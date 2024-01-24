Небольшая гаубица, стреляющая петардами

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Есть немало вещей, которые вам нужны, но их хочется купить. К ним можно отнести мини-гаубицу, стреляющую петардами.
Игрушка для больших мальчиков и девочек.
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В принципе несложная вещь в изготовлении, можно соорудить на даче.
С другой стороны - есть ствол, затвор, по всем признакам подходит под огнестрел, а это уже три гуся полный рост...