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Хельсинки вообще-то русский город. И кто знает, что было бы с Финляндией, если бы не русские?

Хельсинки вообще-то русский город. И кто знает, что было бы с Финляндией, если бы не русские?

Автор:
03 марта 2024 19:48
Метки: Россия   Финляндия   Хельсинки   история   
851
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Здравствуйте! А знаете ли вы, друзья мои, что славный город Хельсинки, являющийся столицей Финляндии, стал городом, да и столицей этой страны по решению русского Царя?

Собственно и построен то он, как город был также… Впрочем, именно об том, как это произошло, я и собираюсь вам рассказать!

В славном для русского человека 1812 году, Император Александр l повелел столицу недавно отвоеванной у Швеции страны (Финляндии), перенести из Турку в Хельсинки.

Уж не знаю, чем именно руководствовался Государь… В то время Хельсинки представлял собой совсем маленький провинциальный городок, мало соответствующий понятию “столица”. Однако, с царями спорить не полагается и заштатный поселок стал гордо именоваться именно так!

Некоторое время, благодаря известным всем событиям, Царю было несколько не до Хельсинки… Но в 1816 году, когда страсти в мире несколько улеглись, Император вспомнил про городишко и повелел привести его в соответствие с гордым именем столицы Имперской провинции.

С этой целью, в Хельсинки был направлен немецкий архитектор Карл Людвиг Энгель, изрядно поработавший до этого в Петербурге. Естественно тот факт, что Энгель уже буквально сидел на чемоданах, ожидая первой оказии отправиться в милый сердцу “фатерлянд”, Императора нисколько не интересовал…


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Поэтому, вместо любимого Берлина, немец попал в невзрачный Хельсинки, строить Сенатскую площадь и много чего ещё… По его проектам, в частности, были возведены кафедральный Николаевский собор, здание Сената, где ныне расположился Дворец правительства, университетская библиотека, резиденция генерал-губернатора и многое другое.

Построил Карл Энгель в городе и церковь Святой Троицы, ставшую первым православным храмом Хельсинки, разбил парк-бульвар Эспланада, с красующейся там бронзовой красавицей — “Хавис-Амандой”… Наверное от того, Хельсинки и теперь кажется русским людям немного своим.


Не раз те, кто побывал в Финской столице, рассказывали, что город до сих пор похож на “маленький Петербург”! А разве могло быть иначе, учитывая его историю? Ведь большинство исторических зданий Хельсинки и Петербурга, строились одним архитектором.

Интересно, что в Хельсинки до сих пор уважают и чтут память о русских Государях! А как иначе? Александр I дал стране первое подобие парламента, а Александр II, ввел в обращение финскую марку, но что ещё важнее, сделал финский язык государственным, уравняв его со шведским!

Возможно, именно поэтому, величественный памятник Александру ll до сей поры неизменно украшает Сенатскую площадь финской столицы, а главная торговая улица Хельсинки, так же носит его имя — Алексантеринкату.


И это, далеко не единичные примеры! Так, на портовой набережной возвышается монумент в честь посещения царской семьей Гельсингфорса, с выбитым на нем именем императрицы Александры Федоровны, жены Николая I.


Я вспомнил именно этот памятник, потому, что с ним связана интересная история… Когда в лихом, 1917 году, революционно настроенные матросы сбили с монумента имперского орла, финны заботливо отправили изувеченную птицу на склад музея.


Лишь 17 декабря 1971 года, в честь 136-ой годовщины установки памятника, по инициативе некоего Вальдемара Меланко, возглавлявшего институт России, гордая двуглавая птица вновь расправила крылья!

Это событие, хоть и не сопровождавшееся торжествами, все же не прошло мимо внимания советского посольства, которое тут же направило МИД Финляндии ноту протеста по поводу восстановления в Хельсинки «символа самодержавия».

Не знаю, что ответили на это финны, но зато точно знаю другое… В советское время этот монумент был единственным символом Российской империи в мире.

