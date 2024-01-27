Как изменились 15 актёров культового сериала «Спасатели Малибу»

Даже если вы и не смотрели, то наверняка слышали о легендарном сериале «Спасатели Малибу». Тем временем, в этом году исполняется 35 лет с момента выхода первой серии!
Телевизионное шоу включает в себя 11 сезонов и невероятный актёрский состав. Правда, к моменту выхода последнего сезона не осталось ни одного актёра из первоначального каста.
Джейсон Момоа пришёл в «Спасатели» в 1999 году и участвовал в последних трёх сезонах, которые снимались на Гавайях.
Кстати, интересный факт: «Спасатели Малибу» попали в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу за всё время. На пике популярности в 1996 году еженедельная аудитория сериала составила более 1,1 млрд зрителей!
В апреле 2023 года компания Fremantle заявила о перезапуске «Спасателей». На данный момент нет никаких подробностей, но надеемся, что вскоре мир снова увидит девчат в красных купальниках и их брутальных напарников!
Источник:
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И купальники им очень идут!!!