16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения

Люди во все времена были хороши в придумывании устройств улучшающих, упрощающих и просто украшающих им жизнь. Перед вами подборка любопытных «штук», о которых известно далеко не всем.
Будь это приспособление с определёнными функциями или существующее исключительно для демонстрации безграничной человеческой фантазии — вам будет интересно настолько, что кое-что вы захотите забрать себе.
Причём мы не будем ограничиваться изобретениями 21 века, а рассмотрим крутые объекты за всю историю.
Отверстия предотвращают налипание грунта на лезвие. Да ещё и выглядит стильно!
Такими пользовались до изобретения компьютеров.
Имитирует присутствие в доме человека, смотрящего телевизор.
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На фото подобная штуковинка.