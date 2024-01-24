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Небольшая гаубица, стреляющая петардами

Небольшая гаубица, стреляющая петардами

Автор:
24 января 2024 08:11
Метки: Видео   в мире   гаубица   интересно   петарда   стрельба   
1400
1
1

Есть немало вещей, которые вам нужны, но их хочется купить. К ним можно отнести мини-гаубицу, стреляющую петардами.

Игрушка для больших мальчиков и девочек.

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Метки: Видео   в мире   гаубица   интересно   петарда   стрельба   
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
тот случай когда хочется сказать

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461
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Мне срочно нужна эта штука!!!))))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−1
Комментарий удален
−1
479
zu4ara Полчаса назад
мне срочно такую надо!
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8k
vasilykopkov 38 минут назад
Вроде из водозапорной арматуры сделана. Или это вообще брандспойт с заглушкой.
В принципе несложная вещь в изготовлении, можно соорудить на даче.
С другой стороны - есть ствол, затвор, по всем признакам подходит под огнестрел, а это уже три гуся полный рост...
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430
Человек Наблюдающий 52 минуты назад
ХОЧУ!
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135k
parallax 2 часа назад
Тут главное, левую петарду не зарядить. Разорвёт нахрен.
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