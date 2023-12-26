Как собирают змеиный яд и причем тут лошади

Тем более в питомниках вырастают «домашние» змеи, а нужно следить за типами ядов и мутаций настоящих, диких змей. Тут ловят гадюк Рассела, крайта, индийскую кобру и индийскую гадюку – это самые распространенные ядовитые змеи Индии.

Как достать яд из змеи

Яд извлекается из живого гада, зачем убивать, если немного погодя с него можно взять еще яда? Змею просто достают из вольера и прижимают ее голову, чтобы не дернулась и не укусила.