Горка протяжённостью 10 километров, по которой можно спуститься на санках

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В Австрийских Альпах туристам можно спуститься на санках с горки по трассе протяжённостью 10 километров. Цена вопроса 30 евро (около 2800 рублей), а на весь спуск уйдёт примерно 40 минут.
В видео присутствует ненормативная лексика.
40 минут абсолютного счастья
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