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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8515 постов • 904 подписчика подписаться
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Волочкова заплатит штраф своим соседям, которые видели, как балерина справляет нужду под ёлкой

Волочкова заплатит штраф своим соседям, которые видели, как балерина справляет нужду под ёлкой

Автор:
29 января 2024 18:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: волочкова   интересное   под ёлочку   скандал   соседи   фото   шоу бизнес   
2029
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Дело было в сентябре 2021 года. Тогда Волочкова решила справить нужду под ёлкой, находясь на своём участке. Очевидцем этого неприятного зрелища стала соседка балерины. Она обратилась в полицию.

Снимок Волочковой, справляющей нужду под ёлкой на своём участке, выложила в сеть Катя Любомская. Она отметила, что Волочкова не первый раз появляется под её окнами. Женщина переживает за своего несовершеннолетнего сына, который тоже видит это безобразие.


Тогда Волочкова не стала опровергать подлинность снимка и заявила, что на своём участке может делать всё, что захочет. Она даже запустила флешмоб #писаюподёлочку в своём Instagram*, призвав подписчиков последовать её примеру.

К счастью, никто не кинулся следовать её примеру. Соседка обратилась в суд и отсудила у Волочковой 360 тысяч рублей за оскорбление: женщины поругались из-за слитых фото. После этого Любомская снова обратилась в суд и потребовала возместить её затраты на адвоката. Суд рассмотрел просьбу Любомской и постановил взыскать с Волочковой ещё 40к, сообщает Mash.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: волочкова   интересное   под ёлочку   скандал   соседи   фото   шоу бизнес   
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33  комментария
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Пакемонка процент имеет с пиара этой особы?
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0
adomones 9 секунд назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде... Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо
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15k
эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
зочем? есть же туалет
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531
al-lav 13 минут назад
В полицию пришла жалоба:
"Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня, и вообще действует на мой моральный облик. Прошу немедленно принять меры."
Приехал наряд, смотрят в окно.
Ну и что? Ничего не видно!
А вы на шкаф залезьте!
Ну, залез, говорит представитель, все равно не видно!
Двигайтесь левее...
Все равно не видно!
Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
Вот видите! А я так целый день!
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13k
Григорий Бабкин 13 минут назад
"Угадай афтыря по высеру". Поке-Вошка вне конкуренции.
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11k
MakDag 18 минут назад
Это "Фишки", господа, в них должна быть и политика и писающая Волочкова и кошечки и собачки и тупость всякая и интеллектуальная хрень, потому что иначе - накуй они нужны.
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8k
Фон Шниппельблох 19 минут назад
Такая маргинальная мразота, ужас.
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3k
Pioner76 23 минуты назад
Дно пробито, или еще нет?
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14k
кира 24 минуты назад
Пусть пойдет еще дома диван свой обо%%ыт, свое не жалко. Просто пьянь, ей уже все фиолетово: где гадить, где штаны снимать... Мозги закончились, да и было ли там что, на месте мозгов?
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481
Кристофер Робин Полчаса назад
Думаю, что ее репутация от этого сильно не пострадает. Сложно испортит ничего.
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7k
Кружок 40 минут назад
Мне дико пофиг на покемонку, волочкову и прочих фриков ...
Но поссать у себя на участке и я могу. Что в этом не так?
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4k
Горбовский 42 минуты назад
а чего не в шпагате? даже странно как-то... )
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2k
Rom 48 минут назад
Что одна [мат]-н-у-тая, что другая. Ну ссать у себя на участке, вроде как, не возбраняется. Но что говорит закон про то, что это все видят? А еще и снимают? Ну всё....как я теперь спать то буду спокойно?
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37k
АнтонПолднев 50 минут назад
Я конечно извиняюсь, но это её дом. Она же не на входе в Пятёрочку это делала. Я бывает с собакой во дворе гуляю и домой не захожу. По сторонам глянул, никого нет, ну и отлил. А то пока зайдёшь, разуешься, распакуешься. Да хоть и спалят соседи, дело житейское. А тут, как по мне, пиар в чистом виде.
Опять же повторюсь. Завтра кто-то наблюёт в тамбуре и информация до президента дойдёт.
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29k
Егор 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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5k
Феликс Дзержинский 56 минут назад
Коричневого выселяла.
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12k
Света 59 минут назад
В этой новости прекрасно всё!
И свежий (относительно) скандальчик с типо балериной, и незмутнённая любовь к природе, и добрососедские отношения, и трепетное материнство и даже судебное решение. Всё!
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10k
sedoisever Час назад
Так-то и соседку штрафануть бы. За публикацию таких фото.
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19k
SandMANn Час назад
Если честно, мне до лампы Волочкова & её "выкидоны". Одно время думал, что это просто PR- выбросы от забвения. Сейчас понимаю, что такая деградация более похожа на психиатрический диагноз с наркологической составляющей. Впрочем, пофиг – её жизнь. Непонятна лишь её типа популярность в СМИ.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Волочкова, конечно совсем теряет человеческий облик, но в одном она права.
Она на своём участке.
А, коль соседка так переживает, пусть наглухо зашьет забор.
Как по мне, так попытка пиара, то ли самой волочковой, то ли соседки.
Впрочем, прости Господи, балерина, может в ответ сфотографировать, как соседку пылит муж, ну или ещё кто и заявить о «моральной травме»
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8k
Pravednik84 Час назад
Она даже запустила флешмоб #писаюподёлочку в своём Instagram*, призвав подписчиков последовать её примеру.

На даче и я "писаю под ёлочку", но "ёлочка" хорошо скрыта от "потусторонних" глаз и я ТОЧНО не буду писать туда по чьей либо указке, исключительно по велению сердца
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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