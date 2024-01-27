МО Финляндии требует запретить россиянам покупать в стране недвижимость

Причем больше всех на эту тему тревожится министерство обороны. Они даже создали специальную группу, чтобы обсудить эту идею и придумать, как это сделать. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на эту тему разговоры ведутся давно и законы о покупке домов и квартир для неграждан Евросоюза были разработаны во время последних выборов. Но в свете последних событий крайне важно ввести тотальный запрет «на приобретение недвижимости россиянами».