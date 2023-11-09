14 суровых фото о том, как жители Мавритании путешествуют на грузовом поезде

На ней путешествуют мавританцы, и единственный ее плюс в том, что она бесплатна.

Мавритания — одна из самых бедных стран Западной Африки. Основу ее экономики составляет добыча полезных ископаемых, которые идут на экспорт. В стране мало дорог: из 7,6 тыс. км дорожного полотна только четвертая часть имеет твердое покрытие. Главная транспортная артерия Мавритании — это железная дорога, но она единственная в стране. Рельсы соединяют важные населенные пункты, появившиеся на рудниках, и ведет в город Нуадибу.