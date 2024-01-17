Леденящая душу история "Бруклинского Вампира", убившего 100 детей

Фиш родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1870 году в семье Рэндалла Фиша и Эллен Фрэнсис Хауэлл. Отцу на момент рождения сына было 75 лет, матери - 32. Мальчик был младшим из четырёх братьев и сестёр. Многие члены его семьи имели психические расстройства.

Глава семьи умер, когда Альберту было 5 лет. Мать отдала детей в приют, там они подвергались избиениям. Мальчик открыл в себе любовь к боли, которая определила его будущие злодеяния.

"Я был там почти до девяти лет. Нас нещадно пороли, - вспоминал позже Фиш. - Я видел, как мальчики делали многое из того, что им не следовало делать".

Он стал получать удовольствие от наказаний и ассоциировать их с наслаждением, которое позже переросло в сексуальное удовлетворение.