Краб-боксёр: использует вместо перчаток ядовитых животных

Итак, знакомьтесь: краб-боксёр. Это не отдельный вид, а целый род крабов Lybia, которых объединяет одна очень необычная черта. Будучи небольшого размера (два-три сантиметра в ширину), эти малыши настроены довольно воинственно и в обиду себя давать не собираются.

У них слабые недоразвитые клешни, а потому они не используют их для охоты или сбора пищи. Вместо этого они придумали брать в обе клешни по актинии, которыми пользуются как оружием.