Как аристократы женили своих крепостных

Александр Васильевич Суворов, был известным полководцем. Руководил он не только своими солдатами, но и крестьянами своего поместья. Обычно подобные дела отдавались на откуп старосте, но Суворов предпочитал лично решать, кому и с кем жениться.

Есть сведения, что каждой паре, что вступала в брак, полководец выделял по червонцу на обживание и особенно выделял те семьи, где было много детей. Это понятно, ведь эти дети - будущие работники в поместье и чем больше их, тем лучше.

Так уж выходило, что мужчин в угодьях Суворова всегда было больше и он отдавал приказы о покупке жён для своих "дубов", как он их называл. В приоритете всегда были девки молодые, здоровые, а наличие девственности не было столь существенным. Наоборот, если у неё уже были дети, то это гарантировало, что у нового хозяина будет "свежее мясо" для работы.