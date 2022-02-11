У этого возраста, как и у любого другого, имеются свои плюсы. Среди них:

- повышение интеллекта, выражаемое той самой житейской мудростью;

- эмоциональная стойкость и психическая стабильность, накопленные с возрастом и жизненным опытом;

- обострение ощущения реальности, выражаемое тем, что после 60 лет люди все отлично знают о мире и о себе и умеют подать себя в максимально выгодном свете, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки;

- материальная стабильность, поскольку в этом возрасте дети обычно уже взрослые, живут своей жизнью и в материальной поддержке не нуждаются.