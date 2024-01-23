Собакоголовый удав: змея с непростым характером

Как было уже упомянуто ранее, с землёй удав не особо контачит. Ещё чего, спускаться вниз, чего-то там откладывать... Да здравствует яйцеживорождение! Самка не откладывает яйца, они развиваются прямо в её утробе! Змеята питаются из желточного мешка и не тратят ресурсы матери. Поэтому, собственно, у самки и есть возможность не кушать: дети изнутри все соки не выпьют. А период поста, я вам скажу, довольно долгий — беременность может длиться аж до 260 дней! Не мудрено, что удавы становятся злыми, как собаки!