Богата история Хельсинки и именами других русских людей. Например, имя русского купца Киселева носит один из старинных домов в центре столицы, прямо на Сенатской площади! Он сейчас так и зовется «Киселефф-тало».


Однако, из всех русских купцов, больше других увековечил память о себе некий Николай Синебрюхов. Имя его, теперь знают многие любители пенного далеко за пределами Финляндии! Правда, далеко не все осведомлены, что за названием популярнейшего финского пива “Кофф”, скрывается окончание именно этой русской фамилии.

А было все так… Николай Синебрюхов, чей родитель, с котомкой за плечами, пришел пешком в Свеаборг из села Гаврилова, что под самой Москвой, решил вдруг, в 1819 году, начать варить пиво для русской армии.

Так как часть жалования офицерам в то время платили натурой, радости последних не было предела. И дело потихоньку пошло… Вот так и был создан старейший из ныне существующих на данный момент в Северной Европе пивной завод!

Слава пива Синебрюхова росла быстро! По статистике тех времен в городе употребляли 245 тысяч литров алкоголя, из которых 200 тысяч изготовляли у Синебрюхова. Но, естественно, что не только пиво стало напоминанием об этом русском человеке!

Разбогатев, Синебрюховы стали меценатами, как и многие другие русские купцы! Поэтому сегодня, на улице Булеварди рядом со зданием из красного кирпича, которым является пивоваренный завод, расположен и основанный Синебрюховым Музей зарубежного искусства.

И это тоже, далеко не единственный пример русского участия в формировании облика столицы Финляндии – Хельсинки…

Например, большинство дипломатических представительств разных стран облюбовали квартал, который так и называется, “посольский”. Там, на одной улице разместились посольства США, Франции и Англии. Вот только мало кто знает, что на месте английского посольства некогда стоял особняк Юсуповых.


Да что там… Этот “посольский” квартал входит в самый уютный и живописный район Хельсинки – Кайвопуйсто. На месте этого района некогда было болото. А осушить его и превратить в зону отдыха финны смогли лишь тогда, когда часть акций этой будущей зоны приобрел Николай I.

Так что русский Хельсинки и сейчас можно изучать, не просто рассматривая многочисленные памятники и исторические здания, но и прогуливаясь по уютным паркам города…





Источник:

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Метки: Россия   Финляндия   Хельсинки   история   
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20  комментариев
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8k
Alex 4 часа назад
А вы в курсе, что чать Польши России принадлежала?
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39k
albedo 9 минут назад
Хороший рассказ.
Как Россия приносила цивилизацию диким племенам Севера.
Проблема России в том, что она эти племена за людей считала, в отличии от немцев, датчан, шведов и пр.

А ведь давно известно - раб ненавидит того, кто дал ему свободу и обожает хозяина.
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8k
Mauritanien 50 минут назад
Вы прочтите первые строки уголовного кодекса финов, удивитесь
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11k
Vacony 2 часа назад
можно сразу карту всего Русского ? )
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Подпись к памятнику:
Вы что творите? Как же так?

У меня одного сложилась такая ассоциация при виде этого памятника?
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8k
Allmaster 2 часа назад
Не нужно спешить. Не спеша. 404, потом что там польша, финляндия говорите. Ах да, Аляска еще тоже. Успевает тот, кто не спешит ))
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566
Thor Steiner 2 часа назад
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96k
Доктор Джонс 3 часа назад
Интересно, что у финнов в учебниках истории по этому поводу написано?
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22k
kσρβγς 3 часа назад
Оттого финны в благодарность и воевали против нас всегда, и грабят лес - у себя не рубят, национальное достояние... И продажа водки алкашам не компенсирует все это...
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128k
Игорь 4 часа назад
Ну финляндия как бы страна НАТО. Пришло время соединять Финский залив,с Ботническим, в один.
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5k
Горожанин 4 часа назад
Хороший заход. Но нет. Финны показали своё нацистское нутро.
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Andrew

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