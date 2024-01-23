Марки времен СССР

В СССР, хочу сразу дополнить - речь идет о 80х годах, дети не были избалованы обилием игрушек, мультфильмов и в целом гаджетов, поэтому оставалось много времени для сбора разного рода коллекций. Коллекционировали все: значки, монеты, пробки, фантики, открытки, собирали гербарии и конечно же марки. Приобретение марок чаще всего ограничивалось посещением киосков "Союзпечать", но иногда удавалось выменять какие-нибудь редкие наборы на что то другое.

Недавно наткнулся на давно забытый альбом с марками, которые когда то собирал. Оформление обложки говорит само за себя о времени.