14 суровых фото о том, как жители Мавритании путешествуют на грузовом поезде

Поезд с железной рудой — практически единственный способ передвигаться по стране.
На ней путешествуют мавританцы, и единственный ее плюс в том, что она бесплатна.
Мавритания — одна из самых бедных стран Западной Африки. Основу ее экономики составляет добыча полезных ископаемых, которые идут на экспорт. В стране мало дорог: из 7,6 тыс. км дорожного полотна только четвертая часть имеет твердое покрытие. Главная транспортная артерия Мавритании — это железная дорога, но она единственная в стране. Рельсы соединяют важные населенные пункты, появившиеся на рудниках, и ведет в город Нуадибу.
Город стоит на берегу Атлантического океана, здесь находится порт, и именно отсюда вся добытая руда отправляется по миру. Фотограф Миколас Юоделе (Mykolas Juodelė) несколько лет назад прокатился на грузовом поезде вместе с мавританцами и сделал фотографии этой суровой поездки.
Поезд отправляется с рудников города Зуэрат
Мавритания в прошлом была колонией Франции
Когда в 1960-х годах здесь нашли полезные ископаемые, французы построили железную дорогу
Дорога работает до сих пор и все еще является важнейшей экономической артерией страны
2,5-километровый мавританский поезд, перевозящий руду, считается одним из самых длинных в мире
Продавец хлеба на одной из станций
Миколас проехал из города Зуэрат, где находятся рудники, в Нуадибу
Между этими городами нет автомобильного сообщения
Поэтому людям разрешается бесплатно ездить на грузовых поездах
Поездка длится от 12 до 20 часов, и для некоторых попутчиков Миколаса — это полноценная работа
Они перевозят продукты и животных между рудниками, доставляя их шахтерам и в городки по пути
Так мавританцы коротают время и развлекаются: перелазят из одного вагона в другой
Поезд ездит несколько раз в неделю в изнуряющую дневную жару и морозные ночи
Состав движется по Сахаре к Атлантике сквозь песчаные бури
Источник:
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Автор, это сильно!!!
П.С. 4 года прожил в Нуадибу. Ночью плюс 14 это минимум что я застал. И жары сильной тоже нет. Вот несколько месяцев ветра, это да.
Но если такой "пассажир" погибает или калечится, собственники железной дороги совершено не при чем.
ЗЫ Очевидно нет экономического смысла цеплять к этому составу пассажирские вагоны и продавать билеты. Никто из пассажиров не захочет платить.