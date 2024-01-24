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Находчивая пенсионерка из Твери обманула курьера мошенников

Находчивая пенсионерка из Твери обманула курьера мошенников

Автор:
24 января 2024 18:37
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   интересное   курьер мошенников   мошенники   обман   фото   хитрая бабуля   
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Молодой человек пришёл к пенсионерке забрать деньги, но она его перехитрила и сдала полиции.

В МВД России рассказали о находчивой бабушке из Твери, которая обманула мошенников. Ей на домашний телефон позвонили злоумышленники и заявили, что её внучка попала в аварию. Чтобы избежать уголовной ответственности, бабушке нужно передать деньги сотрудникам полиции. 76-летняя женщина поняла, что её пытаются обмануть. Она пообещала мошенникам 80 тысяч рублей, а сама приготовила уловку: пенсионерка завернула в простыню "билеты банка приколов" и передала их курьеру. В это же время она сообщила обо всё в полицию.

Оперативники уголовного розыска задержали курьера мошенников. Им оказался 29-летний местный житель. На допросе он рассказал, что должен был забрать деньги у пенсионерки и положить их на счёт. Ему причиталось 10% от суммы, то есть 8 тысяч рублей. Теперь его ждёт уголовная ответственность. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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Метки: Видео   интересное   курьер мошенников   мошенники   обман   фото   хитрая бабуля   
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3  комментария
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АртемШишков 11 минут назад
Откуда у пенсионерки билеты банка приколов, они в Москве не в каждом магазине продаются, а в Твери тем более.
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