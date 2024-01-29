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Россиянин попытался вывезти из страны чемодан с золотом

Россиянин попытался вывезти из страны чемодан с золотом

Автор:
29 января 2024 12:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аэропорт Шереметьево   задержание   золото   контрабанда   приговор   
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Ближайшие 5 лет мужчина проведёт в колонии.

Сотрудники пограничного контроля задержали в аэропорту Шереметьево россиянина, попытавшегося вывезти из страны полный чемодан с драгоценным металлом. Всего в ручной клади контрабандиста находилось 25 слитков аффинированного золота общим весом 36 килограмм. По данным экспертизы, стоимость изъятого золота составляет не менее 111 миллионов рублей.

В ФСБ отметили, что Химкинский городской суд Московской области уже вынес приговор задержанному — ближайшие 5 лет и 1 месяц он проведёт в колонии общего режима.


"Задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в силовом ведомстве.


Изъятое золото обращено в доход государства. В ФСБ не раскрыли информацию о происхождении золотых слитков. Но некоторые СМИ пишут, что осуждённый отказался говорить, откуда у него такое количество золота.

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Метки: Видео   аэропорт Шереметьево   задержание   золото   контрабанда   приговор   
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7  комментариев
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8k
Ntvl 53 минуты назад
Не понимаю таких дебилов. Н а что он рассчитывал? Что его багаж не проверят? ДБ
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71
Liberman 5 минут назад
Т.е. Как раздобыть 100 млн рублей золотом мозгов хватило, а как вывезти нет?
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193
ruslan d 8 минут назад
Интересно где он его взял ?
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818
Сосед ватажный Полчаса назад
Откуда у такого сказочного мидаса столько золота?! То есть вот человек сообразил где взять столько золота, а потом не сообразил что досмотр он не пройдёт??
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1k
Руслана Тарасова 52 минуты назад
А говорят какие-то санкции на нас навещали, при этом россияне жить хуже стали? Судя по этому случаю, нагло врут европейские и американские завистники!
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