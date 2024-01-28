16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения

Будь это приспособление с определёнными функциями или существующее исключительно для демонстрации безграничной человеческой фантазии — вам будет интересно настолько, что кое-что вы захотите забрать себе.

Причём мы не будем ограничиваться изобретениями 21 века, а рассмотрим крутые объекты за всю историю.