Россиянин попытался вывезти из страны чемодан с золотом

В ФСБ отметили, что Химкинский городской суд Московской области уже вынес приговор задержанному — ближайшие 5 лет и 1 месяц он проведёт в колонии общего режима.

"Задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в силовом ведомстве.

Изъятое золото обращено в доход государства. В ФСБ не раскрыли информацию о происхождении золотых слитков. Но некоторые СМИ пишут, что осуждённый отказался говорить, откуда у него такое количество золота.