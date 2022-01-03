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17 человек, которые смогли побороть свою алкогольную зависимость

17 человек, которые смогли побороть свою алкогольную зависимость (18 фото)

Автор:
03 января 2022 09:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   алкоголизм   в мире   зависимость   истории   люди   
1919
18

Люди с разных концов света показали, как они выглядели во время алкогольной зависимости и после того, как отказались от пагубной привычки. Посмотрите, как они изменились.

Ни для кого не секрет, что алкогольная зависимость — зло, и избавиться от неё сложно. Алкоголь рушит жизнь и портит здоровье, но есть те, кто смог побороть зависимость и отказаться от него. Эти люди прошли нелёгкий путь и смогли заметить изменения.

11 месяцев трезвости

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Перестал пить алкоголь год назад, и сейчас я счастлив, что решил бросить


Недавно отметил 11 месяцев без алкоголя. Я новый человек!


Почти такая же одежда, но ощущение, что я совсем другой человек. 6 недель трезвости


Май 2020 — май 2021


Во время пандемии я вылечил свою алкогольную зависимость, тревожность и депрессию, а ещё похудел почти на 23 кг.

Мои фотографии до и после победы над алкоголизмом! Думаю, я хорошо справился


222 дня без алкоголя… Моё самое большое достижение в этом путешествии


Спустя 500 дней и 54 кг… Без алкоголя, в хорошей форме и чертовски счастлив даже в разгар этой пандемии


Год назад бросил алкоголь, начал много бегать и правильно питаться


Почти 11 месяцев без алкоголя! Я очень постройнела, потому что не пила и лучше питалась


Пьющий и трезвый. Разница в 10 лет и 36 кг. Это был долгий путь


300 дней трезвости


Фото с разницей 12 месяцев


6 лет назад я развёлся и впал в тяжёлую депрессию. Я стал зависимым от алкоголя, потому что это было единственное, что помогало мне заглушить боль. В 2020 году я решил, что хватит. Я перестал пить каждый день, начал тренироваться и учиться контролировать себя.

Бросил употреблять алкоголь и начал заботиться о себе


Сильнейшие проблемы с алкоголем (февраль) и спустя 2 месяца трезвости


Зависимость — это отстой. Сахар, алкоголь, сигареты, жалость к себе и страх. Рада, что оказалась на другой стороне


3 месяца трезвости и вес на 20 кг меньше, надеюсь, что это вдохновит вас


Вы могли заметить, что во многих случаях люди не только отказывались от алкоголя, но и в целом начинали вести более здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и заботиться о ментальном здоровье. Всё взаимосвязано, ведь есть два пути: глушить проблемы алкоголем или преодолевать их и становиться лучше. Участники этой подборки выбрали второй. И выглядит это очень вдохновляюще.

Источник:

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Метки: Жизнь   алкоголизм   в мире   зависимость   истории   люди   
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38k
Лесли 🥰 46 минут назад
Мне кажется он когда пил, то лучше выглядел))))
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Sieras Dosk. 16 минут назад
11 месяцев ни о чём для алкаша. 2 года минимум, пост слишком рано вышел.
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5k
a_komolow 22 минуты назад
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3k
Ivan 23 минуты назад
Блин, такие классные изменения! Как бы мне бухать начать, чтобы потом бросить и так же измениться?
Нет, я не трезвенник. Но регулярно пить? Как, блин, у вас это получается? Если я пережру-болею 2 дня, потом еще несколько месяцев даже от запаха воротит. А тут еще и запойные, наверняка. Как можно смотреть на эту отраву на следующий день?
Я люблю пиво, винца выпить пару бокалов, это вкусно.
Но, сцуко, как добровольно можно водку жрать?
Не мое это, и мне не понять.
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3k
Андрей Полчаса назад
У чувака с 14-ой фотки седая щетина вновь зачернела. Чудеса, да и только.
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4k
Игорь Полчаса назад
Ну тут ничего необычного. Просто утро и потом накрасилась. всё!
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1k
Сергей Ковалев Полчаса назад
Всем бросившим пить нужно запомнить,что наркотик умеет ждать. Нужно постоянно контролировать себя. Выпив 100 грм. можно опять сорваться. Проверено на личном опыте.
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852
Mixan 38 минут назад
Водка зло конечно ,но без нее так скучно жить
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3k
Egoro 45 минут назад
Как они все худеют? Я 3 месяца без алкоголя и +5 кг.
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8k
krivsan 56 минут назад
ну,даже не знаю,а как же пьянинькие девушки?доступные
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5k
Mixalych Час назад
Полный отказ от алкоголя и правильное питание - это по сути отказ от большой доли удовольствия по жизни. А чем стимулировать мозг? Откуда брать гормон счастья? Чем компенсировать удовольствие вкусно поесть и расслабиться за бокалом алкоголя? Будь то встреча с друзьями или досуг дома с женой перед тв. Спортзал, велосипед, пешие прогулки - все прекрасно. А дальше что?
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60
Станислав Александров Кархародон Минуту назад
Так можно всегда всё совмещать. И прогулки , и прыжки , и походы, купание , велоспорт, моделизм , рыбалка... а потом навернуть стаканчик другой.. и еще раз пережить приятные эмоции.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Пить, жрать надо в меру, но только кто ее знает после первых 100 грамм..... а вообще пить и выпивать колоссальная разница.
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Так я понял, они не только пить, но жрать бросили.
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Довер Иванович 2 часа назад
[мат] какой-то. Я как бросил пить наоборот поправляться стал)))
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