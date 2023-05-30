Ожидание - реальность: девушка сходила на свидание и отомстила парню за раздельный счёт

Свидание с человеком, которого никогда не видел - всегда сюрприз, и довольно часто ожидание не соответствует реальности. Пользовательница Твиттера поделилась своей историей о встрече с айтишником, который, казалось бы, идеально ей подходил. По крайней мере, в плане интересов и финансового положения: парень любит путешествовать, работает в сфере IT. Казалось бы, что может пойти не так? Как выяснилось - практически всё.