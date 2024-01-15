Сидя на Мальдивах, Волочкова обвинила Джигурду в сливе скандального видео, а в России её уже просят "отменить"

Джигурда в свою очередь заявил, что не имеет никакого отношения к этому.
Анастасия Волочкова на своей личной странице отреагировала на ролик, который разлетелся по сети. Балерина заявила, что ролик слил её приятель Никта Джигурда, с которым Анастасию связывает 20 лет дружбы. Волочкова заявила, что больше не хочет общаться с Джигурдой и больше никогда не назовёт его другом. Также балерина намекнула на то, что у артиста есть проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами.
В свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе могу делать всё, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я дорогое Просекко. И хочу тебе сказать. Мы в этой жизни можем быть трезвыми или пьяными, - заявила Волочкова.
В разговоре с SHOT Никита Джигурда заявил, что не сливал видео в сеть. Артист обвинил балерину в попытке хайпа.
Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда... Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет. Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы! — заявил Джигурда.
Тем временем Волочкова отдыхает на Мальдивах и веселится вовсю со своим любимым просеко. 15 января Анастасия опубликовала на своей страничке видео, где сидит в компании иностранцев и пытается общаться с ними на пьяном английском, периодически переходя на русский.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
Тем временем в России уже просят "отменить" Волочкову. Бойцы СВО из движения "Ветераны России" потребовали запретить Волочковой выступать в России, так как её поведение недопустимо.
Это же аморально! Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Я думаю, что они просто пытаются привлечь к себе внимание, вместо того чтобы заниматься чем-то полезным. Вот если бы они занялись сбором гуманитарной помощи для Донбасса, это было бы гораздо более правильным поступком. По-видимому, вечеринка Ивлеевой таких, как Джигурда и Волочкова, ничему не научила, — заявил SHOT доброволец СВО, председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.
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