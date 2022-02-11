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60 лет: время дожития или начало новой жизни?

60 лет: время дожития или начало новой жизни? (3 фото)

Автор:
11 февраля 2022 10:50
Сообщество : Психология
Метки: 60 лет   Жизнь   болезнь   возраст   восприятие   почемучка   психология   
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Обычно все круглые даты в жизни человека принято сопоставлять с какими-то этапами или кризисами. Почему после 60 лет большинство людей начинает погружаться в депрессию из-за страха столкнуться с неизбежным, и так ли страшен этот возраст в действительности?

При наличии здоровья, а иногда и в силу банальной нехватки денег люди продолжают работать и после выхода на пенсию. А некоторые даже развиваются и осваивают новые навыки не хуже молодых. Отлично отвлечься от грустных мыслей помогает и освоение нового хобби.

В ходе изучения ДНК долгожителей было установлено, что ресурсов организма хватает на 130 лет жизни. Соответственно, 60-летний юбилей и все, что начинается после него, это совсем не закат.


У этого возраста, как и у любого другого, имеются свои плюсы. Среди них:

- повышение интеллекта, выражаемое той самой житейской мудростью;

- эмоциональная стойкость и психическая стабильность, накопленные с возрастом и жизненным опытом;

- обострение ощущения реальности, выражаемое тем, что после 60 лет люди все отлично знают о мире и о себе и умеют подать себя в максимально выгодном свете, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки;

- материальная стабильность, поскольку в этом возрасте дети обычно уже взрослые, живут своей жизнью и в материальной поддержке не нуждаются.


Состояние организма и здоровье во многом зависит от образа  жизни. И в этом  возрасте тоже важны физические нагрузки (но обязательно посильные, без фанатизма). При этом следует отказаться от спиртного, жирной и излишне острой пищи, высыпаться, проявлять осторожность и меру во всем и стараться не нервничать из-за мелочей.

Очень важно не зацикливаться на собственных болезнях, превращая их в смысл жизни. Стоит рассматривать их просто как неотъемлемую, но обычную составляющую картины мира и наполнять жизнь как можно большим количеством позитива. Важно также забыть о стереотипах и оставить в прошлом ограничения, препятствующие движению вперед и покорению новых горизонтов. Работа, хобби, общение с родными и близкими наполняют жизнь смыслом и заставляют смотреть на нее под иным углом. Ведь возраст – это только цифра в паспорте.

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Метки: 60 лет   Жизнь   болезнь   возраст   восприятие   почемучка   психология   
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2k
cfhfwby Час назад
Доживете, узнаете. Вот здесь, на фишках полным полно дебилов, призывающих прибить, ну, как минимум, не уступать, не давать, не идти на поводу у пожилых людей и т.д. Ненависть из них брызжет просто, как слюна из пасти бешенной собаки. Таких становится все больше и больше. Вот это самое страшное, т.к. эти недолюди, благодаря своей наглости, напористости и умению ходить по головам других, войдут во властные структуры и тогда повышение пенсионного возраста покажется цветочками. А по поводу возраста... Ну, разные есть люди, кто-то и в сорок старик душой, а то и телом, а кто-то и в 60 зажигает по-полной, особенно, если есть бабки, как в переносном смысле, так и в прямом. Живите и радуйтесь каждому дню, не делайте из денег фетиш, хотя и не пренебрегайте ими. В наше время деньги делают из старого морщинистого деда просто самого любимого муЩину для многих сосок.
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25k
Андрей 16 минут назад
Автор в курсе того что мужчины теперь выходят на пенсию в 65, если доживут, а не в 60? Так что чтобы развиваться и осваивать новые навыки не хуже молодых, нужно еще пять лет пахать и боятся увольнения
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−11
Юрий Казаков Полчаса назад
Очень важно не зацикливаться на болезнях. Ага. И играть в теннис.
Вот прям как раз.
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3k
Mowgley Час назад
Хех, в 60 всё только начинается


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6k
Борис Карабанов Час назад
Я задам сейчас глупый риторический вопрос в пустоту, но я не могу его не задать.
Когда "по просьбам трудящихся" повышали пенсионный возраст, то мотивировали этот шаг, в первую очередь, тем, что, дескать, повысилась продолжительность жизни. Ок. За последние два года в связи с известными событиями продолжительность жизни не только снизилась, а рухнула вместе со временем дожития. Таки что? Пенсионный возраст "в зад вертать" будут или просьб трудящихся не поступало ещё?
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30k
Антон 2 часа назад
Не стесняйтесь после наступления 60 лет колоть гормоны. Это повысит ваше качество жизни, отсрочит дряхлость, и - вы удивитесь - решит многие хронические проблемы.
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