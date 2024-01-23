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Марки времен СССР

Марки времен СССР

Автор:
23 января 2024 10:55
Сообщество : СССР
Метки: СССР   воспоминания. ссср   коллекция   марки   фото   хобби   яавтор   
491
15

Прошу, не судите строго, это мой первый пост, так же прошу прощения за качество изображений, к сожалению, сканера под рукой не было, возможно когда-нибудь выберу время и отсканирую)). Так же хочу добавить, что отчаянным филателистом я сам никогда не был, все что изложено здесь ниже - сугубо дворовые мальчишеские "фишки" собирательства марок))).

В СССР, хочу сразу дополнить - речь идет о 80х годах, дети не были избалованы обилием игрушек, мультфильмов и в целом гаджетов, поэтому оставалось много времени для сбора разного рода коллекций. Коллекционировали все: значки, монеты, пробки, фантики, открытки, собирали гербарии и конечно же марки. Приобретение марок чаще всего ограничивалось посещением киосков "Союзпечать", но иногда удавалось выменять какие-нибудь редкие наборы на что то другое.

Недавно наткнулся на давно забытый альбом с марками, которые когда то собирал. Оформление обложки говорит само за себя о времени.

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Самыми ценными в наших кругах были зарубежные марки из Вьетнама. У нас их не продавали, даже не помню откуда они у меня появились, как в общем то и все остальные (Не из "Союзпечати").

И конечно же из Монголии "Монгол Шуудан".

Попадались Кубинские марки и Болгарские. Реже так называемые "блоки", тут со страусом.

Больше всего ценились "не гашеные" экземпляры, без печати, но их у нас почти ни у кого не было.

Вариантов "ПОЧТА СССР" было великое множество, на все случаи.

Кубинские динозавры, так же были для нас редкими и ценными.

Адмиралы, Юбилейные даты значимых мировых личностей, Союзмультфильм 1988г.

Ну и все подряд "на разновес"....

Спорт "ПОЧТА СССР" и Куба. Даже два блока. По моему блоков было больше, я поменялся на уже "разрезанный" с младшим братом соседа.

Спорт "Монгол Шуудан" и, на тот момент, какие то значимые кубинские дяханы).

Космос.

Еще немного космоса. Куба.

Ну и помимо марок у нас ходило несколько коллекций спичечных этикеток. Так же не помню откуда они у нас появлялись, но у меня сохранились Отечественные автомобили .


Большое спасибо!

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Метки: СССР   воспоминания. ссср   коллекция   марки   фото   хобби   яавтор   
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10  комментариев
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5k
Наталья 3 часа назад
Ой, ой, ой, как приятно вспомнить детство советское). У меня тоже похожие марки, многих нет уже. В Союзпечати зависали над витринами, разглядывая марки и подбирая для себя. Импортные были дорогие, по сравнению с нашими "Слава КПСС"...
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1k
Вася 41 минуту назад
Как раз в 80-е и собирал. Я собирал космос, машины, корабли. Сестра собирала флору-фауну. Кстати не дешевые были блоки, и по 3, и по 5 р. Помимо Союзпечати, в городе был специальный магазин - Филателия. Пару раз был на встрече филателистов, у нас они в фойе театра собирались. Как и следовало ожидать, мои марки там никому не были интересны:) Ну и закончилось собирательство, как и у большинства, с переходом в подростковый возраст:) Сейчас бы отдал альбомы кому-нибудь, да кому они сейчас нужны, как и виниловые пластинки и многое другое, далеко не раритетное, увы.
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59
South2005 Автор поста Час назад
Для меня они просто память...ностальгия о разношерстном детстве!)) Во времена пугачей, баллончиков из под сифона с пороховатой, строительных патронов и банок с карбидом, например, кроме как для дымовухи оранжевую линейку разрезали, заливали ацетоном и использовали как отличный клей в судомодельном кружке. А фиксажем не только посыпали таблетки гидроперита для получения вонючей дымовой реакции, но и использовали при печати фотографий)). Все было. И марки и отозванные фаланги...
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13k
Андрей А Час назад
Все эти марки наверное имел каждый школьник СССР, который хоть чуть занимался филателией. Выпускались они в таком количестве, что стены можно было ими клеить

И хотя по тем временам многие продавались довольно дорого, сейчас они никакой ценности не имеют. Разве, что ностальгия
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10k
Сергей 2 часа назад
Где то ещё лежит небольшая коллекция.
Может позже чутка, внукам на велик и хватит
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70k
doker 3 часа назад
"Фишки" - сообщество экспертов в любых вопросах. В филателии тоже. Сейчас "накидают".
Да, я поддался этому увлечению тоже.
Перед уходом в армию оклеил марками санузел. А на редкие экземпляры брат выменял "газульку", в моё отсутствие.
Посмотрел, понастольгировал!
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59k
dima423 3 часа назад
Интересно эти марки денег стоят щас каки нибудь? У меня несколько альбомов ими набитых на даче валяется....
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59



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