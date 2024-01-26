В Южной Корее пересняли российский сериал "Мажор"

Оказывается, права на адаптацию российского проекта купили более 40 стран.
На южнокорейском телеканале SBS вышел первый эпизод местной адаптации российского сериала "Мажор". Он носит название Flex X Cop и в несколько изменённом формате повествует о сыне богатого бизнесмена, который при помощи связей и денег раскрывает преступления и вступает в связь со своей начальницей.
Сериал, снятый на стыке детективного экшена и мелодрамы, привлёк гендиректора южнокорейской кинокомпании Ocean ENM Инсу Шин своей "интригующей концепцией, которую было легко и просто адаптировать". Что касается адаптации, то сюжет был несколько изменён с учётом культурных особенностей и работы правоохранительных органов. У главной героини, к примеру, появился старший сводный брат и показаны её отношения с родителями.
Оригинальный сериал произвела российская кинокомпания "Среда". В России первый сезон сериала вышел в 2014 году на "Первом канале". В 2016 году его приобрёл для показа крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix.
Помимо Южной Кореи права на адаптацию "Мажора" приобрели кинопродюсеры из более чем сорока стран, включая США, Испанию, Польшу, Сербию и Индию. Однако южнокорейский ремейк пока первый в своём роде.
К сожалению, продажи форматов российских фильмов и сериалов для зарубежных адаптаций – пока единичные случаи. И вряд ли ситуация в ближайшее время улучшится — политика делает своё дело. Пока же абсолютным рекордсменом по количеству ремейков является ситком "Кухня" от российской компании Yellow, Black and White. Его пересняли в Грузии, Греции, Эстонии, Португалии, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии и Польше.
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Годный контент с руками бы отрывали. Но, увы, всё кинобабло крутится в голливуде, за вековую историю он уже покорил мир. Местечковые фильмы очень редко массово заходят зрителям другим стран, какими бы талантливыми не были.
Много ли вы знаете погремевших по миру греческих, чешских, турецких или бангладешских фильмов?