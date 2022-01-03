17 человек, которые смогли побороть свою алкогольную зависимость

Люди с разных концов света показали, как они выглядели во время алкогольной зависимости и после того, как отказались от пагубной привычки. Посмотрите, как они изменились.
Ни для кого не секрет, что алкогольная зависимость — зло, и избавиться от неё сложно. Алкоголь рушит жизнь и портит здоровье, но есть те, кто смог побороть зависимость и отказаться от него. Эти люди прошли нелёгкий путь и смогли заметить изменения.
11 месяцев трезвости
Перестал пить алкоголь год назад, и сейчас я счастлив, что решил бросить
Недавно отметил 11 месяцев без алкоголя. Я новый человек!
Почти такая же одежда, но ощущение, что я совсем другой человек. 6 недель трезвости
Май 2020 — май 2021
Во время пандемии я вылечил свою алкогольную зависимость, тревожность и депрессию, а ещё похудел почти на 23 кг.
Мои фотографии до и после победы над алкоголизмом! Думаю, я хорошо справился
222 дня без алкоголя… Моё самое большое достижение в этом путешествии
Спустя 500 дней и 54 кг… Без алкоголя, в хорошей форме и чертовски счастлив даже в разгар этой пандемии
Год назад бросил алкоголь, начал много бегать и правильно питаться
Почти 11 месяцев без алкоголя! Я очень постройнела, потому что не пила и лучше питалась
Пьющий и трезвый. Разница в 10 лет и 36 кг. Это был долгий путь
300 дней трезвости
Фото с разницей 12 месяцев
6 лет назад я развёлся и впал в тяжёлую депрессию. Я стал зависимым от алкоголя, потому что это было единственное, что помогало мне заглушить боль. В 2020 году я решил, что хватит. Я перестал пить каждый день, начал тренироваться и учиться контролировать себя.
Бросил употреблять алкоголь и начал заботиться о себе
Сильнейшие проблемы с алкоголем (февраль) и спустя 2 месяца трезвости
Зависимость — это отстой. Сахар, алкоголь, сигареты, жалость к себе и страх. Рада, что оказалась на другой стороне
3 месяца трезвости и вес на 20 кг меньше, надеюсь, что это вдохновит вас
Вы могли заметить, что во многих случаях люди не только отказывались от алкоголя, но и в целом начинали вести более здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и заботиться о ментальном здоровье. Всё взаимосвязано, ведь есть два пути: глушить проблемы алкоголем или преодолевать их и становиться лучше. Участники этой подборки выбрали второй. И выглядит это очень вдохновляюще.
Источник:
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Нет, я не трезвенник. Но регулярно пить? Как, блин, у вас это получается? Если я пережру-болею 2 дня, потом еще несколько месяцев даже от запаха воротит. А тут еще и запойные, наверняка. Как можно смотреть на эту отраву на следующий день?
Я люблю пиво, винца выпить пару бокалов, это вкусно.
Но, сцуко, как добровольно можно водку жрать?
Не мое это, и мне не понять.
И доза необходима всё больше и больше.
мир вокруг от такой дозы вряд ли поменяется,
но уже и за руль не сесть, и постоянное ощущение, что чего-то хочется еще (выпить например).
уж лучше либо больше, либо ни грамма.