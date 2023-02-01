"Момент" - сила! Британские подводники закрепили болты субмарины суперклеем

По информации СМИ, глава Минобороны Британии, узнав о новом слове в ремонте подлодки, пришёл в ярость.
Суперклей, изолента и стяжки помогут с любым ремонтом - это известно каждому. СМИ Британии сообщили о том, что следы суперклея нашли даже на подводной лодке.
Во время проверки Vanguard обнаружили, что отлетела шляпка с одного из болтов, удерживающих изоляцию на трубах системы охлаждения ядерного реактора. Оказалось, что шляпка была приклеена, и на ней остались следы фиксатора. Дальнейшее расследование, как пишут британские издания, повергло многих в шок: таких болтов нашлось целых семь.
Выяснилось, что их слишком сильно затянули, а затем не смогли ослабить. Шляпки зафиксировали суперклеем и никому об этом не сказали. Вся эта вакханалия происходила во время ремонта субмарины на военно-морской базе Королевского флота Великобритании Девонпорт близ Плимута. Рабочие, которые занимались ремонтом, сообщали о сбоях в системе, но о своём оригинальном способе фиксации болтов умолчали. Между тем, инженеры должны были впервые запустить реактор на полную мощность. И хорошо, что шляпка у болта отпала раньше, чем случился запуск, а ведь в случае нарушения подачи охлаждающей жидкости риск потенциальной аварии чрезвычайно велик.
Как пишут СМИ, чтобы выяснить виновника этого чудо-ремонта, следователи изучают видеозаписи из дока. Известно, что в соответствии с протоколами ядерной безопасности специалисты по ремонту всегда работают парами, так что ответственный будет не один.
Министр обороны Бен Уоллес так и не смог получить ответа на вопрос, как эти ремонтники могли быть такими беспечными. Как сообщают СМИ, он потребовал от руководства компании Babcock, ответственной за ремонт Vanguard. «заверений» в отношении качества будущей работы. Кстати, ремонт на HMS Vanguard начался в 2015 году и обошёлся более чем в £300 млн (более $370 млн). При этом, его сроки были превышены на целых четыре года. Всего же у Великобритании есть четыре атомные подводные лодки класса Vanguard, которые вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident.
Конечно, в информацию The Sun верится с трудом, хотя опровержений пока не последовало.
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Автор: Legal Alien
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Однажды в нашей до ужаса ядерной дивизии завёлся торпедолов. Откуда он взялся, зачем его к нам приписали и куда он делся потом, мне не известно, поэтому эти детали рассказа будем считать несущественными и опустим. Торпедолов стоял бесполезной тарой год или два и на моей памяти выходил в море только один раз. Ну как "выходил"... а впрочем, об этом и есть мой рассказ.
Простоял он у нас, наверное, с полгода абсолютно никому не нужный. Вида он был неказистого - сильно потрёпанный судьбой и прочими невзгодами военной службы. Боевой корабль в нём угадывался довольно сложно под слоем ржавчины, потёртостей и вмятин. Ну стоит лодчонка какая-то у технического пирса, ну и пусть стоит, жалко что ли? Но на очередном торжественном построении по случаю, как вы можете догадаться, какого- то очередного торжества, перед нашей дивизией тяжёлых атомных подводных крейсеров стратегического назначения поставили задачу: подготовить торпедолов к выходу в море и сдаче им какой-нибудь задачи. А, так это торпедолов, оказывается.
