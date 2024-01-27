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«Свеча памяти». На Невском в День снятия блокады - живая цепь

«Свеча памяти». На Невском в День снятия блокады - живая цепь

Автор:
27 января 2024 22:27
Метки: 80 лет   Снятие блокады   блокада   ленинград   свеча памяти   
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Сегодня - 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Сотни людей выстроились в гигантскую живую цепь на Невском проспекте в День снятия блокады 27 января. Горожане сегодня вспоминают защитников и жертв блокадного Ленинграда.

Люди молча стояли вдоль проспекта с зажжёнными свечами в лампадах.

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Эта акция уже стала традиционной для города.

В городе и области сегодня прошло много самых различных мероприятий, посвященных этой дате.


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Метки: 80 лет   Снятие блокады   блокада   ленинград   свеча памяти   
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1  комментарий
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surgy 53 минуты назад
Спасибо вам отцы и деды, спасибо всем женщинам и детям, за спокойное небо!
Ленинград - символ смерти гитлеровской Германии!
Спасибо за ваш пример!!!
Сегодня рассказывал детям о Ленинграде, о подвиге жителей города и солдат освободителей, жаль, что говорю им об этом так редко
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