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"Проще сжечь, чем убрать": петербурженка сдала квартиру айтишнику - и пожалела

"Проще сжечь, чем убрать": петербурженка сдала квартиру айтишнику - и пожалела

Автор:
30 января 2024 11:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Санкт-Петербург   аренда жилья   история   квартира   квартирант   люди свиньи   срач   
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Молодой человек долго не оплачивал аренду, а когда съехал - хозяйка ахнула.

Найти вменяемого квартиранта - мечта любого владельца жилья для сдачи в аренду. Даже внешне милые люди могут устроить в квартире такой свинарник, что диву даёшься!


Жительница Санкт-Петербурга поделилась фото квартиры, в которой жил 22-летний молодой человек, занятый в сфере IT. Надежда уехала в Москву, а в свою квартиру пустила арендатора, и довольно быстро пожалела. Молодой человек по имени Иван крайне неаккуратно платил за аренду и накопил большие долги по коммуналке. Хозяйке жилья надоело постоянно выпрашивать у постояльца деньги и она заявила, что тому нужно съехать.


Молодой человек рассердился - в результате оставил квартиру в состоянии, близком к "проще сжечь, чем убрать".


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Судя по толщине "культурного слоя", молодой человек в принципе жил именно так: заваливая пространство вокруг себя мусором.


А вот ободранные двери и стены, которые нуждаются в ремонте и замене - возможно проявление гнева жильца (но это не точно)


Владелица квартиры подозревает, что у жильца не вполне в порядке психика - это, конечно, объясняет состояние квартиры, но смириться с таким поступком айтишника всё равно сложно.

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Метки: Санкт-Петербург   аренда жилья   история   квартира   квартирант   люди свиньи   срач   
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7  комментариев
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5k
Заур Полчаса назад
Зато есть большая вероятность что он точно знает как правильно управлять странной
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88k
Taras Kozalupko 17 минут назад
Айтишник - синоним гея (но просто по русски [мат])!
Иметь с ними дела - зашквар!
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3k
Илья 41 минуту назад
На чего хозяйка хотела когда сдавала квартиру человеку с таким внешним видом. Это еще хорошо он там никого не зарезал или сам не вскрылся .
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12k
Б.Касторский 43 минуты назад
Сдавать свое жилье (не приобретенное специально для этой цели) вообще глупая затея. На ремонт в итоге потратишь больше, чем получишь. Я так дачу сдавал на год. Но вот жить так? Пусть и на съемном жилье. В каком хлеву это чудо родилось? Никакого уважения даже к себе.
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