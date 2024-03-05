"Простуда" довела женщину до ампутации конечностей

"Я никогда в жизни не обращалась в скорую помощь, - делится 51-летняя Шерри. - Я была очень здоровой, в отличной форме. Правильно питалась, занималась спортом".

У женщины развилась двусторонняя стрептококковая пневмония. Её организм впал в септический шок - опасную для жизни реакцию на инфекцию, при которой падает кровяное давление.