Девушка показала, как она обустроила свою квартиру 1х4

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В тесноте, как говорится, да не в обиде. Данное выражение, пожалуй, очень хорошо понимают в странах Дальнего Востока, особенно в Китае, где вопрос с жилой недвижимостью стоит крайне остро.
Но, что поделать? Да, квартира этой девушки выглядит не больше, чем чулан Гарри Поттера, но она вполне уютно обустроила свою каморочку 1х4.
Причем все сделала своими руками, без мам, пап и ипотек. Тесновато, но зато своя!
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Не понятно где туалет и возможный душ .
Комната больше 4х кв. м.