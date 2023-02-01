"Момент" - сила! Британские подводники закрепили болты субмарины суперклеем

Выяснилось, что их слишком сильно затянули, а затем не смогли ослабить. Шляпки зафиксировали суперклеем и никому об этом не сказали. Вся эта вакханалия происходила во время ремонта субмарины на военно-морской базе Королевского флота Великобритании Девонпорт близ Плимута. Рабочие, которые занимались ремонтом, сообщали о сбоях в системе, но о своём оригинальном способе фиксации болтов умолчали. Между тем, инженеры должны были впервые запустить реактор на полную мощность. И хорошо, что шляпка у болта отпала раньше, чем случился запуск, а ведь в случае нарушения подачи охлаждающей жидкости риск потенциальной аварии чрезвычайно велик.





Как пишут СМИ, чтобы выяснить виновника этого чудо-ремонта, следователи изучают видеозаписи из дока. Известно, что в соответствии с протоколами ядерной безопасности специалисты по ремонту всегда работают парами, так что ответственный будет не один.



