Волочкова заплатит штраф своим соседям, которые видели, как балерина справляет нужду под ёлкой

Снимок Волочковой, справляющей нужду под ёлкой на своём участке, выложила в сеть Катя Любомская. Она отметила, что Волочкова не первый раз появляется под её окнами. Женщина переживает за своего несовершеннолетнего сына, который тоже видит это безобразие.





Тогда Волочкова не стала опровергать подлинность снимка и заявила, что на своём участке может делать всё, что захочет. Она даже запустила флешмоб #писаюподёлочку в своём Instagram*, призвав подписчиков последовать её примеру.