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Как аристократы женили своих крепостных

Как аристократы женили своих крепостных

Автор:
23 января 2024 19:39
Сообщество : Факты
Метки: Крестьяне   Прошлое   аристократы   брак   интересное   история   отношения   помещики   
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Когда в России существовало крепостное право, то люди делились на две категории: одни подвергались издевательствам, вынужденным бракам и разлучению с детьми, а другие могли распоряжаться человеческими жизнями на своё усмотрение.

Историк Ника Марш в своей книге рассказала о том, как известные на всю страну помещики вмешивались в жизнь своих крестьян, буквально залезая к ним в постель.

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В 1826 году князь решил поруководить половой жизнью своих крестьян. Управляющий предоставил ему данные, что в его владениях есть много дворов бедных, для которых оброк собрать очень тяжело. А есть и весьма зажиточные. Поэтому Голицын пришёл к мнению, что надо бы всех взять и перемешать, чтобы как-то равномерно распределить крестьянское добро.
Он приказал выдавать дочерей "богатых" крестьян за бедных, не считаясь, конечно же, с чувствами будущих молодожёнов. А если какие девушки будут сопротивляться, то их в обязательном порядке приказано было отправить в другие вотчины, а то и вовсе на суконную фабрику.

Александр Васильевич Суворов, был известным полководцем. Руководил он не только своими солдатами, но и крестьянами своего поместья. Обычно подобные дела отдавались на откуп старосте, но Суворов предпочитал лично решать, кому и с кем жениться.

Есть сведения, что каждой паре, что вступала в брак, полководец выделял по червонцу на обживание и особенно выделял те семьи, где было много детей. Это понятно, ведь эти дети - будущие работники в поместье и чем больше их, тем лучше.
Так уж выходило, что мужчин в угодьях Суворова всегда было больше и он отдавал приказы о покупке жён для своих "дубов", как он их называл. В приоритете всегда были девки молодые, здоровые, а наличие девственности не было столь существенным. Наоборот, если у неё уже были дети, то это гарантировало, что у нового хозяина будет "свежее мясо" для работы.

Один из фаворитов императрицы Анны Иоанновны был Пётр Бестужев-Рюмин. Для своих крестьян он ввёл правило: хочешь пойти замуж за крестьянина из другого поместья - откупись. Пять рублей, требуемых помещиком, были для 18 века крупной суммой и уплатить их могло очень малое количество человек. Для крестьян практически невозможно было разово отдать такие деньги, чего и добивался Бестужев-Рюмин.

Когда фаворит оказался в немилости у государыни, то он стал проводить изрядное количество времени в своих новгородских имениях. Со скуки он выдумывал разнообразные законы и в 1731 году написал "Инструкции", касающиеся всего, что относилось к крепостным, включая их личную жизнь. Бракосочетания полагалось проводить не позже 20 лет новобрачных, так как, по разумению Бестужева-Рюмина "девки впадают в блуд" (почему только девушки - неясно, ну да ладно) и крестьянам надобно содержать их в страхе. И если девушка вступит в половую связь (неважно, добровольно или нет) до 20 лет, то её необходимо прилюдно наказать.

Также в "Инструкциях" было указано, что на сторону мужу и жене ходить можно было, чтобы избежать кровосмешения в деревне. Но только с разрешения самого помещика.

Но вообще, помещики обычно не снисходили до того, чтобы вмешиваться в семейные дела своих крепостных. Особенно, если имение было большим. В скромных поместьях помещик, особенно если он проводил там много времени, обычно знал всех крестьян по именам и благословлял их женитьбу.
Кстати, в 18 и 19 веках, женитьбой могли и наказать крестьянина или крестьянку за провинность - выдать юную девушку за старика, или же женить красавца-парня на местной дурочке или уродине.

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Метки: Крестьяне   Прошлое   аристократы   брак   интересное   история   отношения   помещики   
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10  комментариев
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11k
MUZSER 2 часа назад
"Историк Ника Марш" это кто?
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20k
Bill Час назад
Когда сингапурские ученые-социологи заметили, что множество образованных женщин не выходят замуж и не рожают детей, а множество мужчин женятся на бедных необразованных малайках и индианках, Ли Куан Ю распорядился создать базу для создания семей, способных растить и воспитывать здоровых и умных детей. Под патронажем правительства было создано брачное агентство, задача которого - заключение браков между парами сопоставимого уровня. Оно подбирает пару и создает условия для встреч, в том числе и tet-a-tet. После заключения брака молодоженам от государства "светит" солидный подарок в виде кредита на приобретение жилья.

С другой стороны, наркоманкам и неграмотным женщинам предлагается стерилизация, но полностью добровольная, в обмен на большую сумму денег. Недипломированные женщины, заводящие второго ребенка, платят штраф.
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56k
turyst Час назад
Эк, как Суворова грязью облили.
Он заботиться о крестьянах, а они пишут, что ради "свежего мяса".
Ну конечно же, а ради чего ещё. Упырь, наверное. Не даром, его в Европе не любят.
Вот так можно, что хочешь извратить.
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198
Деньги Есть 2 часа назад
А всем жалобщикак на плохое житьё сейчас, хочу заметить, что по сравнению с 1820 годом - мы просто в шоколаде. Да меня с детства никто ремнём не бил. И женился я сам. Слышите - сам. Ни один член Единой России против не был. А вы говорите - яйца у них подорожали. Смех один.
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