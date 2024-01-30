"Проще сжечь, чем убрать": петербурженка сдала квартиру айтишнику - и пожалела

Найти вменяемого квартиранта - мечта любого владельца жилья для сдачи в аренду. Даже внешне милые люди могут устроить в квартире такой свинарник, что диву даёшься!





Жительница Санкт-Петербурга поделилась фото квартиры, в которой жил 22-летний молодой человек, занятый в сфере IT. Надежда уехала в Москву, а в свою квартиру пустила арендатора, и довольно быстро пожалела. Молодой человек по имени Иван крайне неаккуратно платил за аренду и накопил большие долги по коммуналке. Хозяйке жилья надоело постоянно выпрашивать у постояльца деньги и она заявила, что тому нужно съехать.





Молодой человек рассердился - в результате оставил квартиру в состоянии, близком к "проще сжечь, чем убрать".



