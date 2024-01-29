Волочкова заплатит штраф своим соседям, которые видели, как балерина справляет нужду под ёлкой

Дело было в сентябре 2021 года. Тогда Волочкова решила справить нужду под ёлкой, находясь на своём участке. Очевидцем этого неприятного зрелища стала соседка балерины. Она обратилась в полицию.
Снимок Волочковой, справляющей нужду под ёлкой на своём участке, выложила в сеть Катя Любомская. Она отметила, что Волочкова не первый раз появляется под её окнами. Женщина переживает за своего несовершеннолетнего сына, который тоже видит это безобразие.
Тогда Волочкова не стала опровергать подлинность снимка и заявила, что на своём участке может делать всё, что захочет. Она даже запустила флешмоб #писаюподёлочку в своём Instagram*, призвав подписчиков последовать её примеру.
К счастью, никто не кинулся следовать её примеру. Соседка обратилась в суд и отсудила у Волочковой 360 тысяч рублей за оскорбление: женщины поругались из-за слитых фото. После этого Любомская снова обратилась в суд и потребовала возместить её затраты на адвоката. Суд рассмотрел просьбу Любомской и постановил взыскать с Волочковой ещё 40к, сообщает Mash.
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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо
"Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня, и вообще действует на мой моральный облик. Прошу немедленно принять меры."
Приехал наряд, смотрят в окно.
Ну и что? Ничего не видно!
А вы на шкаф залезьте!
Ну, залез, говорит представитель, все равно не видно!
Двигайтесь левее...
Все равно не видно!
Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
Вот видите! А я так целый день!
Но поссать у себя на участке и я могу. Что в этом не так?
Опять же повторюсь. Завтра кто-то наблюёт в тамбуре и информация до президента дойдёт.
Она на своём участке.
А, коль соседка так переживает, пусть наглухо зашьет забор.
Как по мне, так попытка пиара, то ли самой волочковой, то ли соседки.
Впрочем, прости Господи, балерина, может в ответ сфотографировать, как соседку пылит муж, ну или ещё кто и заявить о «моральной травме»
На даче и я "писаю под ёлочку", но "ёлочка" хорошо скрыта от "потусторонних" глаз и я ТОЧНО не буду писать туда по чьей либо указке, исключительно по велению сердца