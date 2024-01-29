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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
29 января 2024 10:58
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1708
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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42  комментария
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37k
Андрей Иванов 4 часа назад
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Сколько стоит?
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127
Феличита 2 часа назад
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а где еще бегать? по снеговым лужам и грязи? вот тупая обезьяна
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11k
Янус Полуэктович 2 часа назад
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этот любитель поговорок хреново жизнь закончил по фильму. с зарядом дроби в животе.
плохая рана, мучиться минут 20-25.
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12k
zlopisec 2 часа назад
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Сурово его наказали....
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
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давно вы на поездах не ездили, сейчас уже редко где услышишь, в основном "ш-ш-ш-ш"
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17k
Kucher 3 часа назад
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Герантофил. Мы такое делали в том возрасте, чтоб на одноклассниц впечатление произвести.
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17k
Kucher 3 часа назад
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И ещё в комплекте легковоспламеняющийся флаг США, бензин и спички. Тогда б и я взял.
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3k
Carex 3 часа назад
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Покупка рингтонов- это называлось кривые руки и тупая голова.
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127
Феличита Carex 2 часа назад
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до эпохи mp3 и ПК это была норма.
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11k
MakDag 3 часа назад
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Смотря какие таблетки принимаешь.
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11k
MakDag 3 часа назад
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Мне нужен твой космолет и талоны на хлеб.
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2k
Victor 3 часа назад
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Чья семья?
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Victor 3 часа назад
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Реалистично нарисовали.... С бубенчиками
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Victor 3 часа назад
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Это только волновое. Корпускулярные ещё должно иметь массу
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24k
hebpat 3 часа назад
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реально крутой наборчик
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2k
Victor 3 часа назад
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Без подписи печать "липовая"
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Victor