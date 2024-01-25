Буддийский монах избил «одержимого» прихожанина

В Таиланде буддийский монах избил прихожанина ногами и палкой. Монах объяснил свой поступок тем, что мужчина был одержим злыми духами.
Пользователи социальных сетей обратили внимание на видео, в котором несколько монахов крепко держали некоего мужчину в белой рубашке. Еще один монах жестоко избивал его ногами и палкой, приговаривая: «Уходите! Убирайтесь!» Все это время мужчина кричал от боли. В итоге он попросил монаха остановиться, поблагодарил его и заявил, что злые духи изгнаны.
Ролик вызвал многочисленные отрицательные отзывы в соцсетях. Люди, в частности, писали, что буддийские монахи не имеют права заниматься экзорцизмом. Некоторые и вовсе заявили, что подобная экзекуция куда опаснее для человека, чем якобы обосновавшиеся в его теле демоны.
Вскоре видео прокомментировал некий Кункави Шрисиам, который оказался тем самым монахом. Он назвал себя колдуном и сказал, что уже отказался от сана.
Шрисиам объяснил, что ролик был записан весной 2023 года, когда он служил монахом. Однако теперь он занимается исключительно экзорцизмом. Кроме того, мужчина сказал, что прихожанин сам попросил изгнать из него зло, а публикации ролика не предполагалось.
Шрисиам считает, что видео попало в сеть от одного из его недоброжелателей, желавших запятнать его репутацию.
Самопровозглашенный колдун извинился за то, что выставил буддийских монахов в неприглядном свете. Он пояснил, что насилие понадобилось, потому что мужчина был очень сильным, а его тело населяло «очень много злых духов».
Источник:
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Берёшь любого чувака, говоришь что он одержим и *****здишь его.
Когда устал, значит злые духи ушли.
Всё.