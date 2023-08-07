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Квартиросъемщица нашла в стене тайник с ценностями на сумму более 5 млн рублей

Квартиросъемщица нашла в стене тайник с ценностями на сумму более 5 млн рублей

Автор:
07 августа 2023 12:17
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Китай   история   квартира   клад   сейф   тайник   
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Жительница Китая нашла в съемной квартире ценности на сумму 400 000 юаней (более 5 200 000 рублей) и вернула их законному владельцу. Социальный работник Цзян Цзинпин из города Нинбо провинции Чжэцзян помогает людям с ограниченными возможностями, а свободное время посвящает волонтерству. 20 июля, вскоре после переезда в новую съемную квартиру, Цзян решила провести генеральную уборку, в ходе которой обнаружила спрятанный за шкафом сейф.

Отодвинув шкаф, женщина заметила под обоями потайной отсек. Цзян открыла сейф и увидела ценные вещи, в том числе пять депозитных сертификатов и множество ювелирных изделий, включая золотые кольца и ожерелья.

"Поначалу я растерлась, поскольку никогда не видела столько богатств", - признается китаянка. Она также рассказала, что не могла оставить себе то, что ей не принадлежало.

Оказалось, прежние собственники квартиры умерли. Наследники, не подозревая о тайнике, продали недвижимость. Теперь органы местного самоуправления ищут законных владельцев ценностей.

"Для нас большая честь иметь такую соседку, как Цзян, и мы одобряем ее поступок", - прокомментировали в местной общине.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   история   квартира   клад   сейф   тайник   
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1  комментарий
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Bill 38 минут назад
А куда еще 600 000 юаней заныкала? Наследники интересуются.
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