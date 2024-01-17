Леденящая душу история "Бруклинского Вампира", убившего 100 детей

Один из самых развратных серийных убийц в мире, прозванный "Бруклинским Вампиром", хвастался, что изнасиловал или съел ребёнка в каждом штате Америки. Альберт Фиш признался в жестоком убийстве более 100 детей, прежде чем был казнён на электрическом стуле 16 января 1936 года в возрасте 65 лет.
Фиш подозревался по меньшей мере в десяти убийствах и признался в нанесении ножевых ранений двум людям. Однако из-за отсутствия доказательств неизвестно, были ли его показания правдивыми.
На сегодняшний день есть только три подтверждённых убийства.
Известный также как "Серый Призрак", "Вервольф Вистерии", "Лунный Маньяк" и "Бугимен", Фиш был растлителем малолетних и каннибалом.
Извращенец часто съедал своих пленников после пыток, причем его жертвами становились маленькие дети.
Убийство 10-летней Грейс Бадд стало громким делом, за которое и задержали Фиша в 1934 году. После того как его вина была доказана, 65-летний американец был казнён на электрическом стуле 16 января 1936 года.
Это положило конец десятилетиям хладнокровных убийств.
Фиш родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1870 году в семье Рэндалла Фиша и Эллен Фрэнсис Хауэлл. Отцу на момент рождения сына было 75 лет, матери - 32. Мальчик был младшим из четырёх братьев и сестёр. Многие члены его семьи имели психические расстройства.
Глава семьи умер, когда Альберту было 5 лет. Мать отдала детей в приют, там они подвергались избиениям. Мальчик открыл в себе любовь к боли, которая определила его будущие злодеяния.
"Я был там почти до девяти лет. Нас нещадно пороли, - вспоминал позже Фиш. - Я видел, как мальчики делали многое из того, что им не следовало делать".
Он стал получать удовольствие от наказаний и ассоциировать их с наслаждением, которое позже переросло в сексуальное удовлетворение.
Когда мать забрала его из приюта в 1880 году, ребёнок уже был испорчен. Два года спустя он вступил в нездоровые отношения с мальчиком чуть старше себя, стал практиковать копрофагию (поедание экскрементов).
Фиш начал посещать общественные бани, где подсматривал за обнажёнными отдыхающими, занимался проституцией.
По странному стечению обстоятельств в 1898 году Фиш женился, супруга родила ему шестерых детей.
В 1910 году, работая маляром в штате Делавэр, Альберт познакомился с Томасом Кедденом. Вскоре он заманил Кеддена в заброшенный дом и мучил в течение двух недель.
Фиш изуродовал тело Томаса, отрезал ему половину пениса, после чего исчез.
"Я никогда не забуду его крик и взгляд, который он на меня бросил", - признавался психопат.
В 1917 году жена ушла от Фиша. Он всё больше зацикливался на самовредительстве: втыкал в пах иголки, засовывал в анус вату, пропитанную жидкостью для зажигалок, а затем поджигал её.
Он учил детей странным садомазохистским играм, а затем приглашал разделить с ним трапезу из сырого мяса.
К 1919 году Фиш начал искать умственно отсталых сирот и бездомных чернокожих подростков. Таких, как он полагал, искать не будут.
Он просматривал объявления в местных газетах, которые давали молодые люди в поисках работы, или семьи, ищущие помощников по дому.
Именно так он нашёл свою самую известную жертву - Грейс Бадд. На самом деле Фиш заинтересовался её старшим братом, который искал работу на ферме или в деревне.
Когда Фиш явился в дом семьи, чтобы "нанять" Эдварда Бадда, его интерес переключился на девочку. Убийца убедил родителей отпустить ребёнка с ним на празднование дня рождения племянницы. Девочка ушла и не вернулась.
Спустя семь лет родители Грейс Бадд получили анонимное письмо, которое впоследствии и привело полицию к Фишу.
Маньяк признался, что привёз ребёнка в пустой дом в Вестчестере, где и убил.
"Как она пиналась ногами, кусалась и рвалась! Я задушил её, а затем вырезал мягкие части, чтобы отнести к себе в комнаты. Приготовить и съесть. Мне потребовались 9 дней, чтобы полностью съесть её мясо", - написал Фиш.
К тому времени пропали ещё двое детей - 4-летний Билли Гаффни и 8-летний Фрэнсис Макдоннелл. Тело Фрэнсиса было найдено в лесной чаще недалеко от того места, где сосед видел старика, уводившего с собой мальчика. Ребёнок был изнасилован и задушен своими подтяжками.
К удивлению полиции, Фиш мгновенно сознался. Он рассказал, как зверски убил Билли, а затем выпил его кровь. Маньяк признался, что хотел расчленить тело Фрэнсиса, но его спугнули, поэтому он скрылся с места преступления.
На суде защита утверждала, что Фиш невменяем, однако присяжные сочли его "психопатической личностью без психоза".
Перед смертью "Бруклинскому Вампиру" разрешили написать заметки о своих преступлениях, чтобы репортёры более подробно осветили это жуткое дело.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В порту Мозамбика на старой шхуне застряли двое русских, литовец и двое украинцев
- "Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться
- "Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение
- Сверхъестественные ситуации, в которые бы люди никогда не поверили, если бы они не случились с ними
- Из тюрьмы досрочно освободили девушку-соучастницу убийства собственной матери