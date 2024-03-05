История безропотной жены маркиза де Сада

Да, тот, благодаря кому появился термин "садизм", был женат. Вокруг его личности постоянно бурлят различные слухи, а ещё при жизни репутация мужчины была испорчена полностью. Но это не помешало жене нежно любить своего "садиста" все 30 лет совместной жизни.
Жену де Сада звали Пелаги и она до бракосочетания в глаза не видела будущего супруга. Пелаги был 21 год и за неё всё решали родители, которым брак дочери с 22-летним де Садом был очень даже выгоден. Браки, где супругов насильно толкают в объятия друг другу были весьма распространены, также, как и их взаимная неприязнь. Но тут случилось удивительное: молодые искренне полюбили друг друга. Маркиз был красив, нравился женщинам, а вот Пелаги наоборот была скромна и любила сидеть дома. Вот на таких противоположных характерах и сошлись.
Особенные пристрастия мужа Пелаги выяснила, когда их первенцу было всего несколько месяцев. Именно тогда де Сад оказался заключён под стражу в первый раз. Ему, за распутство, полагалось сидеть в тюрьме, а Пелаги, будучи девушкой наивной, не верила всем сплетням о дражайшем супруге. Пелаги приходила к де Саду в тюрьме, а тот, после освобождения, и не планировал меняться. Плюс к изменам жене он ещё и перестал платить кредиторам. Семья спешно перебралась в Прованс.
После появления второго ребёнка маркиз развернулся вовсю. Де Сад закрутил роман с сестрой Пелаги, не прекращая встреч со жрицами любви. Одна такая девушка обратилась в полицию, потому что маркиз проявил себя настоящим жестоким садистом, которому нравилось делать больно и он не особо скрывал свои предпочтения. После подробного рассказа полиции о том, что де Сад с ней проделал, того ждало наказание.
Маркиз, повесив голову, покаялся во всем жене, которая была всё простить, но тут муженёк сбежал от властей, захватив с собой сестру Пелаги. Побег не помог и его снова упекли за решётку.
Пелаги, которой, видимо, нравились унижения, поехала вдогонку за мужем и устроила де Саду побег. Муж в ответ продолжил сожительствовать с её сестрой, но всего полтора года, а потом ему надоело.
Король Франции настолько был шокирован поступками де Сада, что лично подписал указ о заключении его в тюрьму. Маркиза приговорили к пожизненному, но спустя 13 лет он вышел на волю, во время революции буржуазии.
Поначалу Пелаги не позволяли навещать супруга и она строчила ему любовные письма. А он строчил такие же в ответ, пока его психика не начала разрушаться. Тогда послания стали совсем другого тона.
Когда они, спустя пять лет, наконец увиделись, то де Сад немедленно обрушился на неё с обвинениями, что она точно-точно встречалась с другими мужчинами, да и вообще, уж больно вызывающе одета. Это даже не смешно, насколько де Сад не видел никаких проблем в собственном поведении.
Когда Пелаги вернулась домой, то решила добровольно закрыть себя в монастыре, чтобы любимый муж не ревновал. Жизнь в монастыре поспособствовала её душевному равновесию и Пелаги помирилась с сестрой и матерью.
А де Сад в тюрьме начал писать. Именно там был написан его самый известный роман "120 дней Содома". Пелаги, кстати, была уверена до конца, что де Сада не выпускают именно из-за его книг.
В 50 лет маркиз вышел на свободу. Но не тем красавчиком, что был раньше, а уже старым толстяком, недовольным и неуклюжим. Разумеется, де Сад понимал, что теперь его не захочет ни одна женщина и вспомнил, что все эти годы с ним была его терпеливая Пелаги, по-настоящему любившая его. Де Сад помчался в монастырь, но Пелаги, пересмотревшая свою жизнь, твёрдо сказала мужу, что будет разводиться с ним. Ей столько пришлось пережить из-за него и возвращаться к де Саду она категорически не хочет, ведь даже самому ангельскому терпению приходит конец.
Наполеон, придя к власти, приказал отправить де Сада в больницу для душевнобольных. Книга садиста показалась ему уж больно странной, мол, здоровый психически человек такого не напишет.
Де Сад пробыл в больнице 13 лет, где и скончался. Как говорится, каждому по делам его.
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