Церковь заступилась за учёного, который утверждал что люди жили по 900 лет, а болели из-за первородного греха

Началось всё с того, что Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир". На ней он заявил, что до потопа люди жили по 900 лет, а болеют из-за первородного греха. Чтобы подтвердить свои слова, учёный представил графики, которые нашёл в интернете.