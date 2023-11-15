Преданный пёс около двух месяцев сидел у тела погибшего в горах хозяина

30 октября охотник случайно наткнулся на тело Рича. Оно находилось более чем в двух милях к востоку от вершины. Рядом с мужчиной сидел верный пёс Финни. Он каким-то чудом сумел выжить в лесах и не отходил от тела своего хозяина.

Согласно поисково-спасательной службе Северного округа Чаффи, Мур был неподготовлен, когда добрался до вершины 13 000-футового пика в районе Коттонвуд-Лейк, недалеко от Буэна-Виста. На нём была только толстовка с капюшоном. Ни еды, ни воды он с собой не взял. Следователи предполагают, что он умер от естественных причин. От каких, пока не сообщается.

Пса доставили к ветеринарам. Он оказался полностью здоров и воссоединился с семьёй. Родственники Мура горюют по Ричу, но их радует то, что Финни вернулся домой, сообщает NY Post.