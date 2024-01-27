МО Финляндии требует запретить россиянам покупать в стране недвижимость

В Финляндии решили, что россиянам категорически не нужно покупать там недвижимость. Даже закон хотят такой принять, ну, чтобы наверняка себя обезопасить от коварных русских. (сарказм)
Причем больше всех на эту тему тревожится министерство обороны. Они даже создали специальную группу, чтобы обсудить эту идею и придумать, как это сделать. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на эту тему разговоры ведутся давно и законы о покупке домов и квартир для неграждан Евросоюза были разработаны во время последних выборов. Но в свете последних событий крайне важно ввести тотальный запрет «на приобретение недвижимости россиянами».
Буквально неделю назад президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что нужно запретить получение двойного гражданства для жителей России. Что будет с тем, кто уже давно имеет двойное гражданство, президент пока не уточнил.
Ну а 24 января прекратило действовать соглашение о содействии приграничному сотрудничеству от 2021 года. Российская сторона еще в октябре предупредила финского посла Антти Хелантеря о том, что договор продлевать не будут.
Источник:
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Да, для сарказма, закажут русским киллерам.