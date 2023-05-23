Наводнение на Красной площади и не только: 12 интересных снимков из прошлого

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Пшеница на Манхэттене и наводнение в Москве: поразительные снимки прошлого, которые вдохновят открыть учебник истории.
Иногда фотографам удается сделать совершенно уникальные снимки, которыми будут наслаждаться последующие поколения. Именно такие фотографии мы отыскали на просторах сети: они помогают глубже погрузиться в историю и посмотреть на прошлое под другим углом.
На съемках первой части «Охотников за привидениями»
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Авария во время британской экспедиции по Антарктиде, 1950 гг.
Фрэнк Синатра со своей дочерью Нэнси и другом, 1965
Наводнение в Москве, 1908
Жак-Ив Кусто со своей командой в доме на дне океана, 1963
Художник Харви Болл за созданием своего шедевра — смайлика, 1960 гг.
Танкер Esso Hibernia во время строительства в английском городе Уолсенд, 1973
Полугодовалый андский кондор на руке орнитолога, 1971
Дэвид Боуи выступает перед зрителями в Англии,1983
Самая знаменитая пара с фестиваля Woodstock спустя 50 лет: они все еще вместе
Ацтекский солнечный календарь в Национальном музее Мексики, 1964
Пшеничное поле на Манхэттене
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