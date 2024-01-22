"Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и деревенских жителей

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В соцсетях никогда не прекращается спор о том, как жили в СССР: хорошо или плохо? Очередная тема поднялась про голод: пользователи поделились своим опытом, насколько сыты они были в разное время.
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А что вы помните и знаете про голод в СССР?
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И я остался с мамой,которая работала старшей медсестрой и бабушкой,работницей ЛМЗ Ленинградского Металлического Завода.Именно работницей,не в конторах сидящей.
У меня было-ВСЁ!
Мандарины на день рождения и Новый Год,ясли,детский сад,школа с бесплатными учебниками,библиотека,бесплатный Политех.
Из детства-санки,лыжи с палками,велосипеды "Мишутка-Орлёнок-Кама",по возрастанию.
И,да.Мне-хватало.
Но чего-чего, а вот на еде никогда не экономили. Питание - это было всегда качественно. Но только из того, что могли достать. Ведь не секрет ни для кого, что многие продукты "доставали". Кто-то возил из Москвы, кто-то из другх мест, из командировок и прочее.
Помню, даже сгущенку нам с братом всегда покупали. У меня тогда была места - съесть банку в одно рыло. Но я не позволял себе таких роскошей, потому что понимал, что это стоит денег, а мама мне непременно её купит. Поэтому я ей об этом даже не говорил.
был модным уже тогда)
Разнообразия конечно не было, 1-2 сорта колбасы, 1-2 сыра, условно, ну и хватит.
Были и проблемы, было и хорошее. Всякое было. СССР не был идеален, но и "мордором" тоже не был. В общем у меня отношение нейтральное. Власти делали как могли, как умели, а ошибались или нет - нет однозначного ответа у меня.
А так да я вспоминаю эту трудотерапию, пришёл с гулянки пьяный в 2-3 ночи ... а тя пожалели и подняли в 6 ... ты этот навоз кидаешь... а комок к горлу подошёл- отошёл... а сказать не могу - стыдно, дет то быстрее тебя кидает ... или дрова колоть пошлют ... в общем быстро научили пить, до сих пор 3-4 стопки и всё, мне завтра на работу...
А в 90- голодали, я попал в больницу, т.к мяса месяцами не ели в семье и не из-за диеты, а то что оно недоступно было) И здоровье молодого растущего организма подростка (меня), сильно пострадало(
Вчера каре барашка жена делала, запивали вином Rioja Finca manzanos..И это не праздник, просто воскресная трапеза с семьей..