FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8465 постов • 901 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Сидя на Мальдивах, Волочкова обвинила Джигурду в сливе скандального видео, а в России её уже просят "отменить"

Сидя на Мальдивах, Волочкова обвинила Джигурду в сливе скандального видео, а в России её уже просят "отменить"

Автор:
15 января 2024 16:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Танцы   алкоголь   волочкова   джигурда   интересное   фото   шоу бизнес   
1993
3
1

Джигурда в свою очередь заявил, что не имеет никакого отношения к этому.

Анастасия Волочкова на своей личной странице отреагировала на ролик, который разлетелся по сети. Балерина заявила, что ролик слил её приятель Никта Джигурда, с которым Анастасию связывает 20 лет дружбы. Волочкова заявила, что больше не хочет общаться с Джигурдой и больше никогда не назовёт его другом. Также балерина намекнула на то, что у артиста есть проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами.

В свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе могу делать всё, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я дорогое Просекко. И хочу тебе сказать. Мы в этой жизни можем быть трезвыми или пьяными, - заявила Волочкова.

В разговоре с SHOT Никита Джигурда заявил, что не сливал видео в сеть. Артист обвинил балерину в попытке хайпа.

Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда... Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет. Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы! — заявил Джигурда.

Тем временем Волочкова отдыхает на Мальдивах и веселится вовсю со своим любимым просеко. 15 января Анастасия опубликовала на своей страничке видео, где сидит в компании иностранцев и пытается общаться с ними на пьяном английском, периодически переходя на русский.

Тем временем в России уже просят "отменить" Волочкову. Бойцы СВО из движения "Ветераны России" потребовали запретить Волочковой выступать в России, так как её поведение недопустимо.

Это же аморально! Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Я думаю, что они просто пытаются привлечь к себе внимание, вместо того чтобы заниматься чем-то полезным. Вот если бы они занялись сбором гуманитарной помощи для Донбасса, это было бы гораздо более правильным поступком. По-видимому, вечеринка Ивлеевой таких, как Джигурда и Волочкова, ничему не научила, — заявил SHOT доброволец СВО, председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Танцы   алкоголь   волочкова   джигурда   интересное   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi Час назад
Вчера прошёл мимо этой пары, но сегодня зайду и даже осмелюсь высказать мнение большинства - ВСЕМ НАСРАТЬ НА НИХ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 3 минуты назад
Как уже опостылели рожи эти гнусные, с выходками их идиотскими.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан 7 минут назад
Рубрика «из жизни насекомых».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
solovei7 10 минут назад
Как минимум там был кто-то третий, кто все это мракобесие снимал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 23 минуты назад
Каким важным и полезным делом занят председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов! Молодец одним словом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Примерно такое же между Рудковской и Кушанашвили. То они дружат, то срутся, то дерьмом друг друга поливают, то опять дружат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ 40 минут назад
ВСЕ ОНИ ПРОСТО ОТ ЖИРУ БЕСЯТСЯ,КАК ГОВОРИТСЯ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
На хер ЗАПАД! 49 минут назад
Какая же она страшная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мария Коненкова 55 минут назад
Довольно странно, зачем понадобилось кому-то сливать именно сейчас старые видео. Судя по скринам на заглавном фото, этому видео лет пять,не меньше, сейчас АВ в совершенно других кондициях. Это во-первых. А во-вторых, по-моему, эти непотребства, опять же по причине их архивности, уже все видели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 59 минут назад
дебилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Доктор Джонс Час назад
Ща гадюка жабу загрызёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
На вертолёте в Ялту за три рубля
На вертолёте в Ялту за три рубля
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#позитив#автомобили#история#кот#СССР#в мире#подборка#интересное
#животные#люди#Прикол#забавно#машина#аварии#авто аварии#полиция#природа#кошка
#Юмор#интересно#Россия#автомир#Реакция#ДТП#собака#познавательно#пожар#ГИБДД
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка... "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога "Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков "Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО

На что жалуетесь?

Вернуться