История безропотной жены маркиза де Сада

Жену де Сада звали Пелаги и она до бракосочетания в глаза не видела будущего супруга. Пелаги был 21 год и за неё всё решали родители, которым брак дочери с 22-летним де Садом был очень даже выгоден. Браки, где супругов насильно толкают в объятия друг другу были весьма распространены, также, как и их взаимная неприязнь. Но тут случилось удивительное: молодые искренне полюбили друг друга. Маркиз был красив, нравился женщинам, а вот Пелаги наоборот была скромна и любила сидеть дома. Вот на таких противоположных характерах и сошлись.

Особенные пристрастия мужа Пелаги выяснила, когда их первенцу было всего несколько месяцев. Именно тогда де Сад оказался заключён под стражу в первый раз. Ему, за распутство, полагалось сидеть в тюрьме, а Пелаги, будучи девушкой наивной, не верила всем сплетням о дражайшем супруге. Пелаги приходила к де Саду в тюрьме, а тот, после освобождения, и не планировал меняться. Плюс к изменам жене он ещё и перестал платить кредиторам. Семья спешно перебралась в Прованс.