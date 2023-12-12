Ну и холод собачий! Господи, красота какая

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Обожаю зиму при выполнении следующих условий: я сыт, дома тепло и никуда идти не надо. Если тоже любите зиму, то вам определённо понравится.
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