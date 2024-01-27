27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, в январе 1943 года произошел ее первый прорыв, а окончательно снять ее удалось только 27 января 1944 года.
В ходе операции «Искра» был пробит небольшой коридор шириной 8-11 километров. Через него быстро проложили автомобильную и железную дороги, снабжение города существенно улучшилось. Однако до полного освобождения Ленинграда было далеко — противник продолжал варварски сравнивать город с землей из артиллерии. Непрерывным обстрелам подвергался и пробитый участок блокады, из-за чего и получил название «коридор смерти».
Советское командование стремилось отбросить немцев от города. Летом 1943 года было предпринято наступление в районе Мги, но оно окончилось незначительным продвижением вперед. Седьмую, решающую операцию по полному освобождению Ленинграда советское командование планировало начать 14 января 1944 года. По ее замыслу одновременно наносились два сходящихся удара: из Ленинграда и с Ораниенбаумского плацдарма — небольшого пятачка на южном берегу Финского залива, который советские войска удерживали все время блокады.
При этом командующие отказались от прорыва по кратчайшему пути, где стояли боеспособные немецкие части. Планировалось совершить глубокий обход вражеских войск и соединиться в районе Ропши. В операции участвовали части Ленинградского фронта генерала армии Леонида Говорова. 2-я ударная армия Ивана Федюнинского атаковала со стороны Ораниенбауманского плацдарма, 42-я армия Ивана Масленникова наступала со стороны Ленинграда.
Основной проблемой для Красной Армии стали немецкие укрепления. Противник за почти 2,5 года позиционных боев возвел несколько линий обороны. Советское командование решило эту проблему большой концентрацией артиллерии. Под Ленинградом было собрано около 6000 орудий, минометов и реактивных установок. Стоит отметить, что у противника на этом участке тоже была большая артиллерийская группировка, имеющая 4500 стволов всех калибров.
Наступление началось 14 января 1944 года. С первых часов оно проходило успешно. Ключевым фактором стала тщательная подготовка и слаженная работа всех подразделений. Сначала на немецкие позиции обрушился огненный шквал советской артиллерии. Затем, корректируя огонь гаубиц и минометов, пошли пехотные части, освобождая один «опорник» за другим. Свою роль сыграли и танковые группы, которые стремительными ударами рвали оборону врага.
В результате вражеская оборона рухнула. Всего за шесть дней непрерывных боев войска Ленинградского фронта целиком уничтожили две немецкие дивизии, нанесли существенный урон еще пяти дивизиям противника. Кроме того, севернее Красного Села была уничтожена немецкая артиллерийская группировка, созданная специально для обстрела Ленинграда. Было захвачено 265 орудий, в том числе 85 тяжелых мортир и гаубиц. Продолжавшийся два года обстрел Ленинграда был навсегда прекращен.
Весомый вклад в разгром врага внес и Волховский фронт Кирилла Мерецкова, соединения которого действовали под Новгородом. По всему фронту от озера Ильмень до Ленинграда противник стал отступать. Немцы планировали остановиться в укрепрайоне у Луги, но не смогли его удержать. Красная Армия гнала врага дальше на запад. Немецкие войска смогли закрепиться только на подготовленной линии «Пантера», которая проходила по рубежу Нарва – Псков.
В ходе этой операции с 14 по 31 января погибло 23 тысячи бойцов и командиров Ленинградского фронта. Немцы потеряли 12 400 солдат и офицеров.
Итогом наступательной операции «Январский гром» стало полное освобождение Ленинграда. Советские войска прорвали хорошо подготовленную оборону противника и отбросили его на расстояние 60-100 км от города. 27 января 1944 года командование Ленинградского фронта официально объявило об окончательном снятии блокады. В городе на Неве был впервые дан победный салют — 24 залпа из 324 орудий.
- День рождения комсомола в 2024 году: история и традиции праздника
- 40 исторических снимков блокадного Ленинграда
- В Воронеже у одного из домов нашли закопанный пулемет
- Клятва чести и мужества: рассекречены документы о подмосковном партизанском движении
- 10 малоизвестных фантастических фильмов времен СССР
Я был на Пискарёвском и просто до слёз. А я был ещё мал. Мне было лет 10. Если уж честно в моменте я упал на колени и плакал. Это место имеет определённую силу.