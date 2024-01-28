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16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения

16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения

Автор:
28 января 2024 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   круто   подборка   польза   развлечение   фото   
3046
17

Люди во все времена были хороши в придумывании устройств улучшающих, упрощающих и просто украшающих им жизнь. Перед вами подборка любопытных «штук», о которых известно далеко не всем.

Будь это приспособление с определёнными функциями или существующее исключительно для демонстрации безграничной человеческой фантазии — вам будет интересно настолько, что кое-что вы захотите забрать себе.

Причём мы не будем ограничиваться изобретениями 21 века, а рассмотрим крутые объекты за всю историю.

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Отверстия предотвращают налипание грунта на лезвие. Да ещё и выглядит стильно!

Такими пользовались до изобретения компьютеров.

Имитирует присутствие в доме человека, смотрящего телевизор.

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Метки: Вещи   в мире   круто   подборка   польза   развлечение   фото   
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8  комментариев
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394
Денис Веселов 2 часа назад
Метровый принглс , наверное как мешок картошки стоит)))))
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81
Рома 43 минуты назад
А лопата с дырками не погнётся из-за ослабления конструкции ?
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3k
lekha-fil 49 минут назад
"Лопата с отверстиями для работы с мокрыми грунтами". - Не копал ты мокрый грунт.
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162
Александра С 55 минут назад
У меня есть кулон золотой. вечный календарь. От прабабушки перешел.
На фото подобная штуковинка.
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10k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
Сушилка.
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10k
MPEG-8 2 часа назад
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