В наличии "полный выдох" и удушье, потеря сознания примерно в течении минуты. Кислородное голодание приведет к остановке сердца примерно через 2-3 минуты. Нервные клетки начнут омирать минут через 8-10. Пересохнут слизистые глаз, носа и ротовой полости, но это будет уже минут через 20-30.