Уникальную коллекцию зажигалок выставили на продажу в Москве по цене квартиры

Не сразу можно догадаться, что это зажигалки.
Рекордная коллекция зажигалок в России и странах СНГ (более чем 3000 зажигалок со всего мира) снова выставлена на продажу на сервисе "Авито". Несколько лет назад она уже выставлялась за 10 млн руб., на этот раз цена "ниже" – 7 млн руб. Преподаватель музыки Николай Порошин собирал её более 50 лет. После его смерти коллекция перешла сыну Евгению, который теперь и занимается её продажей.
– Я продаю сразу всю коллекцию, её ценность – в цельности, – сказал он Metro. – По поводу изначальной цены я консультировался с экспертами из Книги рекордов России, которые зафиксировали рекорд, но потом мы приняли решение снизить цену.
Папа Евгения родился в городе Болхове Орловской области через два года после окончания Великой Отечественной войны. Эта местность была зоной боевых действий, где осталось много предметов военного времени, в том числе зажигалки. Порошин-старший интересовался зажигалками в детстве, но коллекционировать их начал только в 1968 году. Тогда на 23 февраля сразу пять человек, не сговариваясь, подарили ему зажигалки.
– С тех пор друзья ему дарили только зажигалки, привозили из разных стран. Он сам в каждом городе искал интересные экземпляры, ходил на блошиные рынки, смотрел, что там продают дедушки из своих запасов, обходил табачные ларьки, – рассказал Евгений. – Его интересовала прежде всего инженерная мысль, например какой-нибудь необычный механизм зажигания или совмещённые с другими предметами – зажигалка-фонарик, или зажигалка – перочинный ножик, или зажигалка в пишущей ручке. И, конечно, необычный дизайн. В коллекции есть несколько десятков зажигалок в виде самых разных животных, а также в виде бытовых вещей: от кружки до унитаза и других предметов, а также транспортных средств, строительных инструментов и так далее. В детстве меня привлекали зажигалки в форме пистолетов: от маленьких до в натуральную величину, который и не отличить от настоящего.
По мнению Евгения, самые интересные зажигалки – музыкальные. Несколько просто с электронным звуком, но есть настоящий раритет – со встроенным механическим проигрывателем, который играет песню "Давай закурим, товарищ, по одной" Клавдии Шульженко.
– Большинство зажигалок советского и постсоветского периода, примерно последних 20 лет. Много было куплено в 1990-е годы, когда к нам хлынули вещи китайского производства, каких только не было зажигалок в магазинах и в ларьках. Есть зажигалки из государств бывшего Советского Союза, многих стран Европы, из США, Африки… Одну из моих любимых знакомый привёз с летней Олимпиады-2008 в Пекине, она в форме Национального стадиона, – перечислил Евгений.
Самые старые относятся к периоду Великой Отечественной войны.
– Я точно не знаю, как они оказались у папы, скорее всего, купил на "развалах". Это простые офицерские зажигалки, заправленные бензином. Внешне они достаточно простые, но сейчас редкость. И несколько трофейных немецких зажигалок.
Николай Порошин составил подробный каталог коллекции с описанием каждой зажигалки, места и даты её приобретения. Решение её продать принадлежало самому владельцу, за два года до смерти, он потерял к ней интерес и мечтал, чтобы её приобрёл другой коллекционер, который продолжит его дело.
– Несколько человек уже звонили по поводу покупки, но мы не договорились, – заключил Евгений Порошин.
Много в коллекции и традиционных зажигалок, по некоторым можно догадаться, откуда они привезены.
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