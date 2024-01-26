Бесстрашная Эватима – «женщина без чувств» и её необычные способности

Для неё укусы змей были безболезненными щипками, серьёзные травмы – лёгким поглаживанием. Даже распятия, перед которыми склонялись самые отважные и бесстрашные, для этой женщины ничего не значили.
Небольшая группа врачей, журналистов и друзей, собравшаяся на демонстрацию в то утро 1898 года дружно подалась вперёд, желая взглянуть на ту, кого газета New York Times назвала «самой странной женщиной в мире».
Войдя в комнату, Эватима подошла к кресту и потрясла его, проверяя на прочность, прежде чем приступить к делу. Когда она засунула руки в низкий ящик, по залу разнеслось шипение гремучих змей. Одна из них впилась зубами в её голую руку, и доктор воскликнул «Боже мой!». Эватима не растерялась, вытащила ещё трёх и блаженно улыбнулась, когда они вонзили свои клыки в её плоть.
Затем она вытащила кобру, которая яростно укусила девушку. Эватима лишь снова улыбнулась. Из её ран не шла кровь, остались только крошечные синие следы от уколов. Один из врачей сказал, что от этих укусов должно было погибнуть 20 человек. Эватима, однако, была вполне себе жива.
Змеи вернулись в свои ящики, Эватима подошла к кресту, а один храбрый медик взял железный шип и вбил его в поднятую руку артистки, на несколько сантиметров ниже пальцев.
Эватима висела так в течение часа, прося врачей вколоть ей ещё булавки. Одна прошла через язык, другая через бицепс. Когда она сошла с креста, раны были белыми и студенистыми – что-то вроде рыбного филе.
Выставка перед небольшой толпой в Чикаго была лишь одной из тех, которые Эватима Тардо устраивала в кабинетах врачей, масонских храмах, лекционных залах и музеях.
Толпы людей приходили посмотреть на женщину, которая говорила, что не чувствует боли, для которой змеиный яд был как вино или виски, которая утверждала, что может остановить собственное кровообращение и вывихнуть собственную шею. Которая, очевидно, была защищена от яда и болезней.
«Мне очень нравится быть распятой», – сказала она однажды. «Меня забавляет видеть искажённые ужасом лица моих зрителей. На каждом сеансе бывает до десяти обмороков, но они не перестают возвращаться, чтобы увидеть меня снова».
Эватима (настоящее имя Ева Кеннеди) родилась в Тринидаде в 1870-х годах. В пятилетнем возрасте девочку укусила большая кобра, что шокировало её родителей. Но вместо того чтобы оборвать жизнь малышки, укус оказал действие сильного снотворного. Она уснула на 30 часов и проснулась как новенькая.
С тех пор её кусали все виды ядовитых пресмыкающихся, но безрезультатно. У неё не было ни одного приступа болезни или даже лёгкого дискомфорта.
В своей книге 1920 года «Чудотворцы и их методы» Гудини писал об артистке: «По той простой причине, что я работал в 12 футах от неё, моё заявление о том, что в её поразительном выступлении не было абсолютно никакой фальши, можно воспринимать со всей серьёзностью».
Гудини верил в молочные продукты: «После многолетних исследований я пришёл к убеждению, что этот иммунитет к змеиному яду был результатом абсолютно пустого желудка, в который вскоре после нанесения раны было принято большое количество молока».
Некоторые врачи в Миннеаполисе считали, что она использовала сочетание анестетика и силы воли, после чего пришли к выводу, что на земле нет достаточно сильного анестетика. Другие считали, что она каким-то образом загипнотизировала себя.
Объяснение доктора Уильяма Дж. Бирнса, который обследовал артистку в Миннеаполисе, было более логичным, чем другие. «Мисс Тардо, безусловно, является тем, за кого себя выдает, – женщиной без чувств», – написал он в заявлении для прессы. «Я связываю её нынешнее аномальное состояние с укусом кобры, который она получила, когда была крохой. Этот укус парализовал чувствительные нервы и заразил её организм ядом».
Он объяснил, что в организме кобры, вероятно, было совсем немного яда – достаточно, чтобы парализовать, но не убить. И эта небольшая доза сделала девочку невосприимчивой к яду, как некоторые прививают свой организм от яда небольшими дозами с течением времени. Другой врач сравнил эту ситуацию с вакцинацией против оспы.
Возможно, у Эватимы была такая генетическая мутация, которая повлияла бы на её способность испытывать боль. Хотя это не объясняет её способность переносить яд или то, как она, похоже, могла контролировать своё кровообращение.
Хотя в газетах писали, что она может быть ангелом или демоном, Эватима была вполне себе земной смертной женщиной. Красивая, остроумная, свободно владеющая несколькими языками, она привлекала множество поклонников. В конце концов, именно чувства оказались для девушки смертельнее любого яда или гвоздя.
Она выпивала в салуне «Аркансоу клаб» вместе с владельцем Хэлом Б. Уильямсоном, когда это случилось. Специальный агент железной дороги по имени Томас Макколл влюбился в Эватиму, но в тот день в мае 1905 года гадалка сказала ему, что на его пути стоит другой человек. Разъярённый и пьяный, Макколл застрелил Уильямсона и Эватиму, пустив пулю ей в сердце. Через пять часов он покончил с собой.
В сундуке в салуне при разборе вещей Эватимы были найдены заявления Джорджа Миддлтона, управляющего чикагским музеем монет, где она выступала вместе с Гудини. В одном из заявлений говорилось: «У нас было постоянное предложение в 20 000 долларов любому, кто сможет повторить выступление Эватимы. Она была самой яркой и притягательной жемчужиной, которая когда-либо у нас выступала».
Эватима Тардо осталась в истории из самых очаровательных и загадочных артисток XIX века. Чем бы ни были обусловлены её таланты – генетической аномалией, гипнозом или своевременным укусом змеи, – она давала такие представления, каких мир не видел ни до, ни после неё.
Источник:
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Подсунь ей нормального тайпана, то загнулась бы как и все остальные мигом.
Змеи без яда, тотже эффект как и ловить пулю зубами.