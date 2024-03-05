"Простуда" довела женщину до ампутации конечностей

В апреле 2023 года Шерри Муди, учительница из Техаса, простудилась, но не придала этому значения. Уже через несколько дней у неё поднялась высокая температура, стало тяжело дышать.
"Я никогда в жизни не обращалась в скорую помощь, - делится 51-летняя Шерри. - Я была очень здоровой, в отличной форме. Правильно питалась, занималась спортом".
У женщины развилась двусторонняя стрептококковая пневмония. Её организм впал в септический шок - опасную для жизни реакцию на инфекцию, при которой падает кровяное давление.
"Мне пришлось погуглить, что такое сепсис. Я понятия не имел. Мы вполне здоровые люди", - рассказал её муж Дэвид.
"Я быстро понял, что мы в тяжёлой ситуации. Я был страшно напуган".
Дэвид и Шерри вместе со школьной скамьи, у них есть взрослый сын.
Шерри принимала лекарство от артрита, которое ослабило её иммунитет.
Врачи ввели пациентку в искусственную кому, её лечили препаратами, направленными на восстановление кровообращения в жизненно важных органах - в ущерб кровообращению в руках и ногах.
"Я буквально видел, как отмирали ноги и руки моей жены", - вспоминает Дэвид.
На ужасающих снимках запечатлено именно это: Шерри сидит на больничной койке, от её тела отходят трубки, а руки и ноги висят чёрными и безжизненными.
"Они были чёрными и мумифицированными", - добавил мужчина.
Позже руки и ноги Шерри ампутировали ниже локтей и колен. Учительница признаётся, что долго плакала, но смогла выдержать удар.
В августе она вернулась домой.
Сейчас супруги приспосабливаются к новым реалиям. Дэвид оставил свою работу, чтобы ухаживать за женой.
"Я просто выбираю быть счастливой", - говорит женщина. - Это не значит, что у меня не бывает срывов и я не плачу. Но я не позволяю этому длиться долго".
Дэвид не перестает удивляться силе своей жены: "Она просто потрясающая".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Шерри принимала лекарство от артрита, которое ослабило её иммунитет."
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Зачастую "правильное питание" - это всякие небезопасные диеты, которые ослабляют организм, например полный отказ от углеводов, я не говорю уже о всяком веганстве, когда организм не получает незаменимые аминокислоты.
Бесконтрольные "занятия спортом", (я не говорю о физкультуре) в таком возрасте также могут приводить к перегрузкам и к ослаблению организма, особенно в сочетании со всякими самопальными диетами.
На этом фоне у организма просто нет ресурсов для борьбы с инфекцией.
И такие случаи не единичны, когда казалось бы, полностью здоровые фитнес-тренеры и бодибилдеры умирают в один момент.
Питание в этом возрасте должно быть сбалансированным и разнообразным и при этом умеренным, а физические нагрузки строго контролироваться...