С чего начинается подготовка к выполнению боевой задачи? Естественно, с внешнего вида. Выполняя боевую задачу, вполне можно дать маху или даже вовсе обосраться, но выглядеть при этом нужно как гусару на балу. Это - закон военно-морского флота. Обычно надводные корабли красят в шаровый цвет (такой пятьдесят первый оттенок серого), но в те времена на Северном флоте найти шаровую краску не смогли, а нашли серебрянку. А что, подумало себе начальство, заодно и блестеть будет. Закатали его всего в блестящий серебряный цвет: от бом-брам-эзельгофта вверху до Баренцева моря снизу. Не знаю, водились ли до этого вампиры в г. Нерпичья, но после точно замечены не были. Торпедолов, конечно, сразу получил неофициальное название "Серебряный". А наши матросы от безделья и неуёмной тяги к прекрасному прокрались на него ночью и написали на борту гуталином слово "Баффи". Ну идиоты, конечно. Баффи же девочка, а торпедолов - "он мой", то есть мальчик. Посоветовались бы с офицерами, неучи, те бы их научили, что писать надо "Ван Хельсинг" хотя бы. Тогда, может, и матросы с торпедолова не так обиделись бы. А они почему-то обиделись. Когда висели на верёвках над водой и оттирали гуталин с корпуса, кричали нашим, что те козлы и бакланы. Наши в ответ картинно били себя копытами в грудь и клялись Родиной, что они этого не делали, мол, братухи братух не обижают, и вообще это, наверняка, крысы с бербазы сделали. Даже предлагали им помочь бежать рвать на тех тельняшки и отбирать колбасу на завтраке.
Отремонтировали там какие-то устройства и механизмы на корабле, исписали тонну бумаг и приступили к выполнению финального квеста - поиску солярки. Особо морочиться не стали и нашли её у нас на борту в цистернах дизель-генераторов. Начальник электро-механической службы дивизии (НЭМС) звонит нашему командиру второго (электротехнического) дивизиона:
- Славик, там эта, надо солярку слить на торпедолов, столько-то литров.
- Кому надо?
- Родине, Славик, ну кому же ещё?
НЭМС у нас хороший был, без вопросов вообще, но после академий различных знания о материальной части несколько подрастерял, заменив их на знание руководящих документов, поэтому Слава ему спокойно объясняет:
- Сан Саныч, у меня не предусмотрена конструкцией система слива топлива. Система приёмки есть, а слива - нет.
- Слава, ну епжештвоюмать! Ты же офицер (о да)! Придумай что-нибудь! Нештатную схему собери (ооо дааа)!
Слава, возбуждённый фразами "тыжеофицер" и "нештатная схема", продолжает объяснять:
- У меня топливо в цистернах забортной водой замещается, уровень в цистернах низкий, что я им налью по нештатной схеме: солярку, эмульсию или забортную воду, я не знаю, и узнать мы не сможем никак! Какой у них там тип дизеля? Какие допуски по топливу?
- Слава, ну в рот тебе ноги потного индейца, хватит [мат] - приказ командира дивизии "слить топливо"!
- Да? А отвечать потом кто будет? Командир дивизии?
- Я буду отвечать, Слава, я!
- Тогда пожалуйте на борт, Сан Саныч и не сочтите за труд написать мне приказание письменно в журнале!
НЭМС приехал через три минуты, обиженный чёрным недоверием между джентльменами, сделал запись. Уехал.
Все пять офицеров второго дивизиона притащили в центральный пятнадцать метров схем топливной системы, разложили их в три яруса и ползают по ним, тычут заскорузлыми пальцами в нарисованные клапана и патрубки, посылают матроса проверить по месту, есть ли такие в натуре и где стоят, матерятся и называют друг друга недоучками. Родили схему. При помощи пожарных шлангов и скотча (я не помню, кто точно придумал скотч, но ему надо звание Героя России вручить за то, что не дал флоту развалиться в девяностые) собрали схему. Сидят довольные, курят. Звонит НЭМС:
- Слава, ну что там?
- Пусть сосут, Сан Саныч.
- Что, [мат], за выражения, Вячеслав, приказы не обсуждаются!
- Да готово у меня всё - пусть едут топливо сосут, а не то, что Вы подумали.
Приехали. Отсосали чего-то из цистерн. Ну и тут полный праздник, конечно. Провожали их в море всей дивизией, чуть ли не с оркестром и залпами береговых орудий. Часов в семнадцать, аккурат, они и отчалили. Я как раз на вахту заступил.
Заступил, слово за слово, ужин, отработка вахты, кофею испил и часов в девять вечера вылез на белый свет покурить. Окидываю акваторию хозяйским взглядом: мать моя женщина - стоит наш Ван Хельсинг на водной глади губы Нерпичья абсолютно без хода метрах в пятистах от меня и машет мне тельняшками своего экипажа. Протёр глаза - стоит. Покурил - всё равно стоит. Вызвал связиста наверх.
