Преданный пёс около двух месяцев сидел у тела погибшего в горах хозяина

Собаки - самые преданные существа на земле!
71-летний Рич Мур отправился в горы в горы Колорадо, чтобы покорить вершину горы Блэкхед высотой 3810 метров. Мур жил от вершины в 25 километрах, поэтому отправился налегке, С собой он взял верного друга - джек-рассел-терьера Финни. Они должны были вернуться 19 августа. Но ни в этот день, ни в последующие Рич с Финни не вернулись домой, сообщает Fox News. Родственники тут же сообщили о пропаже. Спасатели, потратив 2000 часов, смогли найти только автомобиль Рича.
30 октября охотник случайно наткнулся на тело Рича. Оно находилось более чем в двух милях к востоку от вершины. Рядом с мужчиной сидел верный пёс Финни. Он каким-то чудом сумел выжить в лесах и не отходил от тела своего хозяина.
Согласно поисково-спасательной службе Северного округа Чаффи, Мур был неподготовлен, когда добрался до вершины 13 000-футового пика в районе Коттонвуд-Лейк, недалеко от Буэна-Виста. На нём была только толстовка с капюшоном. Ни еды, ни воды он с собой не взял. Следователи предполагают, что он умер от естественных причин. От каких, пока не сообщается.
Пса доставили к ветеринарам. Он оказался полностью здоров и воссоединился с семьёй. Родственники Мура горюют по Ричу, но их радует то, что Финни вернулся домой, сообщает NY Post.
Источник:
- Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз
- Животные, которые умиляют и восхищают своей преданностью
- В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту
- Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица
- В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку