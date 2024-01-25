Тест по изобретениям: угадайте эпохи создания вещей

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В каком веке была изобретена углошлифовальная машинка и вакуумный насос? Тест для тех, кто хочет проверить свой уровень эрудиции с непривычной стороны.
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Метки: Тесты изобретения интересное тест хронология эпохи
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хотелось бы пару предложений на каждый ответ с описанием события, чтобы тестирование было не тупым нажиманием кнопок