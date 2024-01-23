Собакоголовый удав: змея с непростым характером

Собакоголовый удав красив, но опасен. Засадный хищник не ядовит, однако вид его зубов всё равно внушает ужас.
Собакоголовый удав, как бешеный пёс, что ни делай — он сразу кусаться! Животинка ли мимохожая в природе приблизится, хозяин, который холит, кормит и лелеет, в террариум влезет — удав тяпнет всех, если настроение плохое. И не важно: сытый ли или голодный, там свой переключатель в голове.
Сидит там, в своей Южной Америке, понимаешь, и злится. Вокруг такая красота — тропический лесной массив, гора добычи, первый и второй древесный ярус в его распоряжении. А он берёт и негодует! И Бразилии достанется, и Венесуэле, и Боливии, и Эквадору, и Перу... На всех зуб точит!
Хорошая новость — сей красавец неядовитый. Плохая новость — клыки у него всё равно будь здоров. Самые длинные среди всех неядовитых змей, между прочим, — аж до 5 см дорасти могут!
Такое добро надобно, чтобы качественно хватать добычу. А там не только всякого рода грызуны да ящерки. В меню удава входят обезьяны, опоссумы, птицы, летучие мыши. В общем, очень резвые товарищи, для которых нужен точный бросок и прочная фиксация. На всём съестном добре змей отъедается до приличных 2.2 метров.
Своей длиной рептилия пользуется, как канатом: наш герой — самый древесный из всех удавов. И охотится, и ест, и спит, и потомство заводит, вися на ветках. Кстати, о романтике. С декабря по март в кронах наступает любовное поветрие: змеиные мужчины группами осаждают одну избранную даму сердца, заставляя сделать судьбоносный выбор.
Настолько сильно кружит она им голову, что не едят и не пьют! Когда мадам наконец-то определится, то прямо тут, на ветках, и устроят свадьбу, сплетясь телами. Змеиной супруге, правда, тоже не долго ползать сытой. Последний раз она поест примерно на второй неделе после зачатия, а дальше — голодовка, чтобы лишний раз внутри всё не растрясать.
Как было уже упомянуто ранее, с землёй удав не особо контачит. Ещё чего, спускаться вниз, чего-то там откладывать... Да здравствует яйцеживорождение! Самка не откладывает яйца, они развиваются прямо в её утробе! Змеята питаются из желточного мешка и не тратят ресурсы матери. Поэтому, собственно, у самки и есть возможность не кушать: дети изнутри все соки не выпьют. А период поста, я вам скажу, довольно долгий — беременность может длиться аж до 260 дней! Не мудрено, что удавы становятся злыми, как собаки!
Детей в среднем получается по 12 штук, но некоторые змеи умудряются привести в мир и целых 20 змеёнышей. Правда, радость материнства рептилия не почувствует. После голодных терзаний самка почти сразу покидает выводок и отправляется на поиски еды. Для детёнышей это самый опасный период, несколько дней после рождения они уязвимее всего. Но если всё сложится, змейки вырастут, как следует разозлятся на весь мир, и станут кусать всех, кого не попадя, 15 лет!
Источник:
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