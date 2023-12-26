Как собирают змеиный яд и причем тут лошади

Делайте ставки, сколько людей в год умирают от укуса змей? 137 тысяч человек! И 58 тысяч из них приходится на Индию. А знаете, сколько змеи на самом деле кусают? До 5,4 миллиона человек.
То есть противоядие с каждым годом спасает все больше людей. Хотя добывать его нелегко, потому что для изготовления противоядия нужно собрать яд настоящей змеи.
Стран, где змей много, в Азии много. Но больше всего рынок развит в Индии. Тут и размножается их много - природа позволяет, и желающих ловцов миллионы. Принимать змей от населения дешевле, чем держать питомники.
Тем более в питомниках вырастают «домашние» змеи, а нужно следить за типами ядов и мутаций настоящих, диких змей. Тут ловят гадюк Рассела, крайта, индийскую кобру и индийскую гадюку – это самые распространенные ядовитые змеи Индии.
Как достать яд из змеи
Яд извлекается из живого гада, зачем убивать, если немного погодя с него можно взять еще яда? Змею просто достают из вольера и прижимают ее голову, чтобы не дернулась и не укусила.
Для этого есть специальное приспособление – пластиковый диск, но выглядит довольно болезненно для змейки. Потом голову змеи прижимают к пустой рюмке, она выпускает в стакан яд от давления и злости.
Нет, она не может не злиться, когда с ней так обращаются! Яд срабатывает автоматически, потому что змея видит человека, который ее держит. Ей кажется, что она кусает обидчика. Потому автоматизировать этот процесс полностью нельзя. Всегда должен быть человек, который змею бесит и его надо укусить.
Это опасная работа, потому что в клыках одной змеи может содержаться яд, которого достаточно для убийства 50 человек.
Собранный в чашу яд замораживают, а потом лиофилизуют. Помните эмблему медиков, где змея обвила кубок и капает яд в чашу? За сотню лет процесс не сильно изменился, так что герб все еще актуален, как никогда.
После заморозки из яда вытянут всю влагу при температуре -56 градусов. Он так дольше хранится, а все опасные вещества будут в сохранности.
Лошадку жалко
Как связаны змеи и лошадь? Оказалось, что в телах лошадей антитела к ядам змеи вырабатываются натуральным путем. Это открыли еще в 1800-тых годах, правда – жестоким способом.
Изобретатель противоядия Альберт Кальметт впрыскивал всем животным немного яда и проверял, кто переживет это лучше. Переживали не все, зато лошади вырабатывали иммунитет к таким уколам.
И с тех пор лошадям вводят немного змеиного яда, а потом берут у них кровь, чтобы исследовать антитела в ней. Некоторые проводят опыты на живых лошадях, а фарм. корпорации скупают кровь с антителами по цене до 500 долларов за литр.
Сколько стоит спастись от яда
В пересчете на итоговый продукт, из этого литра выйдет партия флаконов с противоядием по себестоимости до 20 долларов. А дальше уже идет коммерция и маркетинг, в странах с высоким доходом противоядия могут продавать по 39 тысяч за флакон.
Но больше всего умирают от укусов в Индии и Африке (на втором месте по количеству смертей – 30 тысяч в год) как раз из-за недоступности противоядия в маленьких деревнях и лесах. Многие люди не успевают попасть в больницу, а если попадают, там может не быть лекарства.
Источник:
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