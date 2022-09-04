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Двухметровый удав застрял в пружинах матраса

Двухметровый удав застрял в пружинах матраса

Автор:
04 сентября 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   застрял   змея   удав   фото   
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Пожарные из Западного Йоркшира (Англия) пришли на помощь удаву, который весьма неудачно сбежал из своего аквариума.

Оказавшись на воле, 2-метровое пресмыкающееся по кличке Сид принялось исследовать дом своих хозяев и в итоге застряло в пружинах двуспального матраса. Но спасателям удалось осторожно извлечь Сида из пружин, так что удав не пострадал.

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Комментируя выпавшую на их долю спасательную операцию, пожарные рассказали, что ситуация получилась довольно «скользкой», но они доказали, что способны справиться со спасением любых форм и размеров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   застрял   змея   удав   фото   
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1  комментарий
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ишты 16 минут назад
Надо было подождать немного - он бы похудел и сам вылез, а то раскормили как дирижабль.
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