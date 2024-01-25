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Тест по изобретениям: угадайте эпохи создания вещей

Тест по изобретениям: угадайте эпохи создания вещей

Автор:
25 января 2024 19:33
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   изобретения   интересное   тест   хронология   эпохи   
1504
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В каком веке была изобретена углошлифовальная машинка и вакуумный насос? Тест для тех, кто хочет проверить свой уровень эрудиции с непривычной стороны.

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Метки: Тесты   изобретения   интересное   тест   хронология   эпохи   
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3  комментария
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23k
Valiko Полчаса назад
8/10
хотелось бы пару предложений на каждый ответ с описанием события, чтобы тестирование было не тупым нажиманием кнопок
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37k
АнтонПолднев 11 минут назад
Как зря. Но тест интересный. Спасибо
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17k
ss Полчаса назад
Так вот чем Энштейн отличается от меня! Он знает, когда изобрели вакуумный насос!
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