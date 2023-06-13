У лампы Эдисона был соперник

Лампа Нернста имела недостаток - она не горела сама по себе и требовала постоянного подогрева. Однако у нее было преимущество: она потребляла меньше энергии, чем лампа накаливания, а ее свет был максимально приближен к солнечному свету. Более того, она излучала в два раза больше яркости, чем лампа Эдисона.

Ее яркость была настолько высока, что ее начали закрывать специальной матовой колбой из стекла. Кстати, когда спираль в лампе накаливания перегорала, ее уже нельзя было использовать, в то время как в изобретении немца достаточно было просто снять стекло и заменить перегоревший стержень.



