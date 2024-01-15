Сидя на Мальдивах, Волочкова обвинила Джигурду в сливе скандального видео, а в России её уже просят "отменить"

Анастасия Волочкова на своей личной странице отреагировала на ролик, который разлетелся по сети. Балерина заявила, что ролик слил её приятель Никта Джигурда, с которым Анастасию связывает 20 лет дружбы. Волочкова заявила, что больше не хочет общаться с Джигурдой и больше никогда не назовёт его другом. Также балерина намекнула на то, что у артиста есть проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами.

В свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе могу делать всё, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я дорогое Просекко. И хочу тебе сказать. Мы в этой жизни можем быть трезвыми или пьяными, - заявила Волочкова.