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"Простуда" довела женщину до ампутации конечностей

"Простуда" довела женщину до ампутации конечностей

Автор:
05 марта 2024 09:02
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   ампутация   болезнь   история   пневмония   стрептококк   
2642
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В апреле 2023 года Шерри Муди, учительница из Техаса, простудилась, но не придала этому значения. Уже через несколько дней у неё поднялась высокая температура, стало тяжело дышать.

"Я никогда в жизни не обращалась в скорую помощь, - делится 51-летняя Шерри. - Я была очень здоровой, в отличной форме. Правильно питалась, занималась спортом".

У женщины развилась двусторонняя стрептококковая пневмония. Её организм впал в септический шок - опасную для жизни реакцию на инфекцию, при которой падает кровяное давление.

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"Мне пришлось погуглить, что такое сепсис. Я понятия не имел. Мы вполне здоровые люди", - рассказал её муж Дэвид.

"Я быстро понял, что мы в тяжёлой ситуации. Я был страшно напуган".

Дэвид и Шерри вместе со школьной скамьи, у них есть взрослый сын.

Шерри принимала лекарство от артрита, которое ослабило её иммунитет.

Врачи ввели пациентку в искусственную кому, её лечили препаратами, направленными на восстановление кровообращения в жизненно важных органах - в ущерб кровообращению в руках и ногах.

"Я буквально видел, как отмирали ноги и руки моей жены", - вспоминает Дэвид.

На ужасающих снимках запечатлено именно это: Шерри сидит на больничной койке, от её тела отходят трубки, а руки и ноги висят чёрными и безжизненными.

"Они были чёрными и мумифицированными", - добавил мужчина.

Позже руки и ноги Шерри ампутировали ниже локтей и колен. Учительница признаётся, что долго плакала, но смогла выдержать удар.

В августе она вернулась домой.

Сейчас супруги приспосабливаются к новым реалиям. Дэвид оставил свою работу, чтобы ухаживать за женой.

"Я просто выбираю быть счастливой", - говорит женщина. - Это не значит, что у меня не бывает срывов и я не плачу. Но я не позволяю этому длиться долго".

Дэвид не перестает удивляться силе своей жены: "Она просто потрясающая".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   ампутация   болезнь   история   пневмония   стрептококк   
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16  комментариев
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886
Шурман 2 часа назад
И вакцины от ковида тоже как бы не причем ;) я с кем не пообщаюсь у всех в 2020 году начались проблемы с здоровьем , сам лично 3 вакцины вколол и все 3 раза после них красиво время провел в реанимации . Про модерну они в голос орали что это самая лучшая вакцина да после файзера последствия были на много лучше чем после этой . Мать вчера прооперировали и тоже проблемы начались после этой вакцинации .
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4k
poбт 47 минут назад
"Я была очень здоровой, в отличной форме. Правильно питалась, занималась спортом"
"Шерри принимала лекарство от артрита, которое ослабило её иммунитет."
оксюморон вижу я
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8k
Николай Час назад
сколько времени прошло с того момента как заметили первые потемнения на коже?... продолжительность развития до 4 недель; подострый – продолжительность развития инфекции сепсиса 3-4 месяца; рецидивирующий – характерно чередование обострений и затуханий заболевания, продолжительность до полугода; хронический – продолжительность более года.... выводы мне кажется очевидны...
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9k
vasilykopkov Час назад
"Правильно питалась, занималась спортом" - возможно в этих фразах можно отыскать ключ к проблеме.
Зачастую "правильное питание" - это всякие небезопасные диеты, которые ослабляют организм, например полный отказ от углеводов, я не говорю уже о всяком веганстве, когда организм не получает незаменимые аминокислоты.
Бесконтрольные "занятия спортом", (я не говорю о физкультуре) в таком возрасте также могут приводить к перегрузкам и к ослаблению организма, особенно в сочетании со всякими самопальными диетами.
На этом фоне у организма просто нет ресурсов для борьбы с инфекцией.
И такие случаи не единичны, когда казалось бы, полностью здоровые фитнес-тренеры и бодибилдеры умирают в один момент.
Питание в этом возрасте должно быть сбалансированным и разнообразным и при этом умеренным, а физические нагрузки строго контролироваться...
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35k
Korolev Час назад
Бедолага...
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