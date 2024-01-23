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В Британии анонсировали новый «сценарий нападения России на НАТО»

В Британии анонсировали новый «сценарий нападения России на НАТО»

Автор:
23 января 2024 16:09
Сообщество : Военное
Метки: Daily Mail   Бен Ходжес   План нападения   Россия   военные   нато   
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Daily Mail вещает с подачи экс-командующего войсками США Бена Ходжеса и ряд военных аналитиков.

Британцы решили не отставать и вслед за немцами опубликовали свой вариант сценария нападения РФ на НАТО. В том, что это непременно состоится, в Daily Mail абсолютно уверены. Часом Х назначен 2064 год, и это очень умно, ибо до того времени, как говорится либо падишах сдохнет, либо осёл.


Итак, предполагается, что Россия предпримет следующие шаги:

  1. Война начнётся с массированных кибератак, которые дестабилизируют инфраструктуру и спутниковую связь - по всей Европе возникнут колоссальные сбои, население и правительство европейских стран будет дезориентировано.
  2. После этого, по мнению Бена Ходжеса, на мнение которого опирался британский таблоид, РФ "применит массированный ракетный удар", разрушив, таким образом, ключевые объекты инфраструктуры в Европе, включающие аэропорты, морские базы и логистические узлы.
  3. Третьим этапом "вторжения РФ в НАТО" станет наземная операция, приоритетным направлением которой будет попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атака на страны Балтии или Польшу. "Тысячи российских солдат, танков, управляемых искусственным интеллектом, и сил специального назначения будут готовы к нападению на одно из государств Балтии на восточном фланге НАТО - скорее всего, на Литву, Польшу или Эстонию", - пишет британский таблоид.
  4. Не обойдётся и без российского флота, который будет стремиться к господству в арктических регионах. Для этого, по мнению Daily Mail, последуют ракетные удары в Северной Атлантике.

"Россия захочет доминировать на этом северном маршруте, это значительно ускорит их завоевание мира и принесет Москве экономическую выгоду", - считает генерал. Ходжес.


Основная цель войны в Европе, по мнению Ходжеса - не захват стран НАТО.

"Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест - таких, как Арктика"



Основанием для мнения о том, что Россия непременно собирается напасть на Европу, служит тот факт, что в нашей стране возросли расходы на военные нужды.


"В 2024 году расходы России на оборону вырастут до 140 миллиардов долларов - трети национального бюджета.Эти изменения не имеют смысла, если они направлены исключительно против нынешнего противника – Украины - страны, население которой составляет треть населения России и которая едва держится на ногах. Изменения имеют смысл только в том случае, если Россия готовится к войне против такого крупного противника, как НАТО", - считает бригадный генерал в отставке Кевин Райан


Чтобы РФ увидела, что НАТО тоже не лыком шиты, альянс готовится к одним из своих крупнейших в истории учений, в которых примут участие 90 000 военнослужащих со всех уголков континента.США рассматривают эти учения как последнюю попытку продемонстрировать свою военную мощь перед В.Путиным и "любыми другими потенциальными угрозами" - пишет Daily Mail.


Между тем, теория приближающейся войны в европейских СМИ насаждается довольно активно. Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО.




В документе говорится, что до июня 2024 года российская армия поразит ВСУ и направится в Прибалтику. Чтобы отразить новую атаку и "сдержать" РФ, к 2025 году НАТО планирует, согласно сценарию, перебросить 300 тыс. солдат, в том числе 30 тыс. военных бундесвера, на восточный фланг.


Этот план официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".

