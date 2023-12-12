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Ну и холод собачий! Господи, красота какая

Ну и холод собачий! Господи, красота какая

Автор:
12 декабря 2023 17:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   зима   подборка   снег   собачий холод   холод   
2771
16
Обожаю зиму при выполнении следующих условий: я сыт, дома тепло и никуда идти не надо. Если тоже любите зиму, то вам определённо понравится.
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Метки: Прикол   зима   подборка   снег   собачий холод   холод   
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11  комментариев
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863
дмитрий викторович 2 часа назад
Что произошло?Что произошло? Картинку отзеркалили!
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20k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
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6k
heta Час назад
...14. Тем временем РСЧС...
Что такое "РТ" на пикчах с температурой?
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1k
ОТДЕЛ К Час назад
Да тут всё понятно!
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10k
Billi_Bons Час назад
Ковер-самолет с тонировкой "вкруг".

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657
Olldd 2 часа назад
Как спуститься на первый этаж паркинга со второго.
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Бернгард Кёне

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