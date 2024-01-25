Буддийский монах избил «одержимого» прихожанина

Вскоре видео прокомментировал некий Кункави Шрисиам, который оказался тем самым монахом. Он назвал себя колдуном и сказал, что уже отказался от сана.

Шрисиам объяснил, что ролик был записан весной 2023 года, когда он служил монахом. Однако теперь он занимается исключительно экзорцизмом. Кроме того, мужчина сказал, что прихожанин сам попросил изгнать из него зло, а публикации ролика не предполагалось.