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"Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и деревенских жителей

"Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и деревенских жителей

Автор:
22 января 2024 08:03
Сообщество : СССР
Метки: СССР   воспоминания   интересно   истории   как жили в ссср   советские инженеры   фото   
4614
13

В соцсетях никогда не прекращается спор о том, как жили в СССР: хорошо или плохо? Очередная тема поднялась про голод: пользователи поделились своим опытом, насколько сыты они были в разное время.

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А что вы помните и знаете про голод в СССР?

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Метки: СССР   воспоминания   интересно   истории   как жили в ссср   советские инженеры   фото   
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68  комментариев
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461
tokol 2 часа назад
Голодать начали в перестройку при горбачеве-предателе и едьцине-алкаше. До 90х никто не голодал
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5k
Хачик Минуту назад
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4k
Glory to Urine! 4 минуты назад
Отец - строитель, мать - бухгалтер. Вроде не дипломаты и не министры, а им дали вначале однушку, а потом трёшку. Бесплатно. Кровавый совок! Оба получили дипломы и на следующий день вышли на работу, а не как я с сестрой, получившие дипломы в демократическое время, - получили дипломы и... И всё. И сидели без работы, ибо демократия. И ни квартир нам, ни работ.
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1k
LisA 16 минут назад
Очень интересный заголовок. СССР существовал 70 лет. В какой период, в каком месте СССР? Если взять 1941-1943 года в Ленинграде голод безусловно был. Но тут имеется ввиду наверное СССР 80х? Если это так, то могу сказать, что голода в СССР в этот период однозначно не было. Был дефицит некоторых продуктов. Даже в последние годы СССР ГОЛОДА в его истинном значении не было.
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11k
Сергей Попов 18 минут назад
В СССР не было большого разнообразия, но голода не было. А вот при развале СССР (1988 и далее) и в первое десятилетие после развала СССР народ резко обнищал, а на прилавках почти ничего не было.
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542
3zo672nyb9t0 24 минуты назад
Если был из номенклатуры или умел в "блат", то нормально питался иначе ел макароны с хреном, и с Хрущева в СССР с голода уже никто не умирал.
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1k
no_fate Полчаса назад
До 1986 года в СССР все было нормально и продуктов в магазинах было достаточно на любой вкус и кошелек. На второй год правления Горбачева, когда началась завершающая стадия подготовки к распаду Союза, стали появляться пустые полки в магазинах, причем производства все еще работали на полную, но продукты утилизировались а удивленные грибники находили по лесам целые горы продуктов, вывозившиеся самосвалами, так формировался искусственный дефицит, нарушалась плановая работа производств, появились перебои в поставках сырья и готовой продукции потребителям. И вот в 1988 году пустые полки продуктовых магазинов стали обычным явлением, купить деликатесы было возможно лишь переплатив двойную-тройную цену. Практически все ВПК, научное и техническое производство приостанавливается, задержки зарплат во всех отраслях. Именно в этот период появляется немыслимое количество всякого рода огородов в ближайших пригородах, где люди выращивали картофель и другие овощи, чтобы свести концы с концами. Как раз во второй половине 80х начали формировать подростковые ОПГ, которые, окрепнув к середине 2000х должны были стать основной силой при разделе уже России. Собственно все по давно обкатанному сценарию.
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6k
Джейсон Вурхиз Полчаса назад
Зачем вообще этот бред сюда нести?
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Мне уж скоро 50, и я не голодал. Уж не знаю, голодали ли другие или нет, но точно скажу, что депутаты никогда не обсуждали, можно ли конфискат отдать детскому дому, пора ли уже кормить пенсионеров просрочкой, разрешить ли населению собирать грибы или уже пусть дохнут с голоду.
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5k
foggen2 Полчаса назад
Я родился в 1980-м.Отец умер в 1982-м.
И я остался с мамой,которая работала старшей медсестрой и бабушкой,работницей ЛМЗ Ленинградского Металлического Завода.Именно работницей,не в конторах сидящей.
У меня было-ВСЁ!
Мандарины на день рождения и Новый Год,ясли,детский сад,школа с бесплатными учебниками,библиотека,бесплатный Политех.
Из детства-санки,лыжи с палками,велосипеды "Мишутка-Орлёнок-Кама",по возрастанию.
И,да.Мне-хватало.
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18k
Голос Вселенной 39 минут назад
Мы жили совсем небогато. Мой брательник донашивал мои вещи после меня, а я некоторые вещи типа кед мог до дыр заносить, а потом еще носить и с дырами.
Но чего-чего, а вот на еде никогда не экономили. Питание - это было всегда качественно. Но только из того, что могли достать. Ведь не секрет ни для кого, что многие продукты "доставали". Кто-то возил из Москвы, кто-то из другх мест, из командировок и прочее.
Помню, даже сгущенку нам с братом всегда покупали. У меня тогда была места - съесть банку в одно рыло. Но я не позволял себе таких роскошей, потому что понимал, что это стоит денег, а мама мне непременно её купит. Поэтому я ей об этом даже не говорил.
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24k
sanchesS80 42 минуты назад
Проблемы с продовольствием начались где-то после 1988-1989 года. И то, не голодали, просто приходилось ловить когда что в магазине появится и стоять в очередях.
Разнообразия конечно не было, 1-2 сорта колбасы, 1-2 сыра, условно, ну и хватит.

