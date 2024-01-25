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Церковь заступилась за учёного, который утверждал что люди жили по 900 лет, а болели из-за первородного греха

Церковь заступилась за учёного, который утверждал что люди жили по 900 лет, а болели из-за первородного греха

Автор:
25 января 2024 18:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Церковь   болезнь   вера   наука   первородный грех   потом   рпц   учёный   
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Весной 2023 года директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев заявил, что до потопа люди жили дольше 900 лет. За это его уволили, но в РПЦ возмутились.

Началось всё с того, что Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир". На ней он заявил, что до потопа люди жили по 900 лет, а болеют из-за первородного греха. Чтобы подтвердить свои слова, учёный представил графики, которые нашёл в интернете.

Только 24 января Минобрнауки расторгло трудовой договор с богословом-генетиком. Уже на следующий день Российская Православная Церковь назвала увольнение Кудрявцева неэтичным. По мнению представителей РПЦ, увольнение «за религиозные убеждения не делает чести чиновникам, которые это сделали».

Мы уже проходили советские времена, когда генетика долгое время считалась лженаукой, так как противоречила недоказанной гипотезе Дарвина, — подчеркнул глава патриаршей комиссии по вопросам семьи.


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Метки: Церковь   болезнь   вера   наука   первородный грех   потом   рпц   учёный   
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14  комментариев
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17k
Majul 46 минут назад
О, покемонка, как всегда. Весь шлак несет.
Да-да, люди жили по 900 лет, произошли по воле боженьки. Дарвин баран, эволюции не было.
Миром правит мракобесие...
Ниже наблюдаем фанатиков, которые с пеной у арта будут "доказывать", что "все по воле божьей".
Сразу оговорюсь верующие и фанатики не одно и тоже. Верующий верит во что хочет и никому ничего не доказывает, фанатик же всем навязывает свое вероисповедание и видение. Вот вторые ниже будут, ждем.
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14k
..: Атеист :.. 2 минуты назад
Ну вот пусть себе его забирают, будет рассказывать в их приходской школе почему камень падает.. по чьей воле и зависимость дальность полета камня от количества и тяжести грехов.
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31
Al Di 9 минут назад
Фильм "Горец" и Дункан Маклауд. это доказывает.
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20k
Bill 9 минут назад
Странный график. Первородный грех - у Адама. А продолжительность жизни начала уменьшаться после Ноя. Ной то тут причем?
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10k
MPEG-8 16 минут назад
Незабываем приобретать литературу по теме.
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6k
hhwost 39 минут назад
и вот сдаётся мне, что из уволивших его 3/4 православные христиане или правоверные иудеи, регулярно посещающие храм/синагогу.
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1k
Веселый Пук 44 минуты назад
Полностью поддерживаю.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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