Квартиросъемщица нашла в стене тайник с ценностями на сумму более 5 млн рублей

Отодвинув шкаф, женщина заметила под обоями потайной отсек. Цзян открыла сейф и увидела ценные вещи, в том числе пять депозитных сертификатов и множество ювелирных изделий, включая золотые кольца и ожерелья.

"Поначалу я растерлась, поскольку никогда не видела столько богатств", - признается китаянка. Она также рассказала, что не могла оставить себе то, что ей не принадлежало.