В Британии анонсировали новый «сценарий нападения России на НАТО»

Итак, предполагается, что Россия предпримет следующие шаги:

Война начнётся с массированных кибератак, которые дестабилизируют инфраструктуру и спутниковую связь - по всей Европе возникнут колоссальные сбои, население и правительство европейских стран будет дезориентировано. После этого, по мнению Бена Ходжеса, на мнение которого опирался британский таблоид, РФ "применит массированный ракетный удар", разрушив, таким образом, ключевые объекты инфраструктуры в Европе, включающие аэропорты, морские базы и логистические узлы. Третьим этапом "вторжения РФ в НАТО" станет наземная операция, приоритетным направлением которой будет попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атака на страны Балтии или Польшу. "Тысячи российских солдат, танков, управляемых искусственным интеллектом, и сил специального назначения будут готовы к нападению на одно из государств Балтии на восточном фланге НАТО - скорее всего, на Литву, Польшу или Эстонию", - пишет британский таблоид. Не обойдётся и без российского флота, который будет стремиться к господству в арктических регионах. Для этого, по мнению Daily Mail, последуют ракетные удары в Северной Атлантике.

"Россия захочет доминировать на этом северном маршруте, это значительно ускорит их завоевание мира и принесет Москве экономическую выгоду", - считает генерал. Ходжес.

Основная цель войны в Европе, по мнению Ходжеса - не захват стран НАТО.

"Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест - таких, как Арктика"

Основанием для мнения о том, что Россия непременно собирается напасть на Европу, служит тот факт, что в нашей стране возросли расходы на военные нужды.