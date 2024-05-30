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Мир по ту сторону воды

Мир по ту сторону воды

Автор:
30 мая 2024 16:23
Сообщество : Животные
Метки: Животное   вид   вода   зверь   искусство   красота   отражение   стихия   фото   фотография   
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Вода – удивительная стихия. Без неё невозможна жизнь. Да и как эстетическая категория она тоже заслуживает внимания. Ведь она отражает саму суть бытия.

Особенно ярко это заметно в случае с братьями нашими меньшими, отражение в воде которых получается завораживающим и реалистичным одновременно. Некоторым фотографам не нужен сложный реквизит, достаточно глади озера или реки.

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Метки: Животное   вид   вода   зверь   искусство   красота   отражение   стихия   фото   фотография   
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Ivan Час назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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