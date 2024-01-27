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Девушка показала, как она обустроила свою квартиру 1х4

Девушка показала, как она обустроила свою квартиру 1х4

Автор:
27 января 2024 10:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Жизнь   в тесноте   да не в обиде   квартира   обустройство   уют   
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В тесноте, как говорится, да не в обиде. Данное выражение, пожалуй, очень хорошо понимают в странах Дальнего Востока, особенно в Китае, где вопрос с жилой недвижимостью стоит крайне остро.

Но, что поделать? Да, квартира этой девушки выглядит не больше, чем чулан Гарри Поттера, но она вполне уютно обустроила свою каморочку 1х4.

Причем все сделала своими руками, без мам, пап и ипотек. Тесновато, но зато своя!

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Метки: Видео   Жизнь   в тесноте   да не в обиде   квартира   обустройство   уют   
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6  комментариев
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10k
sedoisever Час назад
Какая квартира? Я посмотрел ролик о том что она не промах пожрать.
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8k
diman02 Полчаса назад
Выглядит терпимо .
Не понятно где туалет и возможный душ .
Комната больше 4х кв. м.
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27k
Влад 53 минуты назад
С таким аппетитом ей скоро понадобится квартира побольше.
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6k
Lexx Час назад
А "удобства" на улице?
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907k
А.Берестенко Час назад
Этож кошкин дом!
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