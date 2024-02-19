Клаустрофобы, проходите мимо! В Санкт-Петербурге выставили на продажу микроквартиру

Площадь этой студии 6,5 кв. м. Причём, как утверждает риелтор, "это не доля, а именно отдельный кадастр с узаконенной перепланировкой."
Маленькими квартирами в России уже никого не удивить. Жилплощадь дорожает, и застройщики стараются выжать максимальную прибыль из стандартных новостроек.
В Санкт-Петербурге к продаже предлагают студию размером с гардеробную комнату. Площадь мини-квартирки - всего 6,5 квадратных метров, не считая санузла, который, судя по плану, не намного меньше самой комнаты.
Компактное жильё расположено на ул. Чехова, и в качестве преимуществ этой локации риелтор указывает близость к станции метро.
Т.к. расписывать достоинства студии особо не получается, сообщается, что у жилья высокие полотки 2,8 метра, "большие окна с качественной отделкой, хороший ремонт и меблировка под ключ."
Интересно, что стоимость этого жилья на разных сайтах продажи недвижимости варьировала от 1 950 000 до 2600 000 рублей.
На некоторых сайтах объявление уже исчезло- видимо, кто-то позарился на гардеробную в центре города.
Источник:
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С окном только непонятка, на плане его нет, а на фото - на нём полка висит (или это холодильник?).
Возможно это вообще фальшь-окно, выходит не на улицу. Если так., то нафиг....