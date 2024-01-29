Россиянин попытался вывезти из страны чемодан с золотом

Ближайшие 5 лет мужчина проведёт в колонии.
Сотрудники пограничного контроля задержали в аэропорту Шереметьево россиянина, попытавшегося вывезти из страны полный чемодан с драгоценным металлом. Всего в ручной клади контрабандиста находилось 25 слитков аффинированного золота общим весом 36 килограмм. По данным экспертизы, стоимость изъятого золота составляет не менее 111 миллионов рублей.
Источник:
В ФСБ отметили, что Химкинский городской суд Московской области уже вынес приговор задержанному — ближайшие 5 лет и 1 месяц он проведёт в колонии общего режима.
"Задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в силовом ведомстве.
Изъятое золото обращено в доход государства. В ФСБ не раскрыли информацию о происхождении золотых слитков. Но некоторые СМИ пишут, что осуждённый отказался говорить, откуда у него такое количество золота.
Источник:
- В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта
- Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО
- Владелец ломбарда в Омске организовал канал по пересылке золота из Якутии
- Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов золота
- Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий