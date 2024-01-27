27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Весомый вклад в разгром врага внес и Волховский фронт Кирилла Мерецкова, соединения которого действовали под Новгородом. По всему фронту от озера Ильмень до Ленинграда противник стал отступать. Немцы планировали остановиться в укрепрайоне у Луги, но не смогли его удержать. Красная Армия гнала врага дальше на запад. Немецкие войска смогли закрепиться только на подготовленной линии «Пантера», которая проходила по рубежу Нарва – Псков.