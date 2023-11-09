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14 суровых фото о том, как жители Мавритании путешествуют на грузовом поезде

14 суровых фото о том, как жители Мавритании путешествуют на грузовом поезде

Автор:
09 ноября 2023 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мавритании   в мире   люди   на грузовом поезде   путешествие   факты   фото   
2110
16

Поезд с железной рудой — практически единственный способ передвигаться по стране.

На ней путешествуют мавританцы, и единственный ее плюс в том, что она бесплатна.

Мавритания — одна из самых бедных стран Западной Африки. Основу ее экономики составляет добыча полезных ископаемых, которые идут на экспорт. В стране мало дорог: из 7,6 тыс. км дорожного полотна только четвертая часть имеет твердое покрытие. Главная транспортная артерия Мавритании — это железная дорога, но она единственная в стране. Рельсы соединяют важные населенные пункты, появившиеся на рудниках, и ведет в город Нуадибу.

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Город стоит на берегу Атлантического океана, здесь находится порт, и именно отсюда вся добытая руда отправляется по миру. Фотограф Миколас Юоделе (Mykolas Juodelė) несколько лет назад прокатился на грузовом поезде вместе с мавританцами и сделал фотографии этой суровой поездки.

Поезд отправляется с рудников города Зуэрат

Мавритания в прошлом была колонией Франции

Когда в 1960-х годах здесь нашли полезные ископаемые, французы построили железную дорогу

Дорога работает до сих пор и все еще является важнейшей экономической артерией страны

2,5-километровый мавританский поезд, перевозящий руду, считается одним из самых длинных в мире

Продавец хлеба на одной из станций

Миколас проехал из города Зуэрат, где находятся рудники, в Нуадибу

Между этими городами нет автомобильного сообщения

Поэтому людям разрешается бесплатно ездить на грузовых поездах

Поездка длится от 12 до 20 часов, и для некоторых попутчиков Миколаса — это полноценная работа

Они перевозят продукты и животных между рудниками, доставляя их шахтерам и в городки по пути

Так мавританцы коротают время и развлекаются: перелазят из одного вагона в другой

Поезд ездит несколько раз в неделю в изнуряющую дневную жару и морозные ночи

Состав движется по Сахаре к Атлантике сквозь песчаные бури

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Метки: Мавритании   в мире   люди   на грузовом поезде   путешествие   факты   фото   
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13  комментариев
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5k
Alex Час назад
Несколько дней назад, какая-то баба жаловалась на Российский плацкарт. Мол неудобно
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0
souyz 7 минут назад
нечего добавить: РОМАНТИКА.....
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22
Patiot 15 минут назад
На последней фотке чувак одет очень стильно.
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8k
Mauritanien 17 минут назад
Поезд ездит несколько раз в неделю в изнуряющую дневную жару и морозные ночи.

Автор, это сильно!!!
П.С. 4 года прожил в Нуадибу. Ночью плюс 14 это минимум что я застал. И жары сильной тоже нет. Вот несколько месяцев ветра, это да.
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6k
livaneth Час назад
Не "Разрешается бесплатно ездить" а "Охрана не сгоняет зацеперов".
Но если такой "пассажир" погибает или калечится, собственники железной дороги совершено не при чем.

ЗЫ Очевидно нет экономического смысла цеплять к этому составу пассажирские вагоны и продавать билеты. Никто из пассажиров не захочет платить.
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22
Patiot livaneth 16 минут назад
Если начать сгонять халявщиков с грузовых вагонов, то начнут покупать билеты в пассажирские. А так конечно...
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57k
zloykoyot Час назад
Оно понятно что такая поездка нихрена не доставляет удовольствия и люди вызывают сочувствие. Но есть такая пословица - лучше хреново ехать чем 3,14здато шагать. Тем более по Сахаре.
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8
Михаил zloykoyot 11 минут назад
+ с ветерком
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