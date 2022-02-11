Обычно все круглые даты в жизни человека принято сопоставлять с какими-то этапами или кризисами. Почему после 60 лет большинство людей начинает погружаться в депрессию из-за страха столкнуться с неизбежным, и так ли страшен этот возраст в действительности?
При наличии здоровья, а иногда и в силу банальной нехватки денег люди продолжают работать и после выхода на пенсию. А некоторые даже развиваются и осваивают новые навыки не хуже молодых. Отлично отвлечься от грустных мыслей помогает и освоение нового хобби.
В ходе изучения ДНК долгожителей было установлено, что ресурсов организма хватает на 130 лет жизни. Соответственно, 60-летний юбилей и все, что начинается после него, это совсем не закат.
У этого возраста, как и у любого другого, имеются свои плюсы. Среди них:
- повышение интеллекта, выражаемое той самой житейской мудростью;
- эмоциональная стойкость и психическая стабильность, накопленные с возрастом и жизненным опытом;
- обострение ощущения реальности, выражаемое тем, что после 60 лет люди все отлично знают о мире и о себе и умеют подать себя в максимально выгодном свете, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки;
- материальная стабильность, поскольку в этом возрасте дети обычно уже взрослые, живут своей жизнью и в материальной поддержке не нуждаются.
Состояние организма и здоровье во многом зависит от образа жизни. И в этом возрасте тоже важны физические нагрузки (но обязательно посильные, без фанатизма). При этом следует отказаться от спиртного, жирной и излишне острой пищи, высыпаться, проявлять осторожность и меру во всем и стараться не нервничать из-за мелочей.
Очень важно не зацикливаться на собственных болезнях, превращая их в смысл жизни. Стоит рассматривать их просто как неотъемлемую, но обычную составляющую картины мира и наполнять жизнь как можно большим количеством позитива. Важно также забыть о стереотипах и оставить в прошлом ограничения, препятствующие движению вперед и покорению новых горизонтов. Работа, хобби, общение с родными и близкими наполняют жизнь смыслом и заставляют смотреть на нее под иным углом. Ведь возраст – это только цифра в паспорте.
Источник:
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Понравилось11
Вот прям как раз.
Когда "по просьбам трудящихся" повышали пенсионный возраст, то мотивировали этот шаг, в первую очередь, тем, что, дескать, повысилась продолжительность жизни. Ок. За последние два года в связи с известными событиями продолжительность жизни не только снизилась, а рухнула вместе со временем дожития. Таки что? Пенсионный возраст "в зад вертать" будут или просьб трудящихся не поступало ещё?