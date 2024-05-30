Мир по ту сторону воды

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Вода – удивительная стихия. Без неё невозможна жизнь. Да и как эстетическая категория она тоже заслуживает внимания. Ведь она отражает саму суть бытия.
Особенно ярко это заметно в случае с братьями нашими меньшими, отражение в воде которых получается завораживающим и реалистичным одновременно. Некоторым фотографам не нужен сложный реквизит, достаточно глади озера или реки.
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