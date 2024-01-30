"Проще сжечь, чем убрать": петербурженка сдала квартиру айтишнику - и пожалела

Молодой человек долго не оплачивал аренду, а когда съехал - хозяйка ахнула.
Найти вменяемого квартиранта - мечта любого владельца жилья для сдачи в аренду. Даже внешне милые люди могут устроить в квартире такой свинарник, что диву даёшься!
Жительница Санкт-Петербурга поделилась фото квартиры, в которой жил 22-летний молодой человек, занятый в сфере IT. Надежда уехала в Москву, а в свою квартиру пустила арендатора, и довольно быстро пожалела. Молодой человек по имени Иван крайне неаккуратно платил за аренду и накопил большие долги по коммуналке. Хозяйке жилья надоело постоянно выпрашивать у постояльца деньги и она заявила, что тому нужно съехать.
Молодой человек рассердился - в результате оставил квартиру в состоянии, близком к "проще сжечь, чем убрать".
Судя по толщине "культурного слоя", молодой человек в принципе жил именно так: заваливая пространство вокруг себя мусором.
А вот ободранные двери и стены, которые нуждаются в ремонте и замене - возможно проявление гнева жильца (но это не точно)
Владелица квартиры подозревает, что у жильца не вполне в порядке психика - это, конечно, объясняет состояние квартиры, но смириться с таким поступком айтишника всё равно сложно.
Источник:
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Иметь с ними дела - зашквар!
За год от 360 до 600к получается. Что там можно так усрать на полляма?
К тому же, если не в черную а по договору, то вполне себе можно с такого неадеквата денег вернуть.
У нас собственно почему такие цены: Много приезжих на предприятия, и квартиры арендуют фирмы специалистам, платят сразу вперед за год ну и с фирмы всяко проще чам неизвестно с кого ущерб возмещать.
Я не спорю, у каждого свои критерии. Но ремонт для себя и ремонт для сдачи разительно отличаются. Включая и мебель, сантехника и прочее. В итоге либо следить за каждым чихом жильца, либо не сдавать личное жилье. Это мое личное мнение.