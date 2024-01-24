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Горка протяжённостью 10 километров, по которой можно спуститься на санках

Горка протяжённостью 10 километров, по которой можно спуститься на санках

Автор:
24 января 2024 08:30
Метки: Альпы   Видео   в мире   горка   интересно   санки   спуск   
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В Австрийских Альпах туристам можно спуститься на санках с горки по трассе протяжённостью 10 километров. Цена вопроса 30 евро (около 2800 рублей), а на весь спуск уйдёт примерно 40 минут.

В видео присутствует ненормативная лексика.

40 минут абсолютного счастья

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Метки: Альпы   Видео   в мире   горка   интересно   санки   спуск   
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6k
Наталья 10 минут назад
вот она- мечта детства !
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7k
Mixalych Минуту назад
Хочу хочу хочу!!!
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