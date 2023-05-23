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Наводнение на Красной площади и не только: 12 интересных снимков из прошлого

Наводнение на Красной площади и не только: 12 интересных снимков из прошлого

Автор:
23 мая 2023 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   забавно   интересно   снимки   удивительно   фото   
1453
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Пшеница на Манхэттене и наводнение в Москве: поразительные снимки прошлого, которые вдохновят открыть учебник истории.

Иногда фотографам удается сделать совершенно уникальные снимки, которыми будут наслаждаться последующие поколения. Именно такие фотографии мы отыскали на просторах сети: они помогают глубже погрузиться в историю и посмотреть на прошлое под другим углом.


На съемках первой части «Охотников за привидениями»

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Авария во время британской экспедиции по Антарктиде, 1950 гг.

Фрэнк Синатра со своей дочерью Нэнси и другом, 1965

Наводнение в Москве, 1908

Жак-Ив Кусто со своей командой в доме на дне океана, 1963

Художник Харви Болл за созданием своего шедевра — смайлика, 1960 гг.

Танкер Esso Hibernia во время строительства в английском городе Уолсенд, 1973

Полугодовалый андский кондор на руке орнитолога, 1971

Дэвид Боуи выступает перед зрителями в Англии,1983

Самая знаменитая пара с фестиваля Woodstock спустя 50 лет: они все еще вместе

Ацтекский солнечный календарь в Национальном музее Мексики, 1964

Пшеничное поле на Манхэттене

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Метки: Прошлое   забавно   интересно   снимки   удивительно   фото   
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8k
Гомерчик 58 минут назад
Комментарий к фото
Юл Бриннер 1920-1985. Американский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король и я» (1956).
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14k
Мистер Фикс 48 минут назад
Было неоднократно...
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2k
il16 Час назад
Зашёл посмотреть ради наводнения на Красной площади. Где же оно? Да и как такое возможно было бы?
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88
Александра С il16 Полчаса назад
Моя прабабушка мне рассказывала. Она хорошо помнит те наводнения. Они были и это правда. Потом, со временем, когда создали ряд плотин, это прекратилось.
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