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Метки: Daily Mail   Бен Ходжес   План нападения   Россия   военные   нато   
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48  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Эти упыри ничего нового со времён СССР не придумали . Мы будим расширяться , окружать , двигать свои базы и наступательные группировки к вашим границам а сугубо для обороны. Большевики оказываются говорили правду про этим сволочей а мы не верили .
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26k
sssss3 7 секунд назад
Хохлы скоро закончатся, а воевать США с РФ желает чужими руками. Поляков, Прибалтов, Немцев, Французов.
Вот и готовят этими вбросами почву под ввод следующий чубаносцев в свару с РФ.
ДАВАЙТЕ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ, А ТО ПУТИН НАПАДЁТ!!!!!!
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4k
Могвай 3 минуты назад
К 2064 году нам не придется никого захватывать, даже если и были такие идеи. Их или клопы с крысами сожрут или бородатые мастурбеки. Надо просто подождать, смысл напрягаться.
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89
Михалыч 13 минут назад
Великобритания четырежды высаживалась на Российских территориях, им не понятно, что есть люди не желающие чужих колоний. это проблемы. Есть люди, которым хватает того, что в колонию они превратили собственное государство.
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7k
alex 13 минут назад
Походу англосаксы первыми выморозят
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7k
x3matic 14 минут назад
Все на много проще.Бах и все.Только писюны по стенам.
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2k
anatolis Полчаса назад
Почему на карте 2044 года Крым украинский, или они ещё не в курсе или эта карта была сделана ещё до вступления Крыма в состав Р.Ф?
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Эта йу)(ня очень напоминает ковидловское словоблудие, типа:- "Мы не знаем что это, не знаем как оно работает, понятия не имеем как распространяется, но знаем чем лечить и сколько сдохнет, если не начать лечить вчера". Т. е. теперь если какой- нибудь киберБилли Кид начнёт хакерскую атаку на указанные цели(а он явно начнёт), все будут знать кто виноват.
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32k
Ashabad Полчаса назад
Европейские власти готовят своё население к понижению качества жизни и ухудшению уровня потребления. Их депутаты уже сейчас не знаю как объяснить, почему санкции накладываются на Россию, а хуже становится у них.
Просто США уничтожают экономику Европы, чтобы стать единственным островком благополучия в "Западном мире" и перед неминуемым конфликтом с Китаем (не обязательно военным, но всё равно неминуемым) сконцентрировать у себя все богатства.
Ни для кого не секрет, что всё энергоемкое производство из Европы убегает: от производства алюминия до производства удобрений. Пошли очень нехорошие "звоночки" в автомобильной промышленности и авиастроении. И всё это разрыва связей с Россией. Если так будет продвигаться дальше, то дальше будет только хуже.
Кроме того, уже несколько раз в Штатах прозвучала мысль, что это Европа должна взять на себя расходы на финансирование поставок оружия Украине. То есть военные расходы обязательно будут расти.
Всё это будет приводить к ухудшению уровня жизни. И надо как-то объяснять лохторату, почему это надо терпеть.
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53
Артём 37 минут назад
У них украина существует в 2044 году? Ребята сильно оторваны от реальности.
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32k
Kladbische 39 минут назад
А всего-то надо было после развала СССР расформировать НАТО. И всё! А теперь Путин уже готовит базу на будущее, указ о поиске имущества Российской империи/СССР подписал.
А вы что хотели? В России уже как минимум 300 000 тысяч военных, которые получили опыт СВО, куда их девать? На гражданке от них одни проблемы будут.

Представьте себе мужчину с боевым опытом, которому лет 25-30 и вот он возвращается в село. На счету у него несколько миллионов и ему предлагается работать трактористом за 25 тыс. и не просто работать, а ещё и выслушивать что-то от начальства. Ага, это будет весёлая работа)

Чем дольше ребята там, тем сложнее им будет здесь. Большинство просто не смогут уже вернуться к обычной жизни.

Во все времен так было. Всяких рыцарей постоянно отправляли что-то захватывать, где то воевать, они постоянно в войне.

Судя по всему, СВО прокатится по Европе в той или иной форме, посмотрим.
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8k
evenSeven 45 минут назад
Века идут, а в британии ничего не меняется: лгут, как дышат
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5k
Дмитрий ! 49 минут назад
На карте 2044, а не 2064.
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898
Куруш 51 минуту назад
Луше бы подумали как предотвратить арабскую весну в европе и афро/латино-американскую у себя.
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9k
Роман 54 минуты назад
Воякам мало денег, решили еще подстегнуть общество на одобрение выделения бабок под распил?
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398
ДедМаздай 58 минут назад
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1k
SergeyABC Час назад
Шойгу следовало бы заявить что план говно, у него естеть на 100% лучше и успешней план, но глвнокомандущий тормозит что-то...
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Им сейчас ничего не угражает, все природные ископаемые на территории России принадлежат акционерам стран НАТО, все современные российские госслужащие работают в России вахтовым методом, все дети чиновников находятся в странах НАТО, также в странах НАТО российские чиновники держат свои сбережения.
НАТО переживает только об одном, как бы не повторился октябрь 1917 года и все ими приватизированные в 90х годах предприятия(месторождения полезных ископаемых), снова не першли в пользу народа, вот именно по этому, они держат у границ России военный контингент. Не зря по всей стране, уничтожена на 90% тяжёлая и лёгкая промышленность, это сделано на тот случай, чтобы "ходопы" в случае народного бунта, не смогли ничего произвести для противостояния войскам акционеров НАТО. Если народ, вдруг решит свергнуть доверенных лиц акционеров НАТО на территории России, то НАТОвские войска, тут же будут посланы в помощь ставленникам акционеров НАТО для того, чтобы в зачатке уничтожить революционные массы народа и вернуть их в прежнее стойло.
p. s. По факту, сейчас есть только одно противостояние, противостояние глобального капитала, против трудового народа. Глобальный капитал, просыпается в холодном поту, когда им снится сон, как пролетарии несут их на штыках винтовок на помойку истории.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
тупая мразота пиндоская..мыслящая штампами еще с Холодной войны.
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6k
grimmsan Час назад
травы видимо свежей подвезли или зелебоба с ними заделился
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851
FreelancerND Час назад
Вот что бывает когда из армейского опыта есть только стратежки на мобилках...
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