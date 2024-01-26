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20+ страхов, которыми поделились обитатели соцсетей

20+ страхов, которыми поделились обитатели соцсетей

Автор:
26 января 2024 15:04
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Юмор   подслушано   страхи   ужас   
3036
22
Страх перед пумой, страх забеременеть... Не хватает в этом скопище фобий только страха забеременеть от пумы.
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Метки: twitter   Прикол   Юмор   подслушано   страхи   ужас   
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6  комментариев
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3k
Froll Час назад
Да тут не крови и убийств надо бояться.Просто через пару лет придёт после отсидки человек и скажет что имеет право тут жить.Ну и ещё один из психушки,скажет что продали нарушив его права.
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874
ZeroCross.ru Полчаса назад
экзамен в 35:
- Слышь, пацан, передай вон тому шпаргалку
- Не могу
- А чё ?
- Я преподаватель
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3k
hammog 2 часа назад
Комментарий к фото
Одни вопросы... Пётр это сын или собака? Зачем она дёргала за поводок? Волнуешься иди домой! Ну и самое интересное, почему сервис по изучению иностранных языков должен ругаться?
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3k
hammog 2 часа назад
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Откровенный звездёжь
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3k
hammog 2 часа назад
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Бедный Санёк...
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