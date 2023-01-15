Уникальную коллекцию зажигалок выставили на продажу в Москве по цене квартиры

Папа Евгения родился в городе Болхове Орловской области через два года после окончания Великой Отечественной войны. Эта местность была зоной боевых действий, где осталось много предметов военного времени, в том числе зажигалки. Порошин-старший интересовался зажигалками в детстве, но коллекционировать их начал только в 1968 году. Тогда на 23 февраля сразу пять человек, не сговариваясь, подарили ему зажигалки.

– С тех пор друзья ему дарили только зажигалки, привозили из разных стран. Он сам в каждом городе искал интересные экземпляры, ходил на блошиные рынки, смотрел, что там продают дедушки из своих запасов, обходил табачные ларьки, – рассказал Евгений. – Его интересовала прежде всего инженерная мысль, например какой-нибудь необычный механизм зажигания или совмещённые с другими предметами – зажигалка-фонарик, или зажигалка – перочинный ножик, или зажигалка в пишущей ручке. И, конечно, необычный дизайн. В коллекции есть несколько десятков зажигалок в виде самых разных животных, а также в виде бытовых вещей: от кружки до унитаза и других предметов, а также транспортных средств, строительных инструментов и так далее. В детстве меня привлекали зажигалки в форме пистолетов: от маленьких до в натуральную величину, который и не отличить от настоящего.