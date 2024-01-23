В Британии анонсировали новый «сценарий нападения России на НАТО»

Daily Mail вещает с подачи экс-командующего войсками США Бена Ходжеса и ряд военных аналитиков.
Британцы решили не отставать и вслед за немцами опубликовали свой вариант сценария нападения РФ на НАТО. В том, что это непременно состоится, в Daily Mail абсолютно уверены. Часом Х назначен 2064 год, и это очень умно, ибо до того времени, как говорится либо падишах сдохнет, либо осёл.
Итак, предполагается, что Россия предпримет следующие шаги:
- Война начнётся с массированных кибератак, которые дестабилизируют инфраструктуру и спутниковую связь - по всей Европе возникнут колоссальные сбои, население и правительство европейских стран будет дезориентировано.
- После этого, по мнению Бена Ходжеса, на мнение которого опирался британский таблоид, РФ "применит массированный ракетный удар", разрушив, таким образом, ключевые объекты инфраструктуры в Европе, включающие аэропорты, морские базы и логистические узлы.
- Третьим этапом "вторжения РФ в НАТО" станет наземная операция, приоритетным направлением которой будет попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атака на страны Балтии или Польшу. "Тысячи российских солдат, танков, управляемых искусственным интеллектом, и сил специального назначения будут готовы к нападению на одно из государств Балтии на восточном фланге НАТО - скорее всего, на Литву, Польшу или Эстонию", - пишет британский таблоид.
- Не обойдётся и без российского флота, который будет стремиться к господству в арктических регионах. Для этого, по мнению Daily Mail, последуют ракетные удары в Северной Атлантике.
"Россия захочет доминировать на этом северном маршруте, это значительно ускорит их завоевание мира и принесет Москве экономическую выгоду", - считает генерал. Ходжес.
Основная цель войны в Европе, по мнению Ходжеса - не захват стран НАТО.
"Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест - таких, как Арктика"
Основанием для мнения о том, что Россия непременно собирается напасть на Европу, служит тот факт, что в нашей стране возросли расходы на военные нужды.
"В 2024 году расходы России на оборону вырастут до 140 миллиардов долларов - трети национального бюджета.Эти изменения не имеют смысла, если они направлены исключительно против нынешнего противника – Украины - страны, население которой составляет треть населения России и которая едва держится на ногах. Изменения имеют смысл только в том случае, если Россия готовится к войне против такого крупного противника, как НАТО", - считает бригадный генерал в отставке Кевин Райан
Чтобы РФ увидела, что НАТО тоже не лыком шиты, альянс готовится к одним из своих крупнейших в истории учений, в которых примут участие 90 000 военнослужащих со всех уголков континента.США рассматривают эти учения как последнюю попытку продемонстрировать свою военную мощь перед В.Путиным и "любыми другими потенциальными угрозами" - пишет Daily Mail.
Между тем, теория приближающейся войны в европейских СМИ насаждается довольно активно. Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО.
В документе говорится, что до июня 2024 года российская армия поразит ВСУ и направится в Прибалтику. Чтобы отразить новую атаку и "сдержать" РФ, к 2025 году НАТО планирует, согласно сценарию, перебросить 300 тыс. солдат, в том числе 30 тыс. военных бундесвера, на восточный фланг.
Этот план официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".
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Вот и готовят этими вбросами почву под ввод следующий чубаносцев в свару с РФ.
ДАВАЙТЕ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ, А ТО ПУТИН НАПАДЁТ!!!!!!
Просто США уничтожают экономику Европы, чтобы стать единственным островком благополучия в "Западном мире" и перед неминуемым конфликтом с Китаем (не обязательно военным, но всё равно неминуемым) сконцентрировать у себя все богатства.
Ни для кого не секрет, что всё энергоемкое производство из Европы убегает: от производства алюминия до производства удобрений. Пошли очень нехорошие "звоночки" в автомобильной промышленности и авиастроении. И всё это разрыва связей с Россией. Если так будет продвигаться дальше, то дальше будет только хуже.
Кроме того, уже несколько раз в Штатах прозвучала мысль, что это Европа должна взять на себя расходы на финансирование поставок оружия Украине. То есть военные расходы обязательно будут расти.
Всё это будет приводить к ухудшению уровня жизни. И надо как-то объяснять лохторату, почему это надо терпеть.
А вы что хотели? В России уже как минимум 300 000 тысяч военных, которые получили опыт СВО, куда их девать? На гражданке от них одни проблемы будут.
Представьте себе мужчину с боевым опытом, которому лет 25-30 и вот он возвращается в село. На счету у него несколько миллионов и ему предлагается работать трактористом за 25 тыс. и не просто работать, а ещё и выслушивать что-то от начальства. Ага, это будет весёлая работа)
Чем дольше ребята там, тем сложнее им будет здесь. Большинство просто не смогут уже вернуться к обычной жизни.
Во все времен так было. Всяких рыцарей постоянно отправляли что-то захватывать, где то воевать, они постоянно в войне.
Судя по всему, СВО прокатится по Европе в той или иной форме, посмотрим.
НАТО переживает только об одном, как бы не повторился октябрь 1917 года и все ими приватизированные в 90х годах предприятия(месторождения полезных ископаемых), снова не першли в пользу народа, вот именно по этому, они держат у границ России военный контингент. Не зря по всей стране, уничтожена на 90% тяжёлая и лёгкая промышленность, это сделано на тот случай, чтобы "ходопы" в случае народного бунта, не смогли ничего произвести для противостояния войскам акционеров НАТО. Если народ, вдруг решит свергнуть доверенных лиц акционеров НАТО на территории России, то НАТОвские войска, тут же будут посланы в помощь ставленникам акционеров НАТО для того, чтобы в зачатке уничтожить революционные массы народа и вернуть их в прежнее стойло.
p. s. По факту, сейчас есть только одно противостояние, противостояние глобального капитала, против трудового народа. Глобальный капитал, просыпается в холодном поту, когда им снится сон, как пролетарии несут их на штыках винтовок на помойку истории.
1) о принадлежности ископаемых кому-то, так вообще бред, вы вообще не знаете основ законодательств. Докажите ссылками
2) Докажите наличием гражданства или проживания за границей ВСЕХ госслужащих РФ
3) докажите уничтожение 90% тяжелой промышленности в РФ, на основании снижения в 9 раз выплавки металлов, выработки цемента, выпуска оборудования тяжелого машиностроения РСФСР и РФ.
Если не приведёте, вы неумный ЛЖЕЦ.