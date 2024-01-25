Церковь заступилась за учёного, который утверждал что люди жили по 900 лет, а болели из-за первородного греха

Весной 2023 года директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев заявил, что до потопа люди жили дольше 900 лет. За это его уволили, но в РПЦ возмутились.
Началось всё с того, что Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир". На ней он заявил, что до потопа люди жили по 900 лет, а болеют из-за первородного греха. Чтобы подтвердить свои слова, учёный представил графики, которые нашёл в интернете.
Только 24 января Минобрнауки расторгло трудовой договор с богословом-генетиком. Уже на следующий день Российская Православная Церковь назвала увольнение Кудрявцева неэтичным. По мнению представителей РПЦ, увольнение «за религиозные убеждения не делает чести чиновникам, которые это сделали».
Мы уже проходили советские времена, когда генетика долгое время считалась лженаукой, так как противоречила недоказанной гипотезе Дарвина, — подчеркнул глава патриаршей комиссии по вопросам семьи.
Источник:
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Да-да, люди жили по 900 лет, произошли по воле боженьки. Дарвин баран, эволюции не было.
Миром правит мракобесие...
Ниже наблюдаем фанатиков, которые с пеной у арта будут "доказывать", что "все по воле божьей".
Сразу оговорюсь верующие и фанатики не одно и тоже. Верующий верит во что хочет и никому ничего не доказывает, фанатик же всем навязывает свое вероисповедание и видение. Вот вторые ниже будут, ждем.