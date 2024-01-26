Бесстрашная Эватима – «женщина без чувств» и её необычные способности

Войдя в комнату, Эватима подошла к кресту и потрясла его, проверяя на прочность, прежде чем приступить к делу. Когда она засунула руки в низкий ящик, по залу разнеслось шипение гремучих змей. Одна из них впилась зубами в её голую руку, и доктор воскликнул «Боже мой!». Эватима не растерялась, вытащила ещё трёх и блаженно улыбнулась, когда они вонзили свои клыки в её плоть.

Затем она вытащила кобру, которая яростно укусила девушку. Эватима лишь снова улыбнулась. Из её ран не шла кровь, остались только крошечные синие следы от уколов. Один из врачей сказал, что от этих укусов должно было погибнуть 20 человек. Эватима, однако, была вполне себе жива.

Змеи вернулись в свои ящики, Эватима подошла к кресту, а один храбрый медик взял железный шип и вбил его в поднятую руку артистки, на несколько сантиметров ниже пальцев.

Эватима висела так в течение часа, прося врачей вколоть ей ещё булавки. Одна прошла через язык, другая через бицепс. Когда она сошла с креста, раны были белыми и студенистыми – что-то вроде рыбного филе.