- Свяжись, - говорю, - с этим Летучим Голландцем.
Попытался - не отвечают ни по одному каналу. А они уже там самого высокорослого матроса на баке выставили (метр семьдесят в холке) - стоит там, зарядку делает. Ну это вы бы так подумали, что он зарядку делает, я-то знаю, что он мне сигнал бедствия "Мэйдэй" семафорит. Посылаю им в ответ сигнал "Не ссыте, счас всё порешаю", спускаюсь, звоню дежурному по дивизии и хорошо поставленным командирским голосом, как в кино, с нотками торжественности и тревоги, докладываю:
- Наблюдаю ТЛ бортовой номер такой-то в пятистах метрах по левому борту.
- Да вы что там, пьяные? Эдуард, ТЛ наш уже часа два, как [мат] из всех калибров по врагам революции в Мотовском заливе!
- Не знаю, - говорю, - но сдаётся мне, что враги революции неотхуяренные по Мотовскому заливу слоняются, потому как ТЛ стоит у меня по левому борту и машет мне нижним бельём своего экипажа.
- Ты серьёзно, что ли?
Обиженно дышу в трубку и гордо молчу, нашли тут Петросяна, тоже мне.
- Эдуард, а проверить можешь, что там у них?
- Каким методом, стесняюсь спросить? На связь они не выходят, а ни одного Иисуса у нас на борту как раз и нет, чтоб по воде к ним сбегать.
- Ладно, мчусь.
Примчался. Бегает по вертолётной площадке и орёт, тыча пальцами в торпедолов:
- Ебааааать! Этоженашторпедолов!!!
Ну, а я что тебе говорил?
- Бляааа, кончилось спокойное дежурство!!!
Ну у кого и кончилось, а кто пойдёт себе сейчас дырку в кителе сверлить под орден за наблюдательность. Набежали, конечно, вскорости буксиры, УАЗики с командующими, пожарные, скорые, особисты с автоматами. Притащили торпедолов к пирсу и ну там всех [мат] спрашивать, что случилось. Понятно же что - заклинил дизель от обиды на то, что ему вместо топлива подсунули. Он же не человек, а дурила железная - боевые задачи "потому что так надо" выполнять не обучен. Ну и остальная техника, включая все абсолютно средства связи за компанию с дизелем, из строя у них и повыходила. Что - от отсутствия электропитания, а что - от старости и обиды за неуважительное к себе отношение.
Ну и враги революции приплывали потом тоже. Скреблись в борт и спрашивали за равнодушное к ним отношение и где же, собственно, стрельба по ним из всех калибров. Никто им не отвечал, конечно. С врагами революции по уставу разговаривать не положено.
Э.А. Овечкин
К примеру:
Клей ТФЭ-30 (двухкомпонентный)
Высокопрочный термостойкий клей. Обеспечивает высокую прочность соединений в условиях высоких механических и вибрационных нагрузок при термоциклировании от +25 до +200 С. Прочность при сдвиге на образцах из стали 30ХГСА при 20 С - 15.0-16.0 Мпа.
Применяется, в частности, в металлургических производствах.
Есть и более прочные.
Инженеры, даже особо умные, даже "космического ума" не всё могут предусмотреть, в этих случаях на помощь приходит народная смекалка.
А теперь вопрос - предположим что в инструкции по обслуживанию закралась ошибка (вот ни в жисть не поверю что всего одна), можно написать доклад наверх по линии КБ, спустя пару месяцев спустят уточнённую инструкцию, но морфлот то требует готовность лодки уже "вчера". Угадай, какое ведомство тебя скорее уволит?
Вторым пунктом является то, что причиной успешности нашей космической программы является изгнание военных и прокуратуры из самого КБ, в КБ оставили только СБ. Эту практику ввёл Берия, когда при ядерном проекте сперва отменил политзанятия в КБ (хотя, казалось бы он то должен был наоборот, ужесточить), а потом дал ещё больше "воли", эта практика долго была "на вооружении"
Но и у нас дохера дебилов, которые считают, что "суперклей" что-то клеит и что он супер!