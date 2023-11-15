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Преданный пёс около двух месяцев сидел у тела погибшего в горах хозяина

Преданный пёс около двух месяцев сидел у тела погибшего в горах хозяина

Автор:
15 ноября 2023 09:03
Сообщество : Животные
Метки: горы   джек-рассел-терьер   интересное   колорадо   преданность   собака   фото   
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Собаки - самые преданные существа на земле!

71-летний Рич Мур отправился в горы в горы Колорадо, чтобы покорить вершину горы  Блэкхед высотой 3810 метров. Мур жил от вершины в 25 километрах, поэтому отправился налегке, С собой он взял верного друга - джек-рассел-терьера Финни. Они должны были вернуться 19 августа. Но ни в этот день, ни в последующие Рич с Финни не вернулись домой, сообщает Fox News. Родственники тут же сообщили о пропаже. Спасатели, потратив 2000 часов, смогли найти только автомобиль Рича.

30 октября охотник случайно наткнулся на тело Рича. Оно находилось более чем в двух милях к востоку от вершины. Рядом с мужчиной сидел верный пёс Финни. Он каким-то чудом сумел выжить в лесах и не отходил от тела своего хозяина.

Согласно поисково-спасательной службе Северного округа Чаффи, Мур был неподготовлен, когда добрался до вершины 13 000-футового пика в районе Коттонвуд-Лейк, недалеко от Буэна-Виста. На нём была только толстовка с капюшоном. Ни еды, ни воды он с собой не взял. Следователи предполагают, что он умер от естественных причин. От каких, пока не сообщается.

Пса доставили к ветеринарам. Он оказался полностью здоров и воссоединился с семьёй. Родственники Мура горюют по Ричу, но их радует то, что Финни вернулся домой, сообщает NY Post.

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Метки: горы   джек-рассел-терьер   интересное   колорадо   преданность   собака   фото   
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