Были и проблемы, было и хорошее. Всякое было. СССР не был идеален, но и "мордором" тоже не был. В общем у меня отношение нейтральное. Власти делали как могли, как умели, а ошибались или нет - нет однозначного ответа у меня.
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−4
60
Аврашалом Маркович 52 минуты назад
Плюньте в глаза тому поцу, который будет утверждать, что в СССР голодали. Всё всегда было и очередей особых я не замечал. Перед выходом из дома можно было спокойно сесть и решить что сегодня возьмём.
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60
Аврашалом Маркович Dabus 8 минут назад
Вы таки зачем клевещете на советскую власть? Вам любой скажет, что в СССР все жили одинаково, для кого тогда выпускали каталоги с колбасой и шоколадом и книги о здоровой пище?
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5k
Хачик 59 минут назад
Комментарий к фото
Ты бы хоть подпрыгивал, когда п.и.з.д.и.ш.ь! В 30-е годы во всем мире жопа была, не только у нас. И разделались с ней быстрее, чем где-либо. Я с 1958 года и я никогда не голодал, а даже лично видел чёрную и красную икру в продаже в обычных гастрономах в картонных бочках по типу таких, как сейчас солидол развешивают.
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178
АНАТОЛИЙ Час назад
Не даром говорят: Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при СССР.
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17k
Совранский Час назад
Садитесь удобнее, сейчас выпускники 2000 х - будут рассказывать о голоде в СССР !
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140
wind Час назад
Голод в тридцатых это война и становление власти, потом великая отечественная, но это другое, с 60 примерно было нормально, проблема была не в голоде а в закрытости, была верхушка, которая позволяла себе все прелести жизни а ты только то что можно, если бы выбрали систему Китая, может быть до сих пор жили бы в СССР
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667
Александр Шевченко Час назад
Когда говорят про голодали в СССР или что было плохо, я вспоминаю деда, 2 дома зимний и летний отдельно кухня. Между домами виноград как беседка. 2 коровы , бычок, 12-15 свиней, курей шт 50 , уток под 100, гусей шт 30, окогород соток на 30. 2 хоролильника забиты сметаной и маслом, в погребения своё вино литров 30-40 в год, своя самогона, вишневка... а вы говорите голодали в продуктовый я бегал только за хлебом ... кто трудился никогда не голодал и всегда был при деньгах. Это сейчас отбили руки всем желающим работать на земле, но это уже совсем другое ...
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−21
ФБаночкин Час назад
сраный совок, что тут еще сказать. путинята мечтают его вернуть
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2k
Жирный бот Час назад
нет, ну голода то не было, купить хлеб, какие нибудь консервы всегда можно было... Ну вобщем чтото приготовить всегда можно было, конечно не то что хочешь, а то что есть..
А в 90- голодали, я попал в больницу, т.к мяса месяцами не ели в семье и не из-за диеты, а то что оно недоступно было) И здоровье молодого растущего организма подростка (меня), сильно пострадало(
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Спелая кукурузинка

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