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И в номинации "Точно подмечено 2023" побеждает (многоточие)

И в номинации "Точно подмечено 2023" побеждает (многоточие)

Автор:
15 июня 2023 19:31
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   мудрость   смех   философ   
1628
16

Перед вами уникальные пользователи соцсетей, которых отличает наблюдательность и умение смотреть на жизнь под иным углом. Удивительно, многие вещи настолько очевидны, но почему-то мы про них даже не задумывались.

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   мудрость   смех   философ   
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3  комментария
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20k
Вишенка Крокодилова 56 минут назад
Баян на баяне - хоть бы что-то новенькое...
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15k
Smiley Полчаса назад
Решила собрать лучшее за неделю в одном месте?
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Richard

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