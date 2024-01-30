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Синдром FOMO&nbsp; и связанные с ним проблемы

Синдром FOMO и связанные с ним проблемы

Автор:
30 января 2024 12:06
Сообщество : Психология
Метки: FOMO   Жизнь   Социальные сети   возможность   выгода   зависимость   приобретение   прогресс   психология   синдром   
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Постоянно быть в курсе событий в мире в целом и друзей, родственников, коллег и знакомых – разве это плохо? Практика показывает, что всё хорошо в меру. А стремление объять необъятное породило новую психологическую зависимость – синдром FOMO.

Термин (fear of missing out, то есть боязнь что-то пропустить) ввёл в употребление Патрик Макгиннис в 2004 году. У нас состояние больше известно как синдром упущенной выгоды или упущенных возможностей.

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Причиной появления раздражающего состояния стал прогресс. Точнее, его результаты в виде социальных сетей, пользователи которых демонстрируют успешный успех со всеми его вытекающими – путешествиями, спортом, тусовками, хобби и прочим.

Рассматривая фото чьей-то насыщенной и яркой жизни, любой человек может подумать о том, почему у этого отдельно взятого пользователя хватает времени, сил и средств её вести, а у меня нет.

Но если один спокойно закроет страницу и займётся своими делами, то другой задастся вопросом: почему именно я упускаю всё самое интересное в этой жизни?

Постепенно стремление быть в курсе событий жизни соседей и бывших возлюбленных может перерасти в желание быть в курсе совершенно всех событий. И на невинный вопрос: «А ты знаешь?...» о каком-то малозначимом событии типа стотысячного ролика с котиком у человека возникает тревога, и он несётся проверять новости.

Собственно, желание быть в курсе сопровождало человека практически с момента зарождения цивилизации. Советы племён и всяческие вече и круги трансформировались в печатные СМИ. А уж с таким явлением как сын или дочь маминой подруги, у которых всё всегда лучше, быстрее, выше, сильнее, сталкивался если не каждый первый, то второй точно.

Но триггером стали именно социальные сети. Многие не хотят принять тот факт, что действительность в Сети значительно приукрашена. И за минутным «счастливым счастьем» может скрываться обычная серая жизнь или многочасовая подготовка. Но FOMO уже вошёл в жизнь плотно и основательно и решил остаться. Разные опросы демонстрируют наличие тех или иных его признаков у пользователей в количестве от 56 до 75%.

Человек, столкнувшийся с синдромом упущенной выгоды, начинает морально страдать. Но это ещё не всё. Могут появиться такие проявления как:

  • плохое настроение;
  • низкая самооценка;
  • чувство собственной неполноценности;
  • постоянное желание получить одобрение;
  • скука, тоска;
  • одиночество, осознанная самоизоляция.

Среди физических проявлений синдрома чаще всего встречаются напряжение мышц, тремор, потливость, повышенная частота сердцебиения.

Конечно, бороться. Психологи дают банальный совет – цифровой детокс. Он работает, но надо взять себя в руки и заставить ограничить объём потребляемого контента.

Надо научиться прислушиваться к своим настоящим желаниям и потребностям, а не тем, что насаждают социальные сети. Не будет лишней тренировка осознанности решений. Ещё можно попробовать себя в новом деле – пройти обучение на курсе, который давно откладывал, увлечься новым хобби, завести домашнее животное.

И, конечно, благодарить себя за маленькие достижения. Шоколадкой, прогулкой, просто словом. Перестать сравнивать себя с другими и волноваться касаемо их одобрения или неодобрения и заполнить мысли собственной жизнью со всеми вытекающими. Тогда на анализ чужой не останется времени и сил.

А вам доводилось сталкиваться с синдромом упущенной выгоды?

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Метки: FOMO   Жизнь   Социальные сети   возможность   выгода   зависимость   приобретение   прогресс   психология   синдром   
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1  комментарий
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Илья 58 минут назад
Тут у всех этот синдром.
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