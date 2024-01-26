В Южной Корее пересняли российский сериал "Мажор"

На южнокорейском телеканале SBS вышел первый эпизод местной адаптации российского сериала "Мажор". Он носит название Flex X Cop и в несколько изменённом формате повествует о сыне богатого бизнесмена, который при помощи связей и денег раскрывает преступления и вступает в связь со своей начальницей.





Сериал, снятый на стыке детективного экшена и мелодрамы, привлёк гендиректора южнокорейской кинокомпании Ocean ENM Инсу Шин своей "интригующей концепцией, которую было легко и просто адаптировать". Что касается адаптации, то сюжет был несколько изменён с учётом культурных особенностей и работы правоохранительных органов. У главной героини, к примеру, появился старший сводный брат и показаны её отношения с родителями.