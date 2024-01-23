Марки времен СССР

Прошу, не судите строго, это мой первый пост, так же прошу прощения за качество изображений, к сожалению, сканера под рукой не было, возможно когда-нибудь выберу время и отсканирую)). Так же хочу добавить, что отчаянным филателистом я сам никогда не был, все что изложено здесь ниже - сугубо дворовые мальчишеские "фишки" собирательства марок))).
В СССР, хочу сразу дополнить - речь идет о 80х годах, дети не были избалованы обилием игрушек, мультфильмов и в целом гаджетов, поэтому оставалось много времени для сбора разного рода коллекций. Коллекционировали все: значки, монеты, пробки, фантики, открытки, собирали гербарии и конечно же марки. Приобретение марок чаще всего ограничивалось посещением киосков "Союзпечать", но иногда удавалось выменять какие-нибудь редкие наборы на что то другое.
Недавно наткнулся на давно забытый альбом с марками, которые когда то собирал. Оформление обложки говорит само за себя о времени.
Самыми ценными в наших кругах были зарубежные марки из Вьетнама. У нас их не продавали, даже не помню откуда они у меня появились, как в общем то и все остальные (Не из "Союзпечати").
И конечно же из Монголии "Монгол Шуудан".
Попадались Кубинские марки и Болгарские. Реже так называемые "блоки", тут со страусом.
Больше всего ценились "не гашеные" экземпляры, без печати, но их у нас почти ни у кого не было.
Вариантов "ПОЧТА СССР" было великое множество, на все случаи.
Кубинские динозавры, так же были для нас редкими и ценными.
Адмиралы, Юбилейные даты значимых мировых личностей, Союзмультфильм 1988г.
Ну и все подряд "на разновес"....
Спорт "ПОЧТА СССР" и Куба. Даже два блока. По моему блоков было больше, я поменялся на уже "разрезанный" с младшим братом соседа.
Спорт "Монгол Шуудан" и, на тот момент, какие то значимые кубинские дяханы).
Космос.
Еще немного космоса. Куба.
Ну и помимо марок у нас ходило несколько коллекций спичечных этикеток. Так же не помню откуда они у нас появлялись, но у меня сохранились Отечественные автомобили .
Большое спасибо!
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И хотя по тем временам многие продавались довольно дорого, сейчас они никакой ценности не имеют. Разве, что ностальгия
Может позже чутка, внукам на велик и хватит
Да, я поддался этому увлечению тоже.
Перед уходом в армию оклеил марками санузел. А на редкие экземпляры брат выменял "газульку", в моё отсутствие.
Посмотрел, понастольгировал!
Обычные серийные -стоят копейки. А если еще гашеные, неполные серии, в плохой сохранности-то это вообще обычный мусор