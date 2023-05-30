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Ожидание - реальность: девушка сходила на свидание и отомстила парню за раздельный счёт

Ожидание - реальность: девушка сходила на свидание и отомстила парню за раздельный счёт

Автор:
30 мая 2023 19:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Tinder   Твиттер   ожидание реальность   отношения   отомстила   раздельный счет   свидание   тред   
2060
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Пользовательница Твиттера, узнав, что приложение знакомств доживает в России последние дни, решила сходить на свидание с парнем из "Тиндера". Встреча её разочаровала, и недовольная девушка подробно рассказала, чем её не устроил кавалер.

Свидание с человеком, которого никогда не видел - всегда сюрприз, и довольно часто ожидание не соответствует реальности. Пользовательница Твиттера поделилась своей историей о встрече с айтишником, который, казалось бы, идеально ей подходил. По крайней мере, в плане интересов и финансового положения: парень любит путешествовать, работает в сфере IT. Казалось бы, что может пойти не так? Как выяснилось - практически всё.

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К свиданию девушка подошла серьёзно: подобрала одежду, парфюм и пошла на встречу своему счастью.


"Счастье" выглядело не так, как рассчитывала барышня, и ком раздражения начал нарастать. Сальные волосы и неопрятная одежда парня оказались ерундой по сравнению с его поведением. Когда визави сообщил, что разделил счёт и попросил девушку оплатить свою половину, она была крайне разочарована.




Происходящее так рассердило девушку, что она решила отомстить парню за неудачное свидание и раздельный счёт. Говорит, что было нелегко, но она до конца играла свою роль.



То есть дала себя потрогать, целовалась с неприятным человеком, вынашивая план мести? Зачем было так долго терпеть, если сразу поняла, что человек тебе не подходит? Столько вопросов и так мало ответов...

Источник:

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Метки: Tinder   Твиттер   ожидание реальность   отношения   отомстила   раздельный счет   свидание   тред   
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24  комментария
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1k
Mrak OBOY 55 минут назад
байки от стремной бабайки!!!
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53k
dima423 7 минут назад
Ну пацану норм, пивко ему оплатили, пососался с телкой, полапал ее, ща вздрочнет спокойненько и спатеньки)
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209
twincam 13 минут назад
ипать у нее платье ))))
халат полотёрки из общественного туалета в торговом центре.
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1k
Александр Долматов 16 минут назад
Если всё так и было, то сразу вспоминается поговорка про жабу и гадюку. Они нашли друг друга.
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5k
Михаил 22 минуты назад
да я бы лучше подрочил и лег спать, так проще.
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Стремная динамистка получила отпор и принялась обсерать того, кто наказал её на ужин в ресторане. Естественно себя она выставляет жертвой, а по факту шлю'ха любительница потрахаться и пожрать за чужой счёт через знакомства в соцсетях.
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1k
ChePaev Полчаса назад
история разочарованной тарелочницы, которой не удалось пожрать бесплатно и потом отскочить
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Это... А где платье-то ( друг-айтишник спрашивает) , почему на фото она в каком-то убогом халате на пару размеров больше ?
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
ну я так понял если бы он оплатил счет сам то она ему дала??? какая то дешевенькая она...
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30k
Владимир 38 минут назад
А сама в халате в ресторан приперлась.
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1k
svarog19692007 40 минут назад
Блин... Я думал она в бане , в халате...
А это ее САМОЕ ЛУЧШЕЕ платье... ;)
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10k
Григорий Бабкин 41 минуту назад
А могло быть и так.

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9k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Да, конечно, тургеневская, бл...ть, девушка, а тут какое-то чмо.
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10k
Григорий Бабкин 43 минуты назад
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38k
Вепс 44 минуты назад
Шмара искала очередного спонсора, что тут не понятно.
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18k
Вася 50 минут назад
чо до бабы докопались, там нерд /задрот высшего сорта похоже попался, а девица надеялась хоть на какую-то романтику, канеш любому бы обидно было
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715
Руслана Тарасова Час назад
Вроде как пиндосам принадлежит поговорка: "...свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другог человека". Девушка пришла на свидания уже с внутренней "хотелкой", что молодой человек будет вести себя так, как она хочет. Произошел облом...Далее буйные фантазии барышни включились на полную мощность. Я , к примеру, не верю в полную достоверность этого рассказа.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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