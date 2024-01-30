Синдром FOMO и связанные с ним проблемы

Причиной появления раздражающего состояния стал прогресс. Точнее, его результаты в виде социальных сетей, пользователи которых демонстрируют успешный успех со всеми его вытекающими – путешествиями, спортом, тусовками, хобби и прочим.

Рассматривая фото чьей-то насыщенной и яркой жизни, любой человек может подумать о том, почему у этого отдельно взятого пользователя хватает времени, сил и средств её вести, а у меня нет.