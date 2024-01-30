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Что произойдёт, если выйти в открытый космос без скафандра

Что произойдёт, если выйти в открытый космос без скафандра

Автор:
30 января 2024 14:10
Сообщество : Космос
Метки: Что произойдет   анимация   без скафандра   в космосе без скафандра   космос   открытый космос   симуляция   что если   
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Создана симуляция, показывающая, что произойдёт с человеком в космосе без скафандра.

Спойлер: выглядит так жутко, как только можно себе представить.

Видео на Youtube-канале DG EYE science показывает, что именно может ожидать человека, если с него снимут скафандр и выбросят в открытый космос.


Ситуация для него сложится, мягко говоря, неидеальная.


Видеоролик показывает, насколько жуткой она является на самом деле. В описании говорится: «Удивительно, но вы, наверное, не взорвётесь. Хотя то, что произойдёт, вероятно, будет не менее шокирующим».


Итак, вот эта анимация.


В первые несколько секунд газы в человеческом теле начнут расширяться, что приведет к разрыву легочных тканей. В течение пяти секунд вода на поверхности глаз, кожи и рта начнет испаряться, а вода в крови «закипит». Тело разбухает и становится больше, потому что кожа «достаточно эластична и прочна, чтобы выдержать давление». Наконец, после всего этого сердце замедляется и останавливается, и человек умирает от удушья.


В космосе нет ни атмосферы, ни давления, а в отсутствие давления вода в наших телах закипела бы, превратившись из жидкости в газ. Учитывая, что люди на две трети состоят из воды, это очень важно.


«Учитывая, что человеческое тело на 60 процентов состоит из воды, это серьезная проблема, — сказал в интервью Live Science доктор Крис Ленхардт, сотрудник программы исследований человека в НАСА. — По сути, все ткани вашего тела, содержащие воду, начнут расширяться».


Одним из астронавтов, который был близок к тому, чтобы испытать это на себе, был аэрокосмический инженер НАСА Джим Леблан. В 1966 году он проверял работоспособность скафандров в вакуумной камере. В какой-то момент шланг, подающий воздух под давлением в скафандр, отсоединился. Леблан объяснил, что начал ощущать последствия, прежде чем окончательно потерял сознание.


«Когда я попятился назад, я почувствовал, как слюна на моем языке начала пузыриться, как раз перед тем, как я потерял сознание, и это последнее, что я помню», — объяснил он в документальном сериале Moon Machines.


Звучит жутко. Удивительно, что люди по-прежнему хотят летать в космос.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Что произойдет   анимация   без скафандра   в космосе без скафандра   космос   открытый космос   симуляция   что если   
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14  комментариев
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62k
pynh Час назад
почему в открытом космосе баба в мужика превращается?
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3k
Владимир 10 минут назад
На каждый сантиметр нашего тела постоянно оказывается давление в одну атмосферу. Этого достаточно чтобы сломать цистерну если в ней образовался вакуум. Соответственно Тело с самого рождения принимает на себя это давление и с ним борется, удерживая его. Но вдруг давления не стало! Внутреннее давление в одну атмосферу разрывает тело изнутри. Происходит так же как когда нам банки ставят только по всей площади тела сразу. Кроме того критическое расширение оболочки приводит к падению давления внутри тела, что в свою очередь приводит к закипанию крови и всех жидкостей, потому - общий взрыв максимально вероятен.
На каждый сантиметр нашего тела постоянно оказывается давление в одну атмосферу. Этого достаточно чтобы сломать цистерну если в ней образовался вакуум. Соответственно Тело с самого рождения принимает на себя это давление и с ним борется, удерживая его. Но вдруг давления не стало! Внутреннее давление в одну атмосферу разрывает тело изнутри. Происходит так же как когда нам банки ставят только по всей площади тела сразу. Кроме того критическое расширение оболочки приводит к падению давления внутри тела, что в свою очередь приводит к закипанию крови и всех жидкостей, потому - общий взрыв максимально вероятен.Посмотреть
На каждый сантиметр нашего тела постоянно оказывается давление в одну атмосферу. Этого достаточно чтобы сломать цистерну если в ней образовался вакуум. Соответственно Тело с самого рождения принимает на себя это давление и с ним борется, удерживая его. Но вдруг давления не стало! Внутреннее давление в одну атмосферу разрывает тело изнутри. Происходит так же как когда нам банки ставят только по всей площади тела сразу. Кроме того критическое расширение оболочки приводит к падению давления внутри тела, что в свою очередь приводит к закипанию крови и всех жидкостей, потому - общий взрыв максимально вероятен.
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3k
Едондер пуп 19 минут назад
Неужели ни на одной белой крысе ещё не испробовали?
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14k
ron 24 минуты назад
Трудно сказать, что убьет раньше - холод или декомпрессия. При -273 С вся вода в организме, которой, типа, 80%, мгновенно превратится в лёд, твёрдый как бетон. Ну вы сами ездили в -25 С на машине по снегу, что я вам рассказываю!
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
аэрокосмический инженер НАСА Джим Леблан. В 1966 году он проверял работоспособность скафандров в вакуумной камере. В какой-то момент шланг, подающий воздух под давлением в скафандр, отсоединился. Леблан объяснил, что начал ощущать последствия, прежде чем окончательно потерял сознание.

Этот случай хорошо описан и с человеком не произошло ничего из того, что показывается в ролике. Резкий выход воздуха из лёгких, потеря сознания через 25-30 секунд. Его быстро смогли достать и он отделался незначительными последствиями для здоровья.
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594
Maksim 44 минуты назад
Очередное доказательство того, что ремейк на порядок хуже и безграмотнее первого варианта.
Исследования были довольно серьёзно проведены еще до полётов в космос - полеты на стратосферу. НАСАвцы отсняли кучу материала и поделились впоследствии с Дискавери - вот эти ребята и собрали достаточно наглядный фильм.
По простому нет мгновенного замерзания, нет никакого раздувания. В наличии "полный выдох" и удушье, потеря сознания примерно в течении минуты. Кислородное голодание приведет к остановке сердца примерно через 2-3 минуты. Нервные клетки начнут омирать минут через 8-10. Пересохнут слизистые глаз, носа и ротовой полости, но это будет уже минут через 20-30.
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6k
livaneth Час назад
Воздух из легких выйдет сразу весь. Вероятно в виде крика, который никто не услышит.
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22
Петр Герус livaneth 17 минут назад
И думаю шептуна тоже смащного пустит моментально))
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