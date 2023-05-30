Ожидание - реальность: девушка сходила на свидание и отомстила парню за раздельный счёт

Пользовательница Твиттера, узнав, что приложение знакомств доживает в России последние дни, решила сходить на свидание с парнем из "Тиндера". Встреча её разочаровала, и недовольная девушка подробно рассказала, чем её не устроил кавалер.
Свидание с человеком, которого никогда не видел - всегда сюрприз, и довольно часто ожидание не соответствует реальности. Пользовательница Твиттера поделилась своей историей о встрече с айтишником, который, казалось бы, идеально ей подходил. По крайней мере, в плане интересов и финансового положения: парень любит путешествовать, работает в сфере IT. Казалось бы, что может пойти не так? Как выяснилось - практически всё.
К свиданию девушка подошла серьёзно: подобрала одежду, парфюм и пошла на встречу своему счастью.
"Счастье" выглядело не так, как рассчитывала барышня, и ком раздражения начал нарастать. Сальные волосы и неопрятная одежда парня оказались ерундой по сравнению с его поведением. Когда визави сообщил, что разделил счёт и попросил девушку оплатить свою половину, она была крайне разочарована.
Происходящее так рассердило девушку, что она решила отомстить парню за неудачное свидание и раздельный счёт. Говорит, что было нелегко, но она до конца играла свою роль.
То есть дала себя потрогать, целовалась с неприятным человеком, вынашивая план мести? Зачем было так долго терпеть, если сразу поняла, что человек тебе не подходит? Столько вопросов и так мало ответов...
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халат полотёрки из общественного туалета в торговом центре.
А это ее САМОЕ ЛУЧШЕЕ платье... ;)
Кал медсестры, штоля ?
На что можно рассчитывать ?