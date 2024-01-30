Синдром FOMO и связанные с ним проблемы

Постоянно быть в курсе событий в мире в целом и друзей, родственников, коллег и знакомых – разве это плохо? Практика показывает, что всё хорошо в меру. А стремление объять необъятное породило новую психологическую зависимость – синдром FOMO.
Термин (fear of missing out, то есть боязнь что-то пропустить) ввёл в употребление Патрик Макгиннис в 2004 году. У нас состояние больше известно как синдром упущенной выгоды или упущенных возможностей.
Причиной появления раздражающего состояния стал прогресс. Точнее, его результаты в виде социальных сетей, пользователи которых демонстрируют успешный успех со всеми его вытекающими – путешествиями, спортом, тусовками, хобби и прочим.
Рассматривая фото чьей-то насыщенной и яркой жизни, любой человек может подумать о том, почему у этого отдельно взятого пользователя хватает времени, сил и средств её вести, а у меня нет.
Но если один спокойно закроет страницу и займётся своими делами, то другой задастся вопросом: почему именно я упускаю всё самое интересное в этой жизни?
Постепенно стремление быть в курсе событий жизни соседей и бывших возлюбленных может перерасти в желание быть в курсе совершенно всех событий. И на невинный вопрос: «А ты знаешь?...» о каком-то малозначимом событии типа стотысячного ролика с котиком у человека возникает тревога, и он несётся проверять новости.
Собственно, желание быть в курсе сопровождало человека практически с момента зарождения цивилизации. Советы племён и всяческие вече и круги трансформировались в печатные СМИ. А уж с таким явлением как сын или дочь маминой подруги, у которых всё всегда лучше, быстрее, выше, сильнее, сталкивался если не каждый первый, то второй точно.
Но триггером стали именно социальные сети. Многие не хотят принять тот факт, что действительность в Сети значительно приукрашена. И за минутным «счастливым счастьем» может скрываться обычная серая жизнь или многочасовая подготовка. Но FOMO уже вошёл в жизнь плотно и основательно и решил остаться. Разные опросы демонстрируют наличие тех или иных его признаков у пользователей в количестве от 56 до 75%.
Человек, столкнувшийся с синдромом упущенной выгоды, начинает морально страдать. Но это ещё не всё. Могут появиться такие проявления как:
- плохое настроение;
- низкая самооценка;
- чувство собственной неполноценности;
- постоянное желание получить одобрение;
- скука, тоска;
- одиночество, осознанная самоизоляция.
Среди физических проявлений синдрома чаще всего встречаются напряжение мышц, тремор, потливость, повышенная частота сердцебиения.
Конечно, бороться. Психологи дают банальный совет – цифровой детокс. Он работает, но надо взять себя в руки и заставить ограничить объём потребляемого контента.
Надо научиться прислушиваться к своим настоящим желаниям и потребностям, а не тем, что насаждают социальные сети. Не будет лишней тренировка осознанности решений. Ещё можно попробовать себя в новом деле – пройти обучение на курсе, который давно откладывал, увлечься новым хобби, завести домашнее животное.
И, конечно, благодарить себя за маленькие достижения. Шоколадкой, прогулкой, просто словом. Перестать сравнивать себя с другими и волноваться касаемо их одобрения или неодобрения и заполнить мысли собственной жизнью со всеми вытекающими. Тогда на анализ чужой не останется времени и сил.
А вам доводилось сталкиваться с синдромом упущенной выгоды?
Источник:
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