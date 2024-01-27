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МО Финляндии требует запретить россиянам покупать в стране недвижимость

МО Финляндии требует запретить россиянам покупать в стране недвижимость

Автор:
27 января 2024 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Финляндия   граждаство   законы   запреты   недвижимость   
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В Финляндии решили, что россиянам категорически не нужно покупать там недвижимость. Даже закон хотят такой принять, ну, чтобы наверняка себя обезопасить от коварных русских. (сарказм)

Причем больше всех на эту тему тревожится министерство обороны. Они даже создали специальную группу, чтобы обсудить эту идею и придумать, как это сделать. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на эту тему разговоры ведутся давно и законы о покупке домов и квартир для неграждан Евросоюза были разработаны во время последних выборов. Но в свете последних событий крайне важно ввести тотальный запрет «на приобретение недвижимости россиянами».

Буквально неделю назад президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что нужно запретить получение двойного гражданства для жителей России. Что будет с тем, кто уже давно имеет двойное гражданство, президент пока не уточнил.

Ну а 24 января прекратило действовать соглашение о содействии приграничному сотрудничеству от 2021 года. Российская сторона еще в октябре предупредила финского посла Антти Хелантеря о том, что договор продлевать не будут.

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Метки: Россия   Финляндия   граждаство   законы   запреты   недвижимость   
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8  комментариев
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7k
Alex Полчаса назад
Привильной дорогой идете, финские свиньи
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2k
Дмитрий 3 минуты назад
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14k
котегRUS 19 минут назад
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7k
Старичок Полчаса назад
можно пойти дальше и запретить смотреть в сторону чухонцев.
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58k
zloykoyot Полчаса назад
Мне просто интересно, а кроме россиян и, естественно, самих финнов кто покупает недвижимость в Финляндии? Очереди небось стоят?
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Странный вид какой то у чухонского министра обороны....
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
В очередной раз убеждаюсь, как был прав Сталин, поделив Европу
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10k
MPEG-8 43 минуты назад
Риэлторы думаю скинутся и закажут министерство обороны.
Да, для сарказма, закажут русским киллерам.
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