Краб-боксёр: использует вместо перчаток ядовитых животных

Если природа не наградила тебя щедротами эволюционных преимуществ, остаётся два пути: изобретать адаптации для выживания самостоятельно или вымереть, покинув эволюционную арену известную как "Межвидовая конкуренция" Наш герой пошёл по первому пути.
Итак, знакомьтесь: краб-боксёр. Это не отдельный вид, а целый род крабов Lybia, которых объединяет одна очень необычная черта. Будучи небольшого размера (два-три сантиметра в ширину), эти малыши настроены довольно воинственно и в обиду себя давать не собираются.
У них слабые недоразвитые клешни, а потому они не используют их для охоты или сбора пищи. Вместо этого они придумали брать в обе клешни по актинии, которыми пользуются как оружием.
Обычно в ход идут актинии вида Triactis producta, единственного в своём роде. Краб находят молодых актиний и усаживают на свои клешни. Когда ему кто-то угрожает, о вытягивает вперёд клешни пытаясь ударить противника актиниями.
От этого он становится похож на боксёра, который потерял перед боем перчатки, и вышел на ринг, зажав в кулаке помпоны, отобранные у одной из девушек-чирлидерш. Всё дело в том, что актинии имеют стрекательные клетки книдоциты, которые серьёзно жалят окружающих, а мелкие организмы и вовсе убивают.
Примечательно то, что если краба лишить одной из актиний, он тут же отщипнёт кусочек на развод и начнёт выращивать своё оружие на второй, пустой, клешне, так как актинии способны к размножению путём их деления.
А если краба лишить обеих актиний и посадить в аквариум, где актиний нет, он будет спокойно себе жить, но клешнями для сбора пищи пользоваться не будет, как это делают остальные крабы. Вместо этого он будет продолжать использовать для питания ходильные ноги. А клешни будут болтаться без дела.
Выгода этого союза для краба очевидна: он получает грозное средство защиты, а также собирает часть еды, добытой актинией. Но зачем актинии работать на этого задиристого "чирлидера"?
Всё очень просто. Ну, во-первых, её никто не спрашивает, когда сажает себе на клешню. Во-вторых, актиния становится более мобильна, а значит больше возможностей для охоты. Да и песком не занесёт на морском дне.
Источник:
Вот такой странный союз двух совершенно разных организмов, Природа не перестаёт нас удивлять
Источник:
- Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран
- Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек
- Почему панды такие добрые и дурашливые?
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров