И в номинации "Точно подмечено 2023" побеждает (многоточие)

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Перед вами уникальные пользователи соцсетей, которых отличает наблюдательность и умение смотреть на жизнь под иным углом. Удивительно, многие вещи настолько очевидны, но почему-то мы про них даже не задумывались.
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