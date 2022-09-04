Двухметровый удав застрял в пружинах матраса

Пожарные из Западного Йоркшира (Англия) пришли на помощь удаву, который весьма неудачно сбежал из своего аквариума.
Оказавшись на воле, 2-метровое пресмыкающееся по кличке Сид принялось исследовать дом своих хозяев и в итоге застряло в пружинах двуспального матраса. Но спасателям удалось осторожно извлечь Сида из пружин, так что удав не пострадал.
Комментируя выпавшую на их долю спасательную операцию, пожарные рассказали, что ситуация получилась довольно «скользкой», но они доказали, что способны справиться со спасением любых форм и размеров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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