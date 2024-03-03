Хельсинки вообще-то русский город. И кто знает, что было бы с Финляндией, если бы не русские?

В славном для русского человека 1812 году, Император Александр l повелел столицу недавно отвоеванной у Швеции страны (Финляндии), перенести из Турку в Хельсинки.

Уж не знаю, чем именно руководствовался Государь… В то время Хельсинки представлял собой совсем маленький провинциальный городок, мало соответствующий понятию “столица”. Однако, с царями спорить не полагается и заштатный поселок стал гордо именоваться именно так!

Некоторое время, благодаря известным всем событиям, Царю было несколько не до Хельсинки… Но в 1816 году, когда страсти в мире несколько улеглись, Император вспомнил про городишко и повелел привести его в соответствие с гордым именем столицы Имперской провинции.

С этой целью, в Хельсинки был направлен немецкий архитектор Карл Людвиг Энгель, изрядно поработавший до этого в Петербурге. Естественно тот факт, что Энгель уже буквально сидел на чемоданах, ожидая первой оказии отправиться в милый сердцу “фатерлянд”, Императора нисколько не интересовал…