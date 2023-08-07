Квартиросъемщица нашла в стене тайник с ценностями на сумму более 5 млн рублей

Жительница Китая нашла в съемной квартире ценности на сумму 400 000 юаней (более 5 200 000 рублей) и вернула их законному владельцу. Социальный работник Цзян Цзинпин из города Нинбо провинции Чжэцзян помогает людям с ограниченными возможностями, а свободное время посвящает волонтерству. 20 июля, вскоре после переезда в новую съемную квартиру, Цзян решила провести генеральную уборку, в ходе которой обнаружила спрятанный за шкафом сейф.
Отодвинув шкаф, женщина заметила под обоями потайной отсек. Цзян открыла сейф и увидела ценные вещи, в том числе пять депозитных сертификатов и множество ювелирных изделий, включая золотые кольца и ожерелья.
"Поначалу я растерлась, поскольку никогда не видела столько богатств", - признается китаянка. Она также рассказала, что не могла оставить себе то, что ей не принадлежало.
Оказалось, прежние собственники квартиры умерли. Наследники, не подозревая о тайнике, продали недвижимость. Теперь органы местного самоуправления ищут законных владельцев ценностей.
"Для нас большая честь иметь такую соседку, как Цзян, и мы одобряем ее поступок", - прокомментировали в местной